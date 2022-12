Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, se plaint de l’absence de VAR en Coupe Carabao après la défaite de Man City | Nouvelles du football

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est plaint que le VAR aurait dû être utilisé lors de la défaite au quatrième tour de la Coupe Carabao jeudi à Manchester City.

La technologie n’entre pas en service dans la compétition avant la demi-finale car elle n’est pas disponible dans les terrains de la ligue inférieure, mais Klopp a remis en question cette décision.

Il suggère que l’attaquant de la ville, Erling Haaland, aurait dû être signalé hors-jeu à la sixième minute alors qu’il tentait de préparer Cole Palmer, affirmant que l’appel manqué avait eu un impact négatif sur son équipe.

Image:

Le hors-jeu non appelé d'Erling Haaland a eu un impact négatif sur Liverpool, selon Klopp





Klopp a également déclaré que les responsables semblaient compter sur la technologie pour leur donner une réponse à des appels marginaux et avaient ainsi manqué quelques décisions.

“La première occasion de Haaland, en début de match, était un hors-jeu”, a déclaré Klopp après le match. “Vous ne savez pas? Oui, c’était le cas. Je vous le dis. Cela donne la direction du jeu.

“C’était comme, hop, ‘oh mon dieu, ils sont passés’, c’était hors-jeu, mais pas de drapeau levé, et ça vous donne un mauvais pressentiment.

Faits saillants du match du quatrième tour de la Carabao Cup entre Manchester City et Liverpool.



“Je dirais que si nous avions VAR, les arbitres sont habitués à VAR, et tout d’un coup vous leur dites pas aujourd’hui. Il semblait que dans quelques situations, ils l’attendaient ou pensaient qu’il y avait encore du VAR.

“Mais il y a eu quelques décisions de hors-jeu, où tout le monde dans le stade était convaincu qu’il était hors-jeu. Nous ne le saurons probablement jamais parce que nous ne pouvons pas les rejouer.

“Mais cela a du sens si vous jouez une compétition et qu’il y a du VAR partout [Premier League], pourquoi pas, surtout dans un jeu comme celui-ci. Je comprends que dans les tours précédents, ce n’est pas possible à tous les niveaux, mais ce City-Liverpool, toutes les choses techniques sont là, alors pourquoi ne devrions-nous pas l’utiliser ?”

Klopp: C’était un match spectaculaire

Image:

Liverpool est absent de la Coupe Carabao





Aucune des deux équipes n’avait disputé de match de compétition pendant un mois pendant la pause de la Coupe du monde, mais est revenue à l’action de manière féroce à l’Etihad jeudi soir alors qu’elle renouvelait sa rivalité.

Klopp a regretté le lent début de match de Liverpool, qui a vu Haaland autorisé à plusieurs reprises avant de finalement pousser Man City en tête après 10 minutes après le centre du pied gauche de Kevin De Bruyne.

Liverpool est revenu deux fois par derrière après cela, mais a finalement échoué contre les champions de Premier League en raison de deux erreurs défensives.

“Ce fut un début difficile, les 15 premières minutes nous avons eu des problèmes”, a ajouté Klopp. “Nous savons que City a des idées différentes pour différents jeux et il faut toujours s’y habituer pendant un match, on ne sait jamais ce qui va se passer.

Darwin Nunez de Liverpool a raté trois grosses occasions lors de la défaite 3-2 contre Manchester City.



“Nous n’étions pas assez compacts, mais nous avons trouvé un moyen de revenir dans le match, avons marqué notre but, un but magnifique, et nous leur avons également causé des problèmes.

“Nous devrions bien mieux défendre les trois buts. Troisième but surtout, nous ne sommes pas allumés quand ils commencent leur petite routine. Nous n’étions pas dans la bonne position, pas assez de joueurs qui regardaient le ballon. Mais nous avons eu nos moments.

“C’était un match spectaculaire, de haute intensité. Il y a beaucoup à en tirer.”