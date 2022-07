Le manager de la Roma, Jose Mourinho, demande un carton rouge contre Sunderland lors d’un match amical

Le match entre la Roma et Sunderland aurait pu être amical, mais les actions et le comportement de Jose Mourinho pendant le match étaient loin d’être cordiaux. Mourinho, connu pour ses célèbres doublures et son attitude agressive, a une fois de plus volé la vedette, mais malheureusement pour toutes les mauvaises raisons. Le manager de la Roma, mercredi, est entré sur le terrain et a exigé qu’un carton rouge soit montré à un footballeur de Sunderland lors du match d’échauffement.

L’incident s’est produit à la 40e minute du match après que le milieu de terrain de Sunderland, Luke O’Nien, a produit un tacle lourd sur le défenseur de la Roma, Roger Ibanez. Le tacle à l’air dangereux a irrité Mourinho et le manager portugais est entré sur le terrain et s’est impliqué dans une altercation avec l’arbitre. Luke a reçu un carton jaune avant le tacle menaçant sa carrière et Mourinho voulait que le milieu de terrain de Sunderland, 27 ans, reçoive ses ordres de marche.

Finalement, la direction de Sunderland a décidé de remplacer Luke juste avant la mi-temps.

L’ailier ghanéen de la Roma Felix Afena-Gyan a marqué le premier but du match à la 75e minute. Cinq minutes plus tard, l’attaquant italien Nicolo Zaniolo a marqué le but de l’assurance pour assurer un coussin de deux buts pour la Roma. Le club de football italien a finalement réussi à assurer son avance de deux buts et à remporter la victoire.

Harry Maguire Fit to Face Melbourne Victory as New Boss Erik Ten Hag Urges Manchester United to Take Initiative

Sunderland, qui participera au championnat de cette saison, avait surclassé Wycombe Wanderers lors de la finale des barrages de la Ligue 1 à Wembley. Le manager des Black Cats Alex Neil, tout en parlant de la victoire mémorable, avait déclaré que c’était la première étape pour revenir là où le club devrait être.

« Je bourdonne pour les fans. Ce club ne devrait pas être là où il est, et c’est la première étape pour nous ramener là où nous voulons être. Je pensais que nous méritions de gagner. Wycombe a fait du bon travail cette saison, nous savions que beaucoup de gens nous avaient fortement soutenus, mais c’est normal pour nous. Nous avons très bien géré cela, les gars le méritent », a déclaré Neil selon Mirror.

La Roma, quant à elle, avait remporté l’Europa Conference League la saison dernière. C’était leur première gloire européenne après 61 longues années. Cette saison, le club de Serie A sera présent en Ligue Europa. Les hommes de Mourinho avaient terminé leur campagne de Serie A la saison dernière à la sixième place.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.