Avec 368 apparitions en Premier League en tant que joueur avec six clubs, ce n’est pas l’événement le plus étrange lorsque Scott Parker affronte l’une de ses anciennes équipes en tant que manager de Fulham.

« Lorsque les matchs sortent pour la première fois, ce ne sont pas ceux vers lesquels vous gravitez, mais certainement lorsque vous entrez dans les jeux, y aller, cela ramène ces souvenirs et vous attendez toujours cela avec impatience », a déclaré Parker en exclusivité. Sky Sports.

« Vous arrivez là-bas et voyez des visages familiers et vous êtes dans les environs où vous avez été pendant une partie de votre vie et une période de ma carrière. »

Quinze de ces matchs de Premier League ont eu lieu à Chelsea, où il a emmené son équipe de Fulham sur le court 1,5 mile pour jouer sur Saturday Night Football, en direct sur Sky Sports.

Parker a rejoint le club de son club d’enfance de Charlton en janvier 2004, et plus de 17 ans plus tard, réfléchit à ses 18 mois mixtes à Stamford Bridge.

Scott Parker a passé 18 mois à Chelsea



Il a déclaré: « Il y a une certaine déception là-bas. À ce moment-là, j’étais probablement un peu jeune dans ce que j’étais en tant que joueur et mon développement et en tant que personne vraiment. Aller dans un club aussi grand à ce moment-là ne m’a pas donné. les meilleures chances d’entrer dans cette équipe et d’être un habitué.

« Ensuite, il y a de vrais points positifs – m’entourer dans un environnement de classe mondiale, m’entourer de joueurs de classe mondiale qui m’ont éduqué.

« Je suis venu de Charlton, et je ne leur ai pas manqué de respect, mais j’étais là depuis l’âge de neuf ans et je suis allé à Chelsea quand j’avais 21 ou 22 ans, je n’avais jamais connu ni vu des joueurs ou des gens de classe mondiale dans ce sens.

« Comme je l’ai dit, ce n’est pas un manque de respect et je ne veux pas que ça sonne comme ça, mais c’est quelque chose qui m’a aidé, m’a fait grandir et m’a donné un point de référence sur ce à quoi cela devait ressembler et ce que je devais faire. . Donc un sac mélangé vraiment. «

Bien que beaucoup de choses aient changé pour Parker et Chelsea en près de deux décennies, les Blues restent une équipe de classe mondiale et continuent d’attirer des managers stellaires. Thomas Tuchel est arrivé au club en janvier et a supervisé une incroyable série de résultats et de performances qui place Chelsea à l’aube d’une finale de la Ligue des champions.

« Il a fait un travail fantastique là-bas », a déclaré Parker à propos de son homologue ce week-end. « Il est entré et a obtenu des résultats et a vraiment maintenu ses résultats. C’est une très bonne équipe, je pense que nous l’avons vu plus tôt dans la saison sous Frank également.

« C’est une bonne équipe avec des joueurs de qualité et en tant qu’entraîneur. Thomas a été dans et autour des clubs et a été au sommet des compétitions, donc vous pouvez aussi cette qualité. »

Parker a déclaré: « Ce sera un match difficile. C’est une équipe bien organisée qui a un système clair et une idée claire de la façon dont elle joue et qui peut vraiment vous causer des problèmes sur tout le terrain. Ils dominent le ballon, donc nous va devoir être à notre optimum chacun de nous.

« Il y aura beaucoup de facettes dans le match de football qui vont devoir tomber de notre côté, et le bon côté pour que nous sortions avec un résultat.

« Je pense que la façon dont nous avons joué parfois contre des équipes cette année avec la qualité que nous avons me donne confiance que nous pouvons, espérons-le, provoquer un bouleversement. »

Renforcer la défense de Fulham, amélioration d’Anguissa

L’un des points positifs de la saison de Fulham a été une nette amélioration de la défense. Les premiers résultats comprenaient des défaites 3-0 contre Arsenal et Aston Villa, plus un thriller 4-3 à Leeds.

Mais une concentration sur l’entraînement, ainsi que les arrivées de Tosin Adarabioyo et Joachim Andersen dans la fenêtre estivale – qui se classent tous deux dans le top quatre pour les dégagements et les dégagements de tête – ont vu une nette amélioration à l’arrière.

Parker a expliqué: « Nous avons fait beaucoup de travail, un travail technique et tactique très détaillé, sur la façon dont l’équipe défend à certains moments des matchs. Je suis sûr que si les gens regardaient de près, vous pourriez ces domaines.

«Nous avons donc travaillé très étroitement avec l’arrière, travaillé très étroitement sur les distances et la façon dont nous défendons notre box. Cela a été un vrai grand succès pour nous et nous avons limité la menace à notre objectif et la quantité d’opportunités que nous abandonnons. à notre objectif.

« Mais cela a été travaillé à l’entraînement et les joueurs ont été réceptifs aux nouvelles idées, parce que certaines des idées sont très nouvelles pour eux. Mais ils l’ont prise en compte, ont travaillé dur et maintenant, cela a porté ses fruits dans ce sens. . «

Un autre joueur qui s’est amélioré cette saison est Andre-Frank Zambo Anguissa. Il se classe parmi les trois premiers pour les deux tentatives (129) et terminées (85) – seul Adama Traoré des Wolves le bat dans les deux catégories, Marcus Rashford étant le seul autre joueur qu’Aguissa à en tenter davantage.

En tant que milieu de terrain central, est-il un joueur similaire à Parker?

« Il y a des éléments de son jeu qui sont probablement différents du mien. C’est un pilote, il peut monter sur le terrain et porter le ballon très bien et il a ces qualités. Il a besoin d’ajouter des buts et des passes décisives, mais c’est quelque chose où il y a encore un beaucoup à venir de lui », a déclaré le directeur de Fulham.

« Frank est entré dans cette ligue il y a deux ans et ce fut probablement un vrai choc culturel pour lui en termes de rentrer dans le championnat anglais le tout dernier jour du mercato et ensuite de se mettre à niveau.

« C’est un très bon footballeur. Je pense que les gens l’ont vu l’année dernière en prêt à Villarreal et vous avez vu que cette année, il y a encore des éléments du jeu de Frank qui doivent être améliorés, mais il a l’attitude et la détermination pour le faire. Il est le dernier sur le terrain d’entraînement, cherchant toujours à s’améliorer. »

Avant notre entretien, Parker avait donné sa conférence de presse d’avant-match à Chelsea et le grand sujet continue d’être la poussée de Fulham pour la survie de la Premier League. Avec cinq matchs à jouer, il y a un écart de sept points par rapport à Brighton, 17e.

« Mon objectif pour le moment est de gagner des matchs et d’essayer de rester dans cette division – je crois que nous pouvons encore le faire », a déclaré Parker. Sky Sports.

« Mais je sais et je comprends aussi que la croyance disparaîtra lentement, comme n’importe quoi, à cause du nombre de matchs à venir. Cela a été si proche en ce moment et à partir d’une semaine où vous perdez, vous êtes mort et enterré, et alors vous gagnez et vous êtes à nouveau dans la course.

«C’est la raison pour laquelle je crois aussi que les performances sont à un coup de pied ou à un corner de trois points contre Arsenal, ou un but d’échappée contre les Wolves et les deux derniers matchs ont été vraiment douloureux.

« Mais aussi ils me donnent le courage de croire que cela aurait pu être si différent et de croire que cela peut toujours être le cas. Et tant que je le peux encore, et je crois que cela peut encore le faire, cela me donne l’espoir que nous pourrons réussir.

« Cette saison a été des hauts et des bas et nous avons été un peu incohérents, d’où la raison pour laquelle nous sommes là où nous en sommes dans la division. Au début de la saison, nous avons vraiment eu du mal, nous devions régler certains problèmes, ce que je ressentais. était nécessaire pour nous donner une vraie chance de survivre dans cette division et nous avons réussi à le faire.

« La route a été sinueuse et nous avons essayé de corriger les choses défensivement, nous sommes devenus très solides et avons réussi à couper des buts idiots et en équipe, vous donner une plate-forme pour essayer de gagner des matchs, ce que nous avons fait mais nous avons beaucoup dessiné. des jeux et est devenu cohérent en cela.

« Ensuite, la prochaine étape est de continuer et d’en gagner. Y a-t-il une autre partie de notre jeu que nous devons accélérer et essayer d’être du bon côté dans un sens offensif? Nous avons probablement joué un peu court de ce côté-là , si je suis honnête.

« Donc, il y a eu beaucoup de points positifs. La vitesse de progression a-t-elle été rapide? Oui, dans certains domaines, elle est définitivement de là où nous étions au départ à là où nous en sommes maintenant. Mais une saison ne représente qu’un certain nombre de matchs et nous Nous sommes maintenant au point suivant où nous devons essayer de nous y mettre du bon côté. «

Vision Fulham à long terme de Parker

Image:

Scott Parker a exposé ses espoirs à long terme à Fulham



Fulham a donné à Parker un énorme vote de confiance en septembre lorsqu’il a signé un nouvel accord de trois ans. En fait, tout au long de la saison et même à ce stade périlleux, rien n’indique que Parker serait remplacé.

Bien que l’avenir immédiat soit le plus important, Parker a une vision à long terme de l’avenir et de la stabilité de Fulham.

Il a expliqué: «En ce moment, mon objectif principal est que nous essayions de réussir cette année. Mais au fond de moi, j’ai toujours le projet à long terme de ce à quoi je veux que le club ressemble.

Quel que soit le résultat cette année, il y a de grandes conversations à avoir avec nous tous. Si nous restons dans cette ligue et que nous réussissons, nous devons encore nous améliorer. Si nous ne le faisons pas, alors bien sûr, c’est la même chose. Nous cherchons constamment à nous améliorer.

«Je veux que nous soyons une entreprise de classe mondiale qui fait les choses de manière de classe mondiale, a une vision claire, un plan clair et des processus clairs en place parce que c’est ce en quoi je crois. Et je crois avec ces processus clairs et cela une vision claire et tout le monde sur la même longueur d’onde, étant entendu que ce sera un peu volatile, mais dans cet esprit, je pense que vous traversez cette volatilité beaucoup mieux qu’avec un autre état d’esprit.

« Donc, il y a un objectif principal cette saison, et à la fin de celle-ci, passons autour de la table, voyons où nous avons commis des erreurs, où nous nous sommes trompés, où nous pouvons nous améliorer et, espérons-le, continuer à avancer dans la même direction avec un vrai état d’esprit sensé et approche rationnelle en place. «

Avec cinq matchs de Premier League à disputer, il est clair que Parker a une énorme passion pour Fulham et la conviction qu’ils peuvent survivre à la relégation cette saison. Pour utiliser un vieux cliché, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. Fulham espère que leur séjour en Premier League est loin d’être terminé le 23 mai.