Jurgen Klopp a déclaré que rendre hommage était “la bonne chose à faire”

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a encouragé les fans du club à respecter une minute de silence pour la reine Elizabeth II avant leur match de Ligue des champions contre l’Ajax à Anfield mardi soir.

Des sections du soutien de Liverpool sont largement considérées comme nourrissant du ressentiment envers la monarchie et ont été entendues huer l’hymne national lors de visites à Wembley pour les finales de la Carabao Cup et de la FA Cup la saison dernière.

Le prince William, qui était présent pour la finale de la FA Cup, a également été entendu se moquer des fans des Reds en mai.

Mais Klopp a suggéré que ces scènes ne se répéteront pas si – comme prévu – l’UEFA autorise une minute de silence en l’honneur de feu la reine Elizabeth avant la rencontre avec les visiteurs néerlandais de l’Ajax.

“Je pense [the tribute] est la bonne chose à faire, mais je ne pense pas que nos gens aient besoin de conseils de ma part pour faire preuve de respect », a déclaré l’Allemand lors de sa conférence de presse lundi.

Klopp a déclaré que les applaudissements accordés à Cristiano Ronaldo lorsqu’il a joué à Anfield peu de temps après la mort de son fils nouveau-né en avril étaient un exemple des fidèles de Liverpool montrant “exactement le respect qu’il faut.”

“Celui qui m’a surpris et dont j’étais vraiment fier, c’est la saison dernière lorsque nous avons affronté Manchester United autour d’une situation très triste avec la famille de Cristiano Ronaldo. Et c’est ce que j’espèrect. Pour moi, il est clair que c’est ce que nous devons faire. a ajouté Klopp.

L’Allemand s’est inspiré de sa propre expérience du deuil, citant le décès de sa mère lors de la pandémie l’année dernière. Klopp n’a pas pu assister à ses funérailles en raison des restrictions de voyage à l’époque.

“J’ai 55 ans et c’est la seule reine d’Angleterre que j’ai jamais connue. Autant que je sache, je ne la connais pas, mais les choses que vous pouvez voir, c’était une femme vraiment chaleureuse, gentille et aimée et c’est tout ce que j’ai besoin de savoir. dit Klopp.

“En raison de mon expérience personnelle pas trop longtemps [ago]il ne s’agit évidemment pas de ce que je pense, mais de ce que ressentent les gens qui sont beaucoup plus proches d’elle.

“Je respecte beaucoup leur chagrin et c’est pourquoi je montrerai mon respect demain soir avec la minute de silence si elle se concrétise.”

Liverpool a cependant été contraint de bloquer les réponses aux messages des médias sociaux des comptes officiels du club concernant le décès de la reine Elizabeth.

Le capitaine du club Jordan Henderson a partagé une image de lui-même sur son compte Twitter signer un livre de condoléances au défunt monarque “au nom de tout le monde au LFC,” qui a divisé les opinions dans la section des réponses.

Certains fans de Liverpool se sont déjà décrits comme “Scouse, pas anglais” avec un ressentiment apparent envers l’establishment politique britannique et la classe dirigeante qui s’est étendu à la monarchie. La ville a également des liens traditionnellement forts avec l’Irlande.

Ailleurs lundi, la Premier League a confirmé que le match de Liverpool à Chelsea serait l’un des trois matchs reportés ce week-end en raison des demandes de ressources policières avant les funérailles nationales de la reine le 19 septembre.

Les autres matches concernés sont Manchester United contre Leeds et Brighton contre Crystal Palace.

Les rencontres de Premier League du week-end dernier ont toutes été annulées en signe de respect envers le défunt monarque, des informations affirmant que les officiels étaient également conscients de toute manifestation potentielle de dissidence parmi les fans, ce qui se répercuterait négativement sur la ligue.

Sur le terrain, Klopp cherchera désespérément une reprise de forme de son équipe après un martèlement 4-1 aux mains de Naples lors de son match d’ouverture du groupe A de la Ligue des champions en Italie la semaine dernière.

Les Reds ont également pris un départ lent en Premier League, ne remportant que deux de leurs six premiers matches.