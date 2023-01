Le manager de Damar Hamlin dit qu’il est un «combattant» et fait le point sur sa santé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

de Damar Hamlin ami et représentant Jordan Rooney a parlé de l’état du joueur des Buffalo Bills alors qu’il reste sous soins médicaux après s’être effondré sur le terrain après avoir été plaqué lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati le lundi 2 janvier. Jordon, qui est proche du joueur de la NFL depuis plusieurs années, a déclaré que Damar, 24 ans, s’était réveillé brièvement mais était actuellement sous sédation lors d’une apparition sur Bonjour Amérique le mardi 3 janvier.

Suite NFL

« Il se bat. C’est un combattant. — @jordonr, un porte-parole de la famille de Damar Hamlin, partage une mise à jour après que le joueur des Buffalo Bills se soit effondré sur le terrain lundi soir. https://t.co/UJDqTL9GDk pic.twitter.com/9P5G8dCfUs – Bonjour l’Amérique (@GMA) 3 janvier 2023

Bien que Jordon n’ait pas parlé de l’état de santé de Damar, il a partagé que la famille le surveillait de près. « Ce que je peux dire, c’est qu’il se bat. C’est un combattant », a-t-il déclaré. « Il était éveillé [earlier], et maintenant il est sous sédation. Donc, la famille est de bonne humeur. Honnêtement, nous prenons les choses minute par minute, heure par heure. »

Ancre GMA Robin Robert a demandé à Jordon comment la famille de Damar gérait la situation. « Sa famille est remarquable. C’est un groupe formidable de personnes. Ils sont forts. Ils sont favorables. Visiblement, ils sont inquiets. Damar est très proche de sa famille », a expliqué Jordon.

Jordon a également expliqué comment lui et Damar se sont rapprochés. Il a dit qu’en tant que joueur de football de Division 1, il avait tendu la main et posé des questions sur le stage en raison de son intérêt à explorer différentes opportunités. «Il a fait un stage pour moi, alors nous sommes devenus super, super proches. Nous sommes partenaires dans une entreprise ensemble. Nous collaborons sur beaucoup de choses et nous sommes de très bons amis », a-t-il déclaré.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le représentant de la famille a également déclaré que s’ils appréciaient l’effusion de soutien pour Damar et ses proches, il rappelait aux fans que la famille méritait toujours l’intimité. « Je pense que le plus important est de donner à la famille son intimité. C’est difficile quand vous voyez quelqu’un à la télévision ou que vous regardez quelqu’un pratiquer un sport, vous ne le voyez pas souvent comme un humain », a-t-il déclaré. “C’est un être humain. Sa famille vit beaucoup de choses en ce moment. Je pense qu’il est important que tout le monde se souvienne qu’il s’agit d’une personne et que sa famille essaie simplement de tout surmonter.

Damar s’est effondré sur le terrain après avoir été taclé lors du premier quart du match de football du lundi soir entre les Bills et les Bengals. Il a subi une RCR sur le terrain et a été transporté à l’hôpital. Le match a été reporté après une interruption de jeu d’une heure. Les Bills ont fait le point sur l’état de Damar le Twitter. «Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque suite à un coup sûr dans notre match contre les Bengals. Son rythme cardiaque a été rétabli sur le terrain et il a été transféré au centre médical de l’UC pour d’autres tests et traitements. Il est actuellement sous sédation et répertorié dans un état critique », a écrit l’équipe.

Lien connexe En rapport: Les enfants de la star de la NFL Brandon Marshall : tout sur ses 3 enfants

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.