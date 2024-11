Le manager de John Legend partage son expérience « terrifiante » à la soirée de Sean « Diddy » Combs

La manager de longue date de John Legend a assisté à l’une des soirées de Sean « Diddy » Combs il y a 27 ans – et partage maintenant son expérience prétendument « terrifiante ».

Jeudi, Ty Stiklorius a écrit un article dans le New York Times à propos d’aller à une fête sur un yacht pour le réveillon du Nouvel An à Saint-Barthélemy avec son frère, récemment diplômé d’université.

Lors de la fête, le gérant, aujourd’hui âgé de 49 ans, s’est rappelé avoir été « dirigé vers une chambre par un homme ».

Le manager de John Legend, Ty Stiklorius, a parlé d’assister à l’une des soirées de Sean « Diddy » Combs. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

La fête du Nouvel An a eu lieu à Saint-Barth il y a près de 30 ans. Getty Images

Stiklorius était alors un récent diplômé universitaire. Getty Images

Stiklorius, qui a précisé qu’elle « ne sait pas exactement qui [the individual] était ou s’il avait un lien avec « Combs », se souvient de « babillage nerveux » en réponse.

« À ce jour, je ne me souviens pas comment j’ai réussi à sortir de cette situation terrifiante », a-t-elle affirmé. « Peut-être… ‘Mon frère est sur ce bateau et il me cherche probablement !’ je l’ai convaincu d’ouvrir la porte de la chambre et de me laisser partir.

À l’époque, Stiklorius considérait l’expérience comme une « anomalie » car « un seul gars se comportait mal lors d’une soirée arrosée » – mais elle a depuis changé d’avis.

Elle était présente avec son frère et a vécu une expérience prétendument « terrifiante ». FilImage

Stiklorius a affirmé qu’elle avait été « dirigée vers une chambre par un homme ». Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

La fondatrice de Friends at Work a affirmé qu’elle avait reçu une « invitation peu subtile » dans la chambre d’hôtel d’un cadre musical senior quelques années après la fête de Combs.

Après avoir décrit l’industrie musicale comme « une culture omniprésente… qui encourage activement l’inconduite sexuelle et exploite la vie et le corps de ceux qui espèrent réussir dans le secteur », elle a crédité Legend, 45 ans, de l’avoir aidée à « trouver le succès ».

Stiklorius s’est exclamé : « Il s’avère que de nombreux artistes, dont John, veulent faire partie d’un modèle commercial et culturel différent. »

Elle ne sait pas si l’individu était lié d’une manière ou d’une autre à Combs. AFP via Getty Images

Après un « babillage nerveux », l’homme a déverrouillé la porte et l’a laissée partir. Penske Médias via Getty Images

Les avocats de Combs n’ont pas encore répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Les soirées tristement célèbres du magnat de la musique ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de son arrestation en septembre pour trafic sexuel, racket et prostitution.

Le lauréat d’un Grammy, qui a plaidé non coupable, a également fait l’objet de nombreuses poursuites pour agression sexuelle.

Combs a été arrêté le mois dernier. Getty Images

Les fameuses soirées du rappeur ont depuis fait l’objet d’un examen minutieux. Patrick McMullan via Getty Images

Plus récemment, Combs a été accusé d’avoir drogué et violé un garçon de 10 ans après s’être rencontré à New York en 2005 pour une audition.

L’avocat Tony Buzbee, basé au Texas, représente des centaines de victimes présumées dans des poursuites contre l’auteur-compositeur.

L’avocat a affirmé détenir une liste de complices, parmi lesquels des stars, qui « choqueraient » le public.

Combs a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible via son équipe juridique. Getty Images

Stiklorius a allégué que la culture de l’industrie musicale a « activement favorisé l’inconduite sexuelle ». Getty Images pour LACMA

L’équipe juridique de Combs a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, fustigeant Buzbee dans le processus.

« L’avocat à l’origine de ce procès s’intéresse à l’attention des médias plutôt qu’à la vérité, comme le montrent clairement ses apparitions constantes dans la presse et son numéro 1-800 », ont-ils déclaré à Page Six dans un communiqué lundi.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.