Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’aucune équipe ne pouvait rivaliser avec Manchester City avant le choc du Super Sunday | Nouvelles du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que personne ne peut rivaliser avec Manchester City cette saison en raison du pouvoir financier dont disposent les champions de Premier League.

Les Reds de Klopp ont rivalisé avec l’équipe de Pep Guardiola en tête du classement de la Premier League au cours des quatre dernières saisons, mais City entre dans l’affrontement du Super Sunday de ce week-end à Anfield avec 13 points d’avance sur le club du Merseyside, qui a connu un mauvais début de campagne.

Derrière le succès de City se trouve l’introduction percutante de l’attaquant Erling Haaland, qui a marqué 15 buts en Premier League lors des neuf premiers matches de haut vol depuis son transfert de 51,1 millions de livres sterling du Borussia Dortmund – et Klopp insiste sur le fait que Liverpool ne peut pas se permettre d’agir comme les champions en termes de dépenses financières.

“Personne ne peut rivaliser avec City”, a déclaré le manager de Liverpool lors de sa conférence de presse d’avant-match. “Vous avez la meilleure équipe du monde et vous mettez le meilleur attaquant du marché. Peu importe ce que cela coûte, vous le faites.

“City ne l’aimera pas, personne ne l’aimera, mais vous connaissez la réponse. Que fait Liverpool? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n’est pas possible, pas possible.”

Klopp est même allé jusqu’à affirmer qu’il existe des équipes de football dans le monde qui peuvent “faire ce qu’elles veulent financièrement” – avec un autre club de Premier League, Newcastle, dans ce groupe avec City.

Klopp dit que Newcastle et City sont deux des trois équipes qui “peuvent faire ce qu’elles veulent financièrement”





“C’est clair : il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu’ils veulent financièrement”, a ajouté l’Allemand. “C’est légal, tout va bien, mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Les concurrencer ? Ce n’est pas possible de gérer ça.

“J’ai entendu le Newcastle [sporting director Dan Ashworth] dire qu’il n’y a pas de plafond pour ce club – il a tout à fait raison. Il n’y a pas de plafond pour Newcastle. Félicitations – certains clubs ont des plafonds.”

Pep : Pourquoi devrais-je ignorer Liverpool ? Ce sont des prétendants

Le manager de Manchester City, Guardiola, insiste sur le fait que Liverpool est toujours le plus grand challenger de son équipe pour le titre malgré son mauvais début de saison



Lors de sa propre conférence de presse d’avant-match, le patron de City, Guardiola, a refusé de rejeter Liverpool en tant que prétendant au titre cette saison, l’Espagnol affirmant que Klopp avait beaucoup de temps pour renverser la situation en sa faveur.

City entre dans le choc du Super Sunday à Anfield un point derrière les premiers leaders de la Premier League, Arsenal, mais Guardiola pense que chaque équipe des « Big Six » peut encore défier les champions pour le titre ce trimestre – en particulier avec la pause de la Coupe du monde qui se déroule en novembre et décembre.

“Le principal rival, il y a quelques équipes”, a déclaré Guardiola. “Arsenal est déjà là. Pendant longtemps ils ne l’étaient pas, ils ont été patients avec Mikel (Arteta), ils ont changé de club et ils sont un prétendant. Tottenham sera là, Chelsea et Liverpool seront là.

Guardiola considère toujours Liverpool comme un prétendant au titre, bien qu’il ait 13 points de retard sur City





“Même Liverpool, je les considère toujours comme des prétendants. Peut-être [if this was] deux mois, il serait trop tard. Mais c’est une partie de la saison.

“La Premier League est toujours fascinante, il y a un défi à être champions. Liverpool et nous étions concentrés sur le fait d’être champions mais pourquoi devrais-je l’ignorer en ce moment alors que nous sommes en octobre ? Octobre, tout le monde est [trying to be] champions.

“La réalité est que Man City arrive ici et veut rester ici contre Liverpool, [Manchester] United et le reste des équipes.”

Klopp: Haaland établit de nouvelles normes

Klopp a qualifié Erling Haaland de Manchester City de “meilleur attaquant du monde en ce moment” et pense qu’il a trouvé la personne idéale dans son nouveau club.



En ce qui concerne le hotshot Haaland, Klopp a affirmé que Liverpool devait couper la ligne d’approvisionnement de Haaland pour limiter son influence – mais le manager allemand a admis que cela ne résoudrait qu’un des nombreux problèmes que City peut poser.

“Quand vous jouez contre, en ce moment, le meilleur attaquant du monde, vous devez vous assurer qu’il ne reçoit pas beaucoup de balles. C’est le défi avec lui. C’est ce que nous allons essayer”, a déclaré Klopp.

“Contre City, si vous fermez Haaland avec trop de joueurs, vous ouvrez des lacunes pour les autres joueurs de classe mondiale. Cela ne facilitera pas la vie, mais c’est un problème de football et nous essayons de trouver des solutions.

Haaland a marqué 15 buts en neuf matches de Premier League





“Physiquement, il [Haaland] établit de nouvelles normes. La combinaison de lui étant vraiment physique, technique et ayant une conscience sensationnelle. Son orientation sur le terrain, il est à peine hors-jeu et le lit très bien.

“Tant de bonnes choses font de lui un attaquant. Certains des meilleurs joueurs autour de lui au monde pour marquer des buts et trouver une passe. De Bruyne, Gundogan, Foden, Mahrez. C’est un ajustement parfait, sans aucun doute.”

Pendant ce temps, Guardiola a refusé d’être entraîné dans des suggestions selon lesquelles Haaland pourrait avoir du mal dans un grand environnement et l’atmosphère qu’Anfield peut créer.

Le buteur record de City, Sergio Aguero, n’a jamais réussi à marquer lors de ses 11 voyages en carrière à Anfield, mais Guardiola ne pense pas que Haaland, qui a “surpris” l’Espagnol avec sa mentalité, risque de subir une sécheresse similaire dans le Merseyside.

Haaland est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Premier League à atteindre le cap des 15 buts après avoir couronné un incroyable mouvement de 21 passes pour marquer contre Southampton lors de la victoire 4-0 au stade Etihad.



“Je ne sais pas – cela devrait être une question pour Sergio”, a déclaré le patron de City. “C’est onze contre onze, le terrain est le même. C’est parce que l’adversaire est difficile, pas à cause du stade. Je n’ai jamais joué à Anfield donc je n’ai pas eu ce sentiment. Mais ça ne devrait pas être [the same for Haaland].

“Le plus grand défi [for Haaland] s’adapte le plus vite possible. Connaître ses coéquipiers, savoir comment on joue et le mode de vie en Angleterre. C’est la chose la plus importante. Ensuite, vous devez performer du mieux que vous pouvez en vous-même.

“Quand un joueur arrive, je m’attends toujours au meilleur. Jusqu’à présent, les chiffres sont incroyables et il joue régulièrement. Il peut s’améliorer et de nombreux mauvais moments arrivent. En ce moment, optez pour celui-ci.”

