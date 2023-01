Le manager de ‘Kold X Windy’ offre la dure vérité sur ses réseaux sociaux

‘Kold x Windy’ arrivent rapidement – avec la première diffusée jeudi! BOSSIP a un clip exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir.

Le mois dernier, nous vous avons parlé de la nouvelle série scénarisée “Kold x Windy”, qui met en vedette Sh’Kia Augustin (“Black Lightning”) et Nijah Brenea (“Rap Sh!t”). Les deux font partie d’un duo de rap féminin, Kold x Windy, qui naviguent entre les dangers du jeu de musique de forage et les rues de Chicago. Dans leur effervescence vers le sommet, ils sont confrontés au crime, à la violence et à la trahison, des «taches» lucratives en col blanc aux gangs rivaux et aux relations personnelles explosives. En fin de compte, leur fraternité est mise à l’épreuve alors que Malika “Kold” Wise aspire à une vie meilleure tandis que Renee “Windy” Johnson aspire à la crédibilité de la rue.

Dans le clip exclusif ci-dessous, Kold et Windy s’assoient avec leur manager qui leur dit qu’ils doivent intensifier leurs efforts pour obtenir le sac.

Hmmmm, cela vous semble-t-il exact ? Nous ne pouvons qu’imaginer que la plupart des artistes ressentent une pression similaire de la part de leurs labels et de leur direction pour avoir davantage de présence sur les réseaux sociaux. Au moins, le manager n’essayait pas de les amener à publier plus de Tik Toks !

Voici plus d’informations sur l’épisode :

Dans le premier épisode, la musique de Kold x Windy décolle, mais un gang rival menace leur ascension. Malika (Kold) se bat pour son fils, mais une arnaque peut tout lui coûter. Renee (Windy) construit sa réputation dans les rues dans une tournure choquante des événements.

Des co-créateurs Kenny Young (“One Week”), Phil James (“Bachelor”) et Vernon “Xtreme” Brown (Raven Music), la série met également en vedette Brely Evans (“Ambitions”) dans le rôle de GeGe, Kaja Brielle (” Black Lightning ») dans le rôle de Shelly Winter, Kiyanne Muhammad (« Love and Hip Hop : New York ») dans le rôle de Temperance « Temper » Davis, Solo Lucci (« Love and Hip Hop : Hollywood ») dans le rôle de Pop Off, et plus encore.

‘Kold x Windy’ sera présenté le jeudi 5 janvier à 10/9c sur WE tv. Allez-vous regarder?