Le manager de la Roma, Jose Mourinho, contacte le milieu de terrain du PSG pour un transfert estival : rapport

Le journal italien Corriere della Sera a rapporté que l’entraîneur-chef de la Roma, Jose Mourinho, avait contacté le milieu de terrain du Paris Saint-Germain (PSG) Marco Verratti dans l’espoir de le recruter. Le rapport publié par le média susmentionné affirme même que le manager portugais a appelé Verratti dans le but de le recruter cet été.

Le « Special One » a essayé de signer Verratti car il pense que le dernier projet du club attirerait l’international italien. Un article publié par Sportskeeda citait Radio Roma mentionnant que le club italien avait hâte d’approcher l’ancien footballeur de Pescara et de le faire signer cet été. Mais signer Marco Verratti ne sera pas trop facile car il arrive avec un salaire énorme.

Le joueur de 30 ans avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec Les Parisiens en décembre dernier. Le nouvel accord le maintient au club jusqu’en juin 2026. Le prêt de Marco Verratti peut être une autre option viable pour la Roma. Auparavant, l’équipe de Serie A avait acquis les services du milieu de terrain néerlandais Gini Wijnaldum en prêt.

Si la Roma parvient à obtenir Verratti, il deviendrait le joueur le mieux payé de l’histoire du club, sauf modification du contrat de Paulo Dybala. Jusqu’à présent, Marco Verratti a effectué un passage impressionnant au PSG et il a remporté de nombreux trophées. au Parc des Princes.

Il a remporté 30 trophées pour le club qui en compte le plus par n’importe quel joueur. Il est également le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club juste derrière l’ancien footballeur français Jean-Marc Pilorget. Cela fait des semaines que l’on parle de l’avenir de Marco Verratti et de l’endroit où il atterrira après la fin de la saison. Beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il pourrait très bien rejoindre Manchester City.

Avec Jose Mourinho qui aurait fait de son mieux, on peut très bien voir Verratti lacer ses bottes pour Giallorossi sur le marché des transferts d’été. Marco Verratti a été signé par le PSG en 2012 après sa saison avec Pescara où il a attiré l’attention de tout le monde.

Connu pour ses grandes compétences en jeu, Verratti n’est pas considéré comme un buteur principal. Il a marqué 11 buts en 416 matchs joués pour le PSG. Alors qu’il était sur la scène internationale, il a enfilé le maillot italien 55 fois.