Le manager de Liverpool, Klopp, se méfie des solutions à court terme aux problèmes de blessures

Londres (AFP) – L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré vendredi qu’il hésitait à puiser dans le marché des transferts afin de résoudre des problèmes de blessures de “quatre semaines”.

L’arrière central des Reds Ibrahima Konaté s’est blessé au genou lors du match amical contre Strasbourg dimanche, ce qui, selon Klopp, verra le défenseur absent “pendant un certain temps”.

Konate a rejoint une liste de joueurs de Liverpool écartés qui comprend déjà Kostas Tsimikas, Alex Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota Curtis Jones et le gardien de but de réserve Caoimhin Kelleher, Naby Keita devant reprendre l’entraînement vendredi après près d’une semaine de maladie.

Cependant, aucun des absents ne semble souffrir de blessures à long terme.

Liverpool a fait trois signatures majeures de pré-saison à Darwin Nunez, 63 millions de livres sterling (77 millions de dollars) de Benfica, avec l’adolescent de Fulham Fabio Carvalho (5 millions de livres sterling) et le défenseur d’Aberdeen Calvin Ramsey (6,5 millions de livres sterling) arrivant également à Anfield.

“Nous avons trop de blessés, c’est vrai”, a déclaré Klopp vendredi à la veille du match d’ouverture de Liverpool en Premier League à Fulham.

“Mais pour le moment, rien n’a changé (en termes de nouvelles signatures). Beaucoup de situations malheureuses. Commencé avec Caoimh et Diogo, à peu près un a été blessé et un a eu une nouvelle blessure.

« Dans quelques semaines, ils seront de retour, mais ils ont raté la pré-saison et ce n’est pas cool.

“Ibou dans un défi lors du match contre Strasbourg, ce qui s’est passé là-bas, nous devons voir combien de temps cela prendra mais il est absent pendant un moment.”

Mais le coach allemand, qui a vu son équipe refuser un quadruplé historique la saison dernière après que Manchester City les ait propulsés en Premier League et que le Real Madrid ait battu Liverpool 1-0 en finale de la Ligue des champions, s’est montré prudent quant à sa réintégration sur le marché des transferts.

“Nous ne pouvons pas résoudre un problème que nous avons depuis quatre semaines avec un transfert d’une année complète”, a-t-il déclaré. “Cela n’a pour l’instant aucun sens pour nous.

“La fenêtre de transfert est toujours ouverte et nous verrons mais les plans ne sont pas d’aller dans cette direction.”

– “Nunez installé” –

Une bonne nouvelle pour Liverpool sur le plan de la forme physique est que le gardien de but Alisson Becker sera disponible pour affronter Fulham après avoir raté la majeure partie de la pré-saison en raison d’une blessure à l’abdomen subie lors d’une tournée en Extrême-Orient.

Nunez pourrait également jouer contre les Cottagers après avoir marqué en tant que remplaçant en seconde période lors de la victoire du FA Community Shield le week-end dernier contre Manchester City.

“Darwin est prêt, mais cela signifie-t-il qu’il doit commencer ? Je ne sais pas », a ajouté Klopp.

“Nous avons différentes options et c’est ce que nous allons utiliser et Darwin a besoin de temps pour s’habituer à beaucoup de choses.”

Klopp a ajouté: “Il est complètement installé. Il a dit lui-même qu’il était très nerveux au début et je sympathise beaucoup avec ça, c’est normal.

“Mais il s’est installé assez rapidement à cause de tous les joueurs, pas seulement des hispanophones, et cela a été très utile et il se sent chez lui après une courte période.

“Il a eu un réel impact lors de la première finale que nous aurions pu jouer mais le travail ne s’arrêtera pas et il est à la meilleure place possible.”