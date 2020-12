Ole Gunnar Solskjaer s’est assis mardi pour le traditionnel déjeuner de Noël de Manchester United à la cantine de Carrington et a toutes les raisons d’être rempli de joie festive cette année. Son équipe est troisième de la Premier League, à cinq points du leader Liverpool avec un match en main, après une série de six victoires lors de leurs sept derniers matchs.

Le manager norvégien a dû faire face au revers d’une sortie anticipée de la Ligue des champions, mais a un quart de finale de la Coupe Carabao avec Everton, ainsi que le début de leur campagne de la FA Cup dans la nouvelle année, pour maintenir leur offre d’argenterie en vie.

Le lendemain de Noël, Manchester United fait face à un affrontement massif en Premier League avec Leicester City, deuxième, et une victoire au King Power Stadium – où ils ont obtenu le football de la Ligue des champions le dernier jour de la saison dernière – consoliderait leur titre avant un rencontre avec Liverpool à Anfield en janvier.

Il y a une nette amélioration par rapport à cette période de l’année dernière, lorsque l’équipe de Solskjaer s’est dirigée vers la huitième de Noël du tableau, un mammouth à 24 points de Liverpool et se battait pour rester dans la course pour les quatre premiers. Le joueur de 47 ans a célébré ses deux ans sur le siège chaud d’Old Trafford samedi et avant le voyage de mercredi à Goodison Park – regardez EN DIRECT sur ESPN +, 15 h HE – Solskjaer s’est entretenu avec ESPN pour réfléchir à son règne jusqu’à présent, à ses objectifs pour les deux prochaines années et à la série de matches vitaux auxquels ses joueurs seront confrontés à Noël et au nouvel an.

Q: Votre équipe est troisième de la Premier League et compte six victoires lors des sept derniers matchs de Premier League. L’ambiance autour du club doit être bonne à l’approche de Noël cette année?

UNE: Ouais je pense que oui. C’est tellement plus facile, bien sûr, lorsque vous obtenez des résultats. Nous avons travaillé sur l’esprit et les personnalités autour de l’endroit de toute façon, et la culture est vraiment bonne. Bien sûr, cela aide l’humeur lorsque vous obtenez de bons résultats.

Q: Vous avez un quart de finale de la Coupe Carabao contre Everton mercredi. Quelle est l’importance d’obtenir ce premier trophée pour une équipe encore très jeune?

UNE: C’est toujours une étape importante pour n’importe quelle équipe ou n’importe quel joueur de gagner un trophée. C’est quelque chose que nous visons. Nous devons faire des changements [for the Everton game] et nous devons la rafraîchir, mais l’équipe sera une nouvelle équipe qui, je pense, peut poser des problèmes à Everton.

Solskjaer et Man United sont troisièmes de la ligue à l’approche de Noël et ont montré une forme brillante en 2020 malgré une sortie anticipée de la Ligue des champions. Paul Ellis – Piscine / Getty Images

Q: Vous faisiez partie de l’équipe qui a remporté la Coupe de la Ligue en 2006 et deux ans plus tard, le même groupe de joueurs a remporté la Ligue des champions – est-ce le genre de tremplin que cette compétition peut offrir?

UNE: Lorsque vous arrivez à une finale – si vous le faites – vous avez une chance de goûter à ce sentiment de victoire. Mais la Coupe de la Ligue est aussi, et a toujours été, une chance pour les joueurs qui n’ont pas vraiment joué les derniers matchs de championnat d’avoir plus de temps de jeu. C’est important pour l’équipe de sentir que vous êtes valorisé si vous ne jouez peut-être pas à chaque match de championnat.

Q: Marcus Rashford dit que cette équipe est « si proche » de remporter des trophées. Avez-vous le même sentiment de la part de cette équipe?

UNE: Nous étions certainement à un pas d’une finale la saison dernière, et nous avons également terminé la saison très bien en championnat. Nous avons été déçus de ne pas être parvenus à une finale ou à soulever un trophée, mais c’est maintenant la prochaine étape pour ces joueurs.

Je pense que tout le monde a senti à quel point nous étions proches et que l’ambiance, l’esprit et la culture se sont améliorés depuis. Et la croyance. Certainement la croyance a grandi, car nous savons que nous avons des joueurs – Marcus [Rashford], Anthony [Martial], Le maçon [Greenwood] – ils n’ont pas vraiment été en feu cette saison et quand nous les aurons marqués plus de buts, je suis sûr que nous serons plus menaçants.

Q: D’où vient cette croyance, croyance qui n’était peut-être pas là cette fois l’an dernier?

UNE: Notre formulaire et ce que nous avons fait en 2020 le font. Ils voient que nous sommes plus cohérents, et en 2020, il n’y a pas trop d’équipes qui ont pris plus de points que nous. Les performances sont la chose principale. Vous devez obtenir des performances et des résultats pour avoir cette conviction.

Q: Vous venez de fêter deux ans à la tête d’Old Trafford. Quelles sont vos priorités pour les deux prochaines années?

UNE: Se rendre à une première finale et remporter le premier trophée va être énorme, et encore imprégner le style de jeu et l’ADN des joueurs. Nous avons acheté quelques très bons joueurs qui sont au club depuis moins d’un an, et ils nous ont rendus plus forts, mais ils doivent s’habituer au style de jeu de Man United – aussi, au mode de vie.

Lorsque vous travaillez pour Man United et que vous jouez pour Man United, cela prend le dessus sur votre vie. Ce n’est pas seulement l’un des clubs du monde; c’est le plus grand du monde. Il y a plus d’intérêt, plus de critiques et plus d’éloges, vous devez donc trouver un équilibre sur la façon dont vous pouvez vivre votre vie en tant que joueur de Man United.

Q: Est-ce pour cela que vous avez été si prudent avec les joueurs que vous avez amenés au club?

UNE: Je le pense. Vous pouvez facilement vous laisser emporter par les succès ou les revers. Vous devez être stable. Vous ne pouvez pas être trop émotif à Man United. Je faisais partie d’un vestiaire exceptionnel. Nous n’avons jamais, jamais accepté 99%. C’était juste, soit vous entrez et vous donnez tout ce que vous avez, soit vous êtes sorti. Je veux y arriver. Ce n’est pas aussi facile ni aussi rapide que cela, mais nous y arrivons.

Q: Vous avez beaucoup parlé de changer la mentalité et le style de jeu à Man United, mais à quel point ce défi a-t-il été au cours des deux dernières années?

UNE: Il s’agit en grande partie de recrutement. Vous devez être très, très sûr que ce sont les bonnes personnes, qu’ils ont assez faim pour apprendre et assez humbles pour apprendre. Ils viennent d’horizons différents et sont habitués à des styles de jeu différents, mais nous avons toujours eu au cœur de notre jeu un football rapide et offensif. Vous devez être assez humble pour savoir que vous devez travailler dur.

le [6-2 win] contre Leeds a établi de nouvelles normes pour moi. Les joueurs ont montré qu’ils étaient capables de faire correspondre les équipes les plus en forme d’Europe, et c’est un bon signe pour moi.

jouer 1:46 Steve Nicol pense que gagner un trophée aiderait Manchester United à franchir la prochaine étape de sa progression.

Q: Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’avenir de Paul Pogba, mais espérez-vous toujours qu’il pourrait décider que Man United est le meilleur endroit pour lui pour gagner des trophées?

UNE: Il y a toujours une demande à Man United pour gagner des trophées, et plus vous gagnez de trophées, plus les joueurs voudront jouer pour nous. Ensuite, il y a une norme plus élevée que vous devez vous fixer. C’est une demande des joueurs; c’est un défi pour les joueurs que nous voulons qu’ils s’améliorent et s’améliorent de plus en plus.

Paul est ici depuis un certain temps et, bien sûr, il veut gagner plus de trophées. Il a une très, très bonne attitude envers l’entraînement et son football. Il aime le football et il est ambitieux. Il veut avoir du succès comme la plupart des autres qui sont dans l’équipe. Nous ne sommes pas tous pareils, mais je dirais que cette équipe m’a impressionné par son attitude, son esprit et la façon dont ils font leur travail. C’est à nous de gagner des trophées, puis voyons qui fera partie de l’équipe à l’avenir.

Q: Vous vous êtes inscrit dans la course au titre, mais quelle est l’importance de la prochaine série de matches, en commençant par Everton dans la Coupe Carabao et en terminant par le voyage à Liverpool le 17 janvier?

UNE: C’est une course massive. Il est très important que nous fassions toutes les bonnes choses: récupération, préparation et sélection de la bonne équipe, rotation des joueurs. Vous ne les reposez pas parce que je ne pense pas qu’il soit juste d’appeler cela « repos » quand vous avez des internationaux complets et des meilleurs joueurs qui entrent dans l’équipe. Cela fait partie de Man United. Vous êtes un bon joueur, vous êtes international et vous êtes disponible lorsque vous êtes sollicité.

Ce ne sera pas comme la période de verrouillage après le redémarrage où nous avons eu la même équipe pendant six, sept, huit matchs. Aucune chance. Je vais faire des changements.