Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, admet son erreur après avoir tenté de signer Moises Caicedo pour 111 millions de livres sterling

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis qu’il avait commis une erreur après avoir accepté d’offrir 111 millions de livres sterling pour Moises Caicedo de Brighton, malgré le refus de l’Équatorien de se joindre.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match avant d’affronter Chelsea dimanche – la même équipe avec laquelle ils étaient dans une guerre d’enchères pour l’Équatorien – Klopp a confirmé que Liverpool avait conclu un accord pour Caicedo, avec un ensemble médical devant avoir lieu sous peu.

Alors que Fabrice Romano rapporte que Caicedo a rejeté un déménagement à Liverpool, suggérant qu’il ne veut signer que pour Chelsea, Klopp est toujours revenu sur les commentaires qu’il a faits il y a sept ans.

Liverpool a accepté de payer 111 millions de livres sterling pour Caicedo (Crédit image : Tim Nwachukwu/Getty Images pour la Premier League)

Lorsque Manchester United a signé Paul Pogba de la Juventus pour 89 millions de livres sterling, Jurgen Klopp a suggéré que la somme était ridicule et qu’il ne serait jamais à l’aise de dépenser cette somme d’argent pour un joueur.

« Le jour où ce sera le football, alors je n’aurai plus de travail », a déclaré Klopp en 2016.

Cependant, le patron allemand a maintenant admis avoir commis une erreur.

« Honnêtement, tout a changé. Est-ce que j’aime ça? Non. Mais ai-je réalisé que j’avais tort ? Oui définitivement. C’est comme ça que ça se passe », a déclaré Klopp.

REGARDER: Pourquoi Chelsea Liverpool veut tellement Moises Caicedo

Klopp reconnaît cependant que l’état du marché des transferts rend impératif que Liverpool dépense ce genre d’argent. Travaillant à reconstruire le milieu de terrain cet été, Liverpool a déjà signé Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai.

« En fin de compte, nous devons essayer de nous assurer que nous réunissons la meilleure équipe possible. 50% l’aimeront et 50% ne l’aimeront pas. Nous essayons de rassembler la meilleure équipe pour nous.

« Nous ne pouvons pas simplement désigner les joueurs et les faire entrer, il y a beaucoup de travail à faire. Parfois, une porte se ferme et une autre s’ouvre. Si les gens veulent jeter mes citations d’il y a cinq ans, pas de problème. Je me rends compte que j’avais tort . »

Jurgen Klopp a critiqué l’argent que Liverpool a payé pour Pogba en 2016 (Crédit image : Manchester United via Getty Images)

Plus d’histoires de Liverpool

Dans notre aperçu de la saison des 92 clubsFourFourTwo discute comment Liverpool peut retrouver le chemin de la victoire, Salah se révélant essentiel dans tout succès futur cette saison.

Salah affirme que Liverpool a plus faim avant la campagne 2023/24aussi, après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions et avoir terminé la saison dernière sans trophée.