Le manager de Ludacris accusé de meurtre pour la fusillade d’Atlanta; un avocat revendique la légitime défense avec une arme légale

Un directeur musical et directeur de longue date de la star du hip-hop Ludacris s’est rendu aux autorités d’Atlanta pour faire face à des accusations liées à une fusillade mortelle de juin, selon les archives.

Chaka Zulu, de son vrai nom Ahmed Obafemi, s’est rendu à la prison du comté de Fulton le 13 septembre après que les autorités ont obtenu un mandat l’inculpant de meurtre, de voies de fait graves, de possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime et de coups et blessures simples. , a annoncé samedi le département de police d’Atlanta.

“Si M. Zulu ne s’était pas légalement défendu, M. Zulu aurait été tué cette nuit-là.” — Gabe Banks, avocat de Chaka Zulu

Zulu a été condamné à une caution de 200 000 $ et a été libéré plus tard dans la journée, selon les registres de la prison.

La police a inculpé Zulu – ainsi que plusieurs autres – en lien avec une fusillade du 26 juin 2022 dans un restaurant sur Peachtree Road dans le quartier Buckhead d’Atlanta. Selon les autorités, les flics ont répondu vers 23h35 à un signalement de plusieurs personnes abattues dans le restaurant.

Les trois hommes blessés ont été emmenés dans un hôpital local où l’un d’eux est décédé plus tard, la police a dit.

Gabe Banks de Banks Weaver LLC, qui représente Zulu, a déclaré à Fox News Digital que son client était “déçu” de la décision d’APD de l’inculper. Banks a cité des images de surveillance et d’autres preuves montrant que son client avait été “attaqué et sauté par derrière par un gang” d’au moins quatre personnes. Il a ajouté que son client était autorisé à porter une arme à feu, qu’il a tirée en état de légitime défense.

Zulu “a été forcé de se défendre après que ce gang l’ait piétiné, frappé et frappé à plusieurs reprises alors qu’il était au sol dans une posture sans défense”, a écrit Banks dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“M. Zulu a reçu une balle dans le dos pendant la fusillade et a failli perdre la vie, et il se remet toujours des blessures presque mortelles qu’il a subies ce soir-là”, a poursuivi Banks. “M. Zulu était à son lieu de travail cette nuit-là et avait parfaitement le droit de se défendre … M. Zulu a pleinement coopéré avec les responsables de l’application des lois et leur enquête, et s’est volontairement rendu une fois qu’il a appris l’existence des mandats d’arrêt.”

Banks a ajouté que son client est “confiant” qu’il sera dégagé des charges.

“Ce n’est pas perdu pour M. Zulu que quelqu’un a perdu la vie”, a écrit Banks, “mais si M. Zulu ne s’était pas légalement défendu, M. Zulu aurait été tué cette nuit-là.”

La police n’a pas fourni de détails sur les circonstances de la fusillade.