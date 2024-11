Le manager de John Legend a échappé à une « situation terrifiante » lors de la soirée de Sean « Diddy » Combs

Le manager de longue date de John Legend, Ty Stiklorius, s’exprime sur l’état de l’industrie musicale après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel.

Le PDG de 49 ans de la société de gestion Friends at Work a écrit une tribune pour le New York Times publié jeudi dans lequel elle partageait ses espoirs que l’industrie prenne un nouveau départ au milieu de la controverse impliquant Combs, 54 ans.

Stiklorius se souvient également avoir été dans une « situation terrifiante » lorsqu’elle a assisté à l’une des soirées du réveillon de Combs à New York sur un yacht à Saint-Barthélemy il y a 27 ans.

Ty Stiklorius au 4e gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures le 19 octobre. Getty Images pour l’Académie du cinéma

Stiklorius, qui était alors récemment diplômé d’université, a affirmé qu’« un homme qui semblait être un associé de l’hôte de la fête » l’avait amenée dans une chambre et avait ensuite verrouillé la porte derrière eux.

« À ce jour, je ne me souviens pas comment j’ai réussi à sortir de cette situation terrifiante », a-t-elle écrit. « Peut-être mon bavardage nerveux : « Mon frère est sur ce bateau et il me cherche probablement ! – l’a convaincu d’ouvrir la porte de la chambre et de me laisser partir.

Sean « Diddy » Combs aux MTV Video Music Awards 2023. Getty Images pour MTV

La responsable de l’industrie musicale a déclaré qu’elle ne savait pas qui était cet homme « ni s’il avait un lien » avec Combs, et a supposé à l’époque que son « expérience était une anomalie » et qu’il s’agissait « juste d’un gars qui se comportait mal dans un restaurant ivre ». faire la fête. »

Mais après avoir travaillé dans l’industrie pendant 20 ans, Stiklorius a déclaré avoir réalisé que l’incident « n’était pas une aberration ».

John Legend et Ty Stiklorius lors de l’événement Women of Influence de la Fondation TJ Martell à Los Angeles en mai 2015. Getty Images

« C’était un indicateur d’une culture omniprésente dans l’industrie musicale qui encourageait activement l’inconduite sexuelle et exploitait la vie et le corps de ceux qui espéraient réussir dans le secteur », a-t-elle écrit.

Stiklorius a poursuivi : « Cette situation toxique a pu s’envenimer parce que le pouvoir a été concentré entre les mains des faiseurs de rois : des gardiens riches et autorisés, presque toujours des hommes, qui contrôlent presque toutes les portes menant au succès et qui peuvent, sans conséquence, utiliser leur pouvoir. pouvoir d’abuser des jeunes femmes et des jeunes hommes. Trop souvent, les femmes ne sont pas en sécurité dans les studios d’enregistrement, dans les bus de tournée, dans les espaces verts ou dans les bureaux. Ce n’est pas un bug du secteur de la musique ; c’est une caractéristique majeure.

Sean « Diddy » Combs organise une fête à East Hampton, New York, en septembre 2007. Bryan Bedder/CP/Getty Images

Sean « Diddy » Combs et Kim Porter avec leurs filles jumelles lors de sa White Party en 2007. Getty Images

Cependant, Stiklorius a noté qu’elle pense que l’industrie musicale peut « tourner la page d’une culture d’exploitation et d’abus » maintenant que les « jours des gardiens » dans le secteur « sont comptés ».

« Tout cela signifie que nous avons l’opportunité de tourner la page d’un modèle commercial archaïque, parfois prédateur, dans lequel il était trop courant d’ignorer, de protéger ou d’élever les prédateurs et leurs complices », a-t-elle déclaré.

Mike Jackson, Ty Stiklorius et John Legend aux Creative Arts Emmy Awards 2018. Dan Steinberg/Invision/AP

Stiklorius a également écrit dans son éditorial qu’elle « a persisté » dans l’industrie depuis qu’elle a commencé à travailler avec Legend, 45 ans, en 2005. Elle a déclaré que la chanteuse de « All of Me » faisait partie des artistes qui « veulent faire partie d’un groupe ». un modèle d’entreprise et une culture différents.

Le Post a contacté le représentant de Combs pour commentaires.

John Legend et Ty Stiklorius au gala LACMA Art + Film 2019. Getty Images pour LACMA

L’industrie musicale est certainement sous le microscope depuis que Combs a été arrêté et accusé de trafic sexuel, de racket et de transport pour se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable et est détenu dans une prison fédérale de Brooklyn.

Un croquis de Sean « Diddy » Combs devant le tribunal de Manhattan le 10 octobre. REUTERS

Les procureurs ont accusé le rappeur en disgrâce d’avoir orchestré des séances de sexe « Freak Off » élaborées et mêlées de drogue, au cours desquelles il aurait forcé des femmes à des actes sexuels avec des prostitués pendant qu’il se masturbait et filmait en secret.

Combs a également été accusé de viol dans de nombreux procès depuis son arrestation. Certaines des victimes, parmi lesquelles des hommes et des femmes, étaient mineures au moment des agressions présumées. Le rappeur a nié toutes les allégations.