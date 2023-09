Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, révèle des moments « WTF » dans la victoire des Reds contre les Wolves

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé qu’il avait été surpris par la performance de ses joueurs lors de la victoire 3-1 des Reds contre les Wolves en Premier League samedi.

L’équipe de Klopp s’est retrouvée derrière sept minutes plus tôt dans le premier match de la journée alors que Hwang Hee-Chan donnait l’avantage aux Wolves à Molineux.

L’équipe locale était toujours en tête à la pause, mais Mohamed Salah a permis à Cody Gakpo d’égaliser après 55 minutes, puis a aidé Andy Robertson pour une seconde en fin de match.

Un but contre son camp marqué par Hugo Bueno dans le temps additionnel a finalement conclu une victoire confortable pour les Reds, mais Klopp a admis par la suite qu’il était préoccupé par ce qu’il avait vu dans les 45 premières minutes.

« Dans la première mi-temps, je me suis dit ‘WTF ?’ plusieurs fois », a-t-il déclaré aux journalistes après le match. « Nous n’étions pas prêts en première mi-temps mais les Wolves ont très bien fait.

« Avec ces garçons, certains d’entre eux ont eu sept, huit, neuf semaines, d’autres plus longtemps. Ils sont là. Aujourd’hui, ils ne pouvaient pas [do it] dans beaucoup de moments.

« Je sais que si vous passez la première mi-temps avec un résultat raisonnable, vous pouvez la transformer [around]. L’équipe avait besoin d’aide et nous avons pu apporter un peu d’aide avec les changements et le changement de système. Ils étaient des moitiés complètement différentes. »

Et il a ajouté : « Les mêmes joueurs qui avaient l’air rouillés en première mi-temps, en seconde période, cela semblait beaucoup plus facile. Les Wolves ont joué une super première mi-temps mais en seconde période, nous avons été vraiment bons et avons contrôlé le match.

Liverpool compte désormais 13 points en cinq matches jusqu’à présent, avec quatre victoires consécutives depuis un match nul 1-1 à Chelsea le week-end d’ouverture de la saison.

Plus d’histoires de Liverpool

Jürgen Klopp a a parlé de la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Moises Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu.

Klopp a insisté sur le fait que Salah resterait au club malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite. Cependant, une autre offre pourrait être imminente.