L’entraîneur féminin de Manchester United, Casey Stoney, a déclaré qu’un passage à la Ligue 1 ou à la Ligue 2 n’était pas une avancée par rapport à la WSL et qu’il y avait un manque de respect pour les femmes managers.

Les commentaires de Stoney font suite à la gérante féminine de Chelsea, Emma Hayes, qui a rejeté les informations plus tôt cette semaine selon lesquelles elle était sur la liste des finalistes pour le rôle d’entraîneur-chef de la Ligue 1 de l’AFC Wimbledon et qu’elle ne cherchait pas un autre emploi.

« Je pense qu’Emma Hayes l’a dit avec brio quand elle a dit: commençons à parler du candidat et de ses qualités plutôt que de la diversité du sujet », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

« Je pensais que c’était très, très bien présenté. Je ne le vois certainement pas [a move to the men’s game] en tant que step-up, comme Emma l’a dit, je suis très chanceux de gérer des joueurs de classe mondiale dans une équipe qui se porte très bien.

« Dans le même temps, vous avez la garantie d’être limogé dans le football masculin en beaucoup moins de temps dans le football féminin, donc en termes de sécurité, ce n’est pas une avancée pour être honnête. »

L’entraîneur anglais a poursuivi et a réitéré le manque de respect envers les femmes managers malgré la gestion au plus haut niveau du football professionnel féminin.

« Il n’y a évidemment pas assez de respect si la gestion d’un club de football de League One, League Two est considérée comme une avancée par rapport au plus haut niveau du football féminin », a-t-elle déclaré.

«Vous avez des entraîneurs fantastiques dans le football féminin, vous regardez le succès de Hayes à Chelsea et le succès et les connaissances dont elle dispose.

« Il n’y a certainement pas assez de respect accordé aux entraîneurs comme celui-là qui ont mérité leurs stipes et qui en ont tellement fait. C’est difficile quand on regarde les 92 clubs de football et il n’y a pas assez de présence féminine.

Stoney a également parlé de l’avenir des stars de l’USWNT Tobin Heath et Christen Press, qui sont dans les derniers mois de leur contrat avec le club.

« Avec Heath et Press, ils n’ont signé qu’un an. Cela dépendra donc de l’endroit où ils pensent que leur avenir se trouve. Je n’ai pas encore eu la conversation », a déclaré Stoney.

« Mais c’est évidemment une conversation que nous aimerions avoir avec eux. Ils ont été de bons joueurs pour nous au cours des six à sept derniers mois, mais leur avenir est le leur.

« En tant que club de football, nous adorons les avoir, nous aimerions les garder, mais ce sont des individus et ils prendront leur décision. »

Manchester United, qui est deuxième de la WSL, jouera dimanche à Reading, sixième place, alors qu’il tentera de dépasser le leader de la ligue, Chelsea.