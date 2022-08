Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que le début de l’horreur ne fera que motiver leur rival

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il ne tirait aucune satisfaction de la crise de Manchester United, l’Allemand se méfiant d’une réaction des Red Devils lorsque les deux équipes s’affronteront lundi.

United est en bas de la Premier League pour la première fois en 30 ans après avoir perdu ses deux premiers matchs de la saison.

Les hommes d’Erik ten Hag ont encaissé quatre buts en 35 minutes lors de la défaite 4-0 à Brentford le week-end dernier.

Liverpool a infligé la même misère à United la saison dernière, s’imposant 5-0 à Old Trafford et 4-0 à Anfield lors de leurs deux rencontres.

Cependant, Klopp a déclaré qu’il aurait été plus heureux si United était entré dans ce qu’il a décrit comme un affrontement de poids lourds en meilleure forme.

“Lorsque nous avons eu les deux résultats l’année dernière, je savais déjà à ce moment-là que cela n’aiderait pas l’année prochaine. C’était toujours comme ça”, a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi.

“Cela aide simplement United à être encore plus motivé, si c’est possible dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je préférerais les jouer après leur victoire 5-0, définitivement. C’est ainsi, mais ce n’est pas le pays des rêves et il faut le prendre tel quel.

“Je pense que le monde entier va le regarder, c’est lundi soir de toute façon, tout le monde peut le regarder, et vous verrez comment ces deux poids lourds gèrent la situation. Je le regarderais.

Liverpool a également cruellement besoin de sa première victoire de la saison en championnat après deux nuls avec Fulham et Crystal Palace qui les ont déjà laissés à quatre points de leurs rivaux en titre, Manchester City.

Les Reds n’ont pas été aidés par une crise de blessures en début de saison et seront également sans Darwin Nunez pour le voyage à Old Trafford après avoir été expulsé lors de ses débuts à domicile pour un coup de tête sur le défenseur du palais Joachim Andersen.

Roberto Firmino, Naby Keita, Jordan Henderson et Joe Gomez devraient être suffisamment en forme pour revenir dans la formation de départ de Klopp, mais Diogo Jota, Thiago Alcantara, Joel Matip, Ibrahima Konate, Curtis Jones et Alex Oxlade-Chamberlain restent absents.

