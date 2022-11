Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, sur la critique de Trent Alexander-Arnold: “Il a remporté pas mal de finales” | Nouvelles du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a répondu aux critiques de Trent Alexander-Arnold, soulignant que l’arrière latéral avait déjà joué et remporté plusieurs finales dans sa carrière.

Le joueur de 24 ans a été nommé jeudi dans l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre de Gareth Southgate, mais a fait l’objet d’un examen minutieux pour les erreurs commises en jouant pour Liverpool cette saison.

Après la victoire 2-1 du week-end dernier contre Tottenham, Sky Sports’ Gary Neville a déclaré: “En ce moment, je ne vois pas comment Gareth peut entrer dans un match à élimination directe dans une Coupe du monde contre Trent Alexander-Arnold.”

Mais Klopp a riposté avant le match de Premier League de samedi contre Southampton – leur dernier avant la Coupe du monde – rappelant aux critiques d’Alexander-Arnold qu’il a déjà un certain nombre de médailles de vainqueurs dans son cabinet.

“Je ne lui ai pas parlé [about the England call-up]mais je connais Trent maintenant depuis assez longtemps et il sait qu’à part jouer au football, il n’a aucune influence [on the squad selection]. On parle beaucoup de ce genre de choses”, a déclaré Klopp.

“J’ai entendu Gary Neville dire quelque chose sur les grands matchs, comme s’il ne pouvait pas jouer dans les matchs à élimination directe. Mais Trent Alexander-Arnold a maintenant 24 ans et a remporté pas mal de finales, des matchs importants où il faut défendre.

“Il a disputé des finales – contre Chelsea, par exemple, l’année dernière dans une finale incroyablement intense – face à des joueurs de classe mondiale qui sont meilleurs que les joueurs qu’ils affronteront à la Coupe du monde, définitivement.

“Et il était toujours là, défendant bien. Je ne sais pas pourquoi nous avons cette discussion, mais ça va.

“Je ne suis pas sûr qu’il doutait, mais avec toutes les discussions – du moins les discussions que j’ai suivies – si tout le monde avait été disponible, il était probable que vous ne preniez pas quatre arrières droits.

Quelle finale Trent Alexander-Arnold a-t-il remportée ? Ligue des Champions 2018/19

Super Coupe de l’UEFA 2019

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019

Coupe Carabao 2021/22

FA Cup 2021/22

Bouclier communautaire 2022

“Je ne sais pas exactement pourquoi nous avons cette discussion, mais ça va. Quand vous avez le choix entre quatre ou cinq – et [Kyle] Walker est en forme et Reece James n’est évidemment pas disponible – je pense que Gareth est très heureux d’avoir Trent également.

“Trent l’a pris, il est très calme. Il joue le football qu’il joue, essaie de s’améliorer, essaie de se développer, mais je pense qu’il aurait été déçu s’il n’avait pas été là.”

Klopp a également révélé comment il restait en contact avec ses joueurs pendant les pauses internationales, bien qu’il admette que la Coupe du monde sera plus facile de garder un œil sur la façon dont ils s’en sortent.

“Le nombre n’est pas trop grand, il y en a sept [Liverpool players at the World Cup] et ce sont des joueurs importants, mais nous avons une règle claire sur la façon dont cela se passe dans les jeux nationaux”, a-t-il expliqué.

“Les garçons doivent m’envoyer des textos avec tous les problèmes et surtout après les matchs. À la Coupe du monde, c’est différent parce que nous pouvons voir tous les matchs, nous pouvons voir qui joue, qui ne joue pas, nous pouvons lire les nouvelles et obtenir toutes les informations.

“Mais s’il s’agit d’un match international normal, comme si le Brésil joue, il est difficile d’obtenir des informations, nous avons donc besoin que les joueurs nous le disent. C’est le contact que nous aurons définitivement.

“Dans le groupe des joueurs, il est clair que lorsqu’ils gagnent, le groupe WhatsApp devient fou.

“Nous sommes au camp d’entraînement à Dubaï, c’est au coin de la rue. Si les joueurs doivent quitter le tournoi plus tôt, ils peuvent nous rejoindre immédiatement, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous y allons.”

“Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes contre Southampton”

Liverpool affrontera un nouveau Southampton à Anfield, Nathan Jones prenant en charge son premier match ce week-end après le limogeage de Ralph Hasenhuttl lundi.

Les Saints n’ont remporté que trois matchs de Premier League cette saison, s’inclinant 4-1 contre Newcastle dimanche pour sceller le départ de l’Autrichien.

Mais avec peu de temps pour se préparer à un changement dans la pirogue de l’opposition, Klopp dit que son équipe ne se concentrera que sur elle-même.

“En fait, je pensais que Ralph Hasenhuttl avait fait un travail exceptionnel là-bas, mais tout a son temps”, a-t-il déclaré.

“Mais si Southampton a montré quelque chose, c’était à coup sûr l’attitude. C’était une équipe très motivée, qui voulait vraiment y aller et ce genre de choses. Avec un nouveau manager, il pourrait y avoir 50% de plus, je ne le fais pas. sais, mais ce n’est pas notre problème car on s’attend toujours à un adversaire vraiment motivé.

“Il n’y a pas beaucoup de temps pour changer beaucoup de choses, mais lors de notre réunion d’analyse, c’était moitié Southampton et moitié Luton juste pour voir ce qu’il fait, mais parce que nous ne savons pas, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes.

“Nous attendons de nous un très bon match, un match que vous pouvez gagner, pas à cause de l’adversaire, mais parce que nous devons le faire. Nous devons nous montrer, c’est le dernier match depuis longtemps et c’est pourquoi nous voulons finir le un haut.”