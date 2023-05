Le manager de Liverpool, Klopp, promet que son équipe reviendra à la chasse au titre de Premier League

Jurgen Klopp a promis que Liverpool défierait le titre de Premier League la saison prochaine après qu’une campagne décevante s’est terminée par un match nul 4-4 contre Southampton, déjà relégué dimanche.

Un point sur la côte sud a laissé Liverpool à la cinquième place, les hommes de Klopp étant arrivés à St Mary’s sachant qu’ils avaient raté le top quatre pour la première fois depuis la saison 2015/16.

Liverpool, cependant, avait au moins l’air de terminer un mandat sans trophée en beauté grâce aux premiers buts de Diogo Jota et du favori des fans sortants, Roberto Firmino.

Pourtant, ils ont dû se battre pour un point de 4-2 derrière après le doublé de Kamaldeen Sulemana pour Southampton, dont les autres buts sont venus de James Ward-Prowse et Adam Armstrong.

Liverpool a finalement prolongé son invincibilité à 11 matchs grâce à un but du remplaçant Cody Gakpo et un second de Jota.

Mais le patron des Reds, Klopp, était heureux de voir l’arrière d’un 2022/23 frustrant.

« Il y a eu des moments au cours de la saison où vous pensiez que ‘la saison durera quatre ans' », a-t-il déclaré. une base pour ce que nous devons faire. »

Le manager allemand a ajouté: « Que cela ne soit pas devenu la meilleure saison de tous les temps, nous le voyons, nous le savons, nous sommes très déçus du fait que nous n’avons pas atteint le top quatre.

« Mais il y a des moments où il faut admettre qu’il y avait quatre équipes qui étaient meilleures que nous – c’est la vérité.

« Nous avons joué une mauvaise saison, nous sommes cinquièmes, c’est aussi un message.

« Imaginez que nous étions notre moi normal, ce que nous serons absolument à nouveau la saison prochaine et nous serons à nouveau un concurrent. C’est comme ça. Les 11 derniers matchs nous ont aidés à le réaliser à nouveau. »

Réfléchissant au match de dimanche, Klopp a déclaré que son équipe s’était rendu la vie difficile dans une période « stupide » d’un concours de bascule.

« Nous menons 2-0 et vous savez que ces joueurs de Southampton veulent rembourser ces gens (les supporters locaux) et nous les avons laissés, nous venons d’ouvrir la porte à une équipe offensive vraiment talentueuse, avec la vitesse dont ils disposent », a-t-il déclaré.

« Je peux faire une liste des choses que nous n’étions pas et qui ont conduit aux contre-attaques qu’ils ont eues.

«Ensuite, c’est 2-2 et 4-2, puis nous avons recommencé à faire les bonnes choses. Je pense que nous aurions pu marquer un cinquième et un sixième.

« Top départ, finition exceptionnelle, entre juste idiot. »

