Le manager de Ludacris, Chaka Zulu, accusé de meurtre

L’exécutif derrière certaines des plus grandes musiques d’Atlanta est maintenant au centre d’une enquête pour meurtre.

En juin, BOSSIP a signalé que Ludacris’ gestionnaire de longue date et partenaire commercial Chaka zoulou a été un des trois hommes blessés dans une fusillade.

11En vie rapporte que Zulu fait maintenant face à des accusations de meurtre pour la mort d’un homme qui a succombé à ses blessures cette nuit-là. Malgré les graves accusations portées contre lui, l’avocat de Zulu affirme qu’il s’agissait d’un cas évident de légitime défense.

Le 26 juin, Zulu se trouvait devant APT 4B, son restaurant afro-caribéen à Buckhead où il organise régulièrement des événements, lorsqu’il s’est disputé avec deux hommes dans le parking du centre commercial qui s’est transformé en fusillade. Les premiers intervenants ont transporté les trois hommes dans un hôpital voisin où un homme de 23 ans Artez Benton a été déclaré mort. Les forces de l’ordre n’ont pas donné plus de détails sur le troisième homme qui a été blessé par balle.

Ces dernières semaines, la police d’Atlanta a émis des mandats d’arrêt contre Zulu pour meurtre, voies de fait graves, possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime et coups et blessures simples.

Mardi, Zulu, dont le vrai nom est Ahmed Obafémis’est rendu à la prison du comté de Fulton.

Jusqu’à présent, la police d’Atlanta a publié très peu de détails sur cette nuit. La fusillade est l’une des nombreuses attaques récentes contre des personnalités bien connues du divertissement.

Selon l’avocat de Zulu, Gabe Banks, Zulu se battait pour sa vie lorsque quatre assaillants lui ont sauté dessus. Il a déclaré que le PDG de Disturbing Tha Peace avait subi des blessures par balle “presque mortelles” et n’avait tiré avec son arme de poing légalement enregistrée qu’en légitime défense.

“M. Zulu a été attaqué et sauté par derrière par un gang d’au moins quatre (4) individus (y compris malheureusement le défunt) et a été forcé de se défendre après que ce gang l’ait piétiné, frappé et frappé à plusieurs reprises alors qu’il était au sol », Banks écrit dans un communiqué.

“M. Zulu a reçu une balle dans le dos pendant la fusillade et a failli perdre la vie. Il se remet toujours des blessures presque mortelles qu’il a subies ce soir-là. M. Zulu était à son lieu de travail ce soir-là et avait parfaitement le droit de se défendre », a poursuivi Banks.