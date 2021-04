Le manager de l’arbitre de hockey indien Virendra Singh est décédé des complications liées au COVID-19 et sa disparition a été pleurée par l’instance dirigeante du jeu. Singh avait 47 ans. Il est décédé lundi à Meerut, Uttar Pradesh.

Virendra avait officié dans un certain nombre de tournois de toute l’Inde et de championnats nationaux et en tant que gérant d’arbitre, son rôle consistait à élire les meilleurs arbitres possibles pour les matches. Il avait également officié en tant que gérant des arbitres au 56e tournoi All India Veer Singh Ju Dev Memorial et au 5e tournoi féminin All India Rajmata Vijay Raje Scindhiya.

Il a également officié à la 4e édition du tournoi de hockey sur invitation de la Coupe de Bangalore 2019 (hommes) Bengaluru, All India Swami Shraddhan et tournoi de hockey 2019 Haridwar, Uttarakhand, entre autres événements. Malgré avait également un emploi à temps plein avec les chemins de fer indiens.

Pleurant sa disparition, le président de Hockey India, Gyanendro Ningombam, a déclaré: «Chez Hockey India, nous sommes profondément attristés d’apprendre la disparition prématurée de Virendra Singh. «En plus d’avoir assumé de nombreuses affectations d’arbitre, il a participé activement aux initiatives de Hockey India pour les arbitres et les officiels techniques.

«Son décès a choqué la communauté des arbitres. Nous partageons le chagrin de sa famille en cette période de deuil et exprimons nos plus sincères condoléances à la famille de Virendra. « La semaine dernière, le statisticien et historien renommé du hockey Baboolal Goverdhan Joshi était décédé des suites de complications liées au COVID-19.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici