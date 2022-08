Le manager de Khabib fait une déclaration surprenante

Ali Abdelaziz dit que Kamaru Usman est le plus grand combattant auquel il ait jamais été associé

Le chef du Dominance MMA, Ali Abdelaziz, a géré la carrière de plusieurs champions dominants de l’UFC, mais affirme que l’un d’eux se démarque des autres : Kamaru Usman.

« The Nigerian Nightmare » Usman prend sa dernière défense du titre des poids welters UFC tard samedi à Salt Lake City, Utah, lorsqu’il combat le Britannique invaincu depuis sept ans Leon Edwards et s’exprimant avant le combat, Abdelaziz dit que les réalisations d’Usman l’emportent même sur celles de l’ancien champion des deux poids Henry Cejudo, et même de l’icône 29-0 Khabib Nurmagomedov.

Usman a vaincu tous les arrivants dans le peloton des 170 livres de l’UFC et cherchera sa 15e victoire consécutive dans l’Octogone contre Edwards, après avoir battu Colby Covington (deux fois), Jorge Masvidal (également deux fois) et Gilbert Burns lors de combats récents.

Si Usman avait la main levée lors de l’événement principal de l’UFC 278 de samedi, il égalerait Anderson Silva pour le plus grand nombre de victoires consécutives de l’histoire de l’UFC (16) – mais selon Abdelaziz, la place d’Usman dans les livres d’histoire est déjà assurée.

“C’est très dur mec», a déclaré Abdelaziz lorsqu’il a été interrogé par TMZ sur son meilleur client de tous les temps.

“Vous parlez d’Henry Cejudo, champion en deux divisions, a défendu des divisions à deux poids, n’est-ce pas? Khabib, invaincu, jamais perdu, a à peine perdu une manche.

“Mais quand vous parlez de Kamaru, pour moi Kamaru chez les poids welters, l’une des divisions les plus difficiles de l’UFC, il bat ces gars et il reste dans les parages. Il a 35 ans, il reste.”

Nurmagomedov, cependant, est souvent considéré comme l’un des plus grands combattants du sport, mais – tout comme Henry Cejudo – Abdelaziz dit que la décision de Khabib de se retirer des arts martiaux mixtes à son apogée signifie qu’Usman l’a devancé dans la liste de tous les temps. grands.

Il ajoute que l’objectif d’Usman de sauter DEUX catégories de poids pour tester les eaux chez les poids lourds légers est également quelque chose qui distingue Usman de ses pairs.

“Vous pouvez dire que Khabib a pris sa retraite un peu plus tôt, vous pouvez dire qu’Henry a pris sa retraite un peu plus tôt, n’est-ce pas ?», a expliqué Abdelaziz.

“En ce moment, c’est un homme dur. Je les aime tous. Tout le monde sait à quel point je suis proche de Khabib et à quel point je les aime.

“J’aime aussi Kamaru, mais en ce moment, de la façon dont Kamaru le fait, je ne pense pas que quiconque le fasse comme Kamaru le fait et il est prêt à passer aux poids lourds légers et à faire un champion en deux divisions et à sauter une division de poids .

“Vous devez le donner à Kamaru tout de suite. Où qu’il en soit avec sa carrière, c’est Kamaru.”