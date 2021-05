Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, minimise la poignée de main de Sadio Mane, Graeme Souness le qualifie de «irrespectueux» | Actualités du football

Jurgen Klopp a minimisé la poignée de main de Sadio Mane à temps plein, expliquant que cela était dû à une décision tardive à l’entraînement de jouer Diogo Jota contre Manchester United.

Comme d’habitude après un match, le manager de Liverpool a serré la main ou cogné les poings avec des joueurs des deux côtés après leur victoire 4-2 à Old Trafford.

Mais alors que Klopp s’approchait de Mane – qui avait quitté le banc, après avoir été remplacé par Jota dans le onze de départ – l’attaquant a refusé de lui serrer la main, prononçant plutôt des mots de colère en direction de son manager.

Klopp a minimisé l’incident lorsqu’il a été interrogé après le match, en disant Sky Sports: « Non, pas de problème. Hier, j’ai pris une décision tardive à l’entraînement pour me décider pour Diogo. Les garçons ont l’habitude de m’expliquer les choses mais il n’y avait en fait pas de temps pour ça et c’est tout. Tout va bien. »

Souness: Mane snob irrespectueux

















Le panel Sky Football discute de Sadio Mane de ne pas serrer la main de Jurgen Klopp après la victoire 4-2 de Liverpool contre Man Utd



Sky Sports L’expert et ancien entraîneur de Liverpool, Graeme Souness, a déclaré que le camouflet de Mane envers son entraîneur montrait à la fois un manque de respect envers Klopp et le club dans son ensemble, et a ajouté que le joueur ne pouvait avoir aucun scrupule avec l’alignement des Reds compte tenu de leur parcours de quatre buts à Old Trafford.

Il a déclaré: « C’est irrespectueux. Cela ne m’est jamais arrivé mais si j’étais le manager, je ne serais pas heureux. Je pense qu’il aurait dû lui serrer la main, il ne voulait pas se câliner, mais vous devriez montrer un peu de respect. C’est surtout irrespectueux envers le club de football.

« Ouais, il n’est pas content d’être laissé pour compte, mais peut-il vraiment discuter? Il n’a pas eu une excellente saison, comment peut-il contester le fait qu’il a été un sous-marin et que Liverpool a gagné 4-2 à Old Trafford, ce qui n’est pas heureux. terrain de chasse pour eux. «

Un autre expert et un autre ancien manager Roy Keane étaient d’accord, mais se sont demandé pourquoi les managers avaient commencé à embrasser leurs joueurs à temps plein comme une évidence – et ont déclaré que Sir Alex Ferguson n’aurait jamais fait la même chose alors qu’il était joueur à Manchester United. .

Il a déclaré: « Le joueur est en panne, mais il y a une nouvelle tendance parmi les managers – aller sur le terrain, donner à tout le monde un high cinq. Quand j’étais joueur, je ne voulais pas que le manager me donne un high cinq. »

« Si nous avions gagné la ligue, peut-être, mais même dans ce cas, je serais douteux. S’il voit le joueur contrarié, reculez. C’est déjà assez mauvais pour votre manager, mais le manager de l’opposition fait le tour et donne à tout le monde un high cinq. »

Klopp: Nous nous sommes battus dur et nous l'avons mérité

















Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe méritait de gagner et que son milieu de terrain était exceptionnel lors de sa victoire 4-2 contre Manchester United en Premier League.



C’était une victoire vitale pour Liverpool, relançant leur poussée pour les quatre premiers. Les trois points les placent au cinquième rang avec trois matchs à jouer, et Klopp a enregistré sa première victoire à Old Trafford.

Le gestionnaire a ajouté à Sky Sports: « Super combat, bon match, intense, comme tous les derbies devraient l’être. Notre première victoire à Old Trafford depuis que je suis à Liverpool et un bon timing, je dirais. Nous en avions besoin, évidemment. Nous nous sommes battus pour cela et nous méritions. il.

📊 Jurgen Klopp a battu Man Utd à Old Trafford pour la première fois. Avant ce soir, il avait disputé plus de matchs sans gagner à l’extérieur à Man Utd que tout autre adversaire de sa carrière de manager – 6 matchs (D4 L2) #MUNLIV pic.twitter.com/SaRcOnQu2K – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 13 mai 2021

« Il n’y a eu que de bonnes performances, pour être honnête. Vous avez vu que nos deux moitiés centrales tremblaient un peu au début du match, vous pouviez le voir avec leurs passes, mais à partir du moment où elles étaient dans le match, quand ils ont tout oublié autour d’eux, ils ont très bien joué.

« Trent était en forme ce soir et a joué à peu près tout.

« Ils ne pouvaient plus envoyer le ballon à Bruno Fernandes et, petit à petit, nous avons pris le contrôle du jeu. C’était bien sûr délicat à 3-2 mais nous avons marqué ce quatrième but. Nous en avions besoin. C’était très intense. I Je pensais vraiment que le milieu de terrain avait très bien joué. Quand Curtis Jones est arrivé, il a beaucoup aidé. C’était bien. «

Solskjaer: Liverpool méritait de gagner

















Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que son équipe avait offert trois buts à Liverpool et avait raté le capitaine Harry Maguire après leur défaite 4-2 en Premier League.



Pour Man Utd, ils disputaient leur deuxième match de Premier League en deux jours après le report du match initial contre Liverpool le 2 mai après des manifestations de fans anti-Glazer.

Ils étaient également sans capitaine Harry Maguire, Ole Gunnar Solskjaer étant déçu que United ait laissé des buts à des moments vitaux du match.

Il a dit Sky Sports: « Ils méritaient la victoire. Nous avons concédé des buts dans des moments clés du match, juste avant la mi-temps, juste après le début de la seconde mi-temps et bien sûr vers la fin.

« Nous n’avons pas bâti sur notre élan ni rompu leur élan. Nous leur avons donné trois buts, vraiment. Nous avons marqué à nouveau et nous avons eu de l’élan, nous avons eu une énorme double chance, mais les moments clés se sont déroulés contre nous.

«Leur forme et leur pressage sont très bons mais nous avons créé notre propre chute.

















Roy Keane dit que Manchester Utd ne gagnera aucun trophée alors que Scott McTominay et Fred jouent ensemble au milieu de terrain



« Harry a été vraiment important pour nous. Il a été absolument top depuis qu’il est arrivé au club. Alors bien sûr, il va nous manquer. Mais il est absent, donc nous devons gérer cela. Nous avons assez de bons joueurs. être en mesure de faire avec. Il s’agit donc maintenant de nous regrouper et de recommencer à renforcer notre confiance et notre élan.

« L’attitude était bonne, la concentration était juste. J’ai vu chez les garçons que nous étions prêts pour cela, mais les moments clés se sont déroulés contre nous et nous n’avons pas mis à profit les bons moments que nous avons passés dans le match.

« Nous devons nous retrouver tout de suite. Nous avons Fulham mardi. Nous n’avons pas beaucoup de temps de préparation mais nous devrions entrer dans cette finale prêts car je pense que mardi sera une bonne. »

« Cinq jours, trois matchs de championnat, bien sûr, cela nous perturbe un peu. Cela n’a pas été idéal mais nous avons dû y faire face. Nous l’avons traversé maintenant et j’espère que nous pourrons laisser les fans entrer mardi. sera une bonne ambiance ici. Nous attendons depuis très, très longtemps pour les laisser entrer, il est donc temps que nous apprécions un match ensemble. «