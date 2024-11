Le manager de John Legend partage un moment « terrifiant » à la soirée Diddy

Suite aux retombées de Sean « Diddy » Combs accusées de trafic sexuel, le manager de John Legend a écrit un éditorial détaillant une rencontre qu’elle a eue lors d’un événement organisé par le magnat en disgrâce. Elle a également condamné la toxicité de l’industrie musicale.

Ty Stiklorius, qui travaille comme cadre dans l’industrie musicale depuis 20 ans, a écrit un article d’opinion pour le New York Times a appelé « L’industrie musicale est toxique. Après P. Diddy, on peut le nettoyer » jeudi.

Dans ce document, elle a partagé son expérience lors d’une fête sur un yacht organisée par Combs alors qu’elle était alors récemment diplômée d’université. Lors de l’événement, Stiklorius a déclaré qu’elle avait été conduite dans une chambre où « un homme qui semblait être un associé de l’hôte de la fête » a verrouillé la porte derrière lui.

« Peut-être mon bavardage nerveux : « Mon frère est sur ce bateau et il me cherche probablement ! – l’a convaincu de déverrouiller la porte de la chambre et de me laisser partir », se souvient Stiklorius.

Même si elle ne savait pas si l’homme en avait connexion avec les peignes à l’époque, Stiklorius comprit plus tard que son comportement était courant.

« Mais je sais maintenant, après 20 ans en tant que dirigeant de l’industrie musicale, que ce qui s’est passé cette nuit-là n’était pas une aberration : c’était un indicateur d’une culture omniprésente dans l’industrie musicale qui encourageait activement l’inconduite sexuelle et exploitait la vie et le corps de ces personnes. dans l’espoir de réussir dans le métier », a-t-elle écrit.

Stiklorius a également partagé que « mes premières expériences avec les prédateurs, et celles qui leur ont permis, m’ont presque conduit à abandonner le secteur de la musique ». Cependant, Legend, une vieille amie d’université, a contribué à empêcher cela après l’avoir contacté en 2005.

« Il s’avère que de nombreux artistes, dont John, veulent faire partie d’un modèle commercial et culturel différent », a écrit Stiklorius.

Stiklorius a déclaré qu’« une plus grande représentation aux postes de pouvoir et « minimiser le recours » aux NDA pourraient aider à remédier au climat actuel de l’industrie ainsi qu’à donner plus de pouvoir aux artistes.