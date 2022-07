Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, admet que l’équipe divisée pour la tournée n’est “pas idéale”

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a été contraint de prendre une équipe séparée lors de la tournée de l’équipe en Asie du Sud-Est et en Australie. Getty Images

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a reconnu que les préparatifs perturbés de son équipe pour la saison de Premier League 2022-23 ne sont “pas la situation idéale”, mais pense toujours qu’il y a des avantages à tirer de la tournée de son équipe en Asie-Pacifique.

Palace affrontera Manchester United lors du deuxième match de sa tournée de pré-saison mardi, affrontant les Red Devils au Melbourne Cricket Ground devant ce qui devrait être une foule de 70 000 personnes quatre jours après avoir été battu 2-0 par Liverpool à Singapour. .

Ils feront ensuite le voyage d’environ 1700 milles de Melbourne à Perth pour affronter Leeds United vendredi, avant de retourner en Europe pour un match amical contre l’équipe française de Montpellier le 30 juillet.

Le long temps passé en transit et le temps limité passé sur la piste d’entraînement à laquelle les côtés sont confrontés lors de ces tournées est un péage universellement extrait; un sacrifice qui en vaut la peine en raison des gains commerciaux et de réputation qu’un club peut obtenir.

Palace, cependant, fait face à un niveau de complications supplémentaire par rapport aux inconvénients standard des pré-saisons sur la route. Alors que Manchester United, Leeds et Aston Villa ont rapproché des équipes complètes pour leurs tournées en Australie, Vieira a été contraint de diviser la sienne en deux pour le voyage – avec seulement une poignée de joueurs de champ senior ayant fait le voyage Down Under .

Wilfried Zaha, Eberechi Eze et Marc Guehi sont tous restés en Angleterre avec le directeur adjoint Osian Roberts et l’entraîneur de la première équipe Kristian Wilson pour une série de matchs de pré-saison contre l’opposition anglaise de la ligue inférieure, privant le directeur du palais d’une chance de renforcer la cohésion dans la construction. – jusqu’au match d’ouverture de la Premier League de son équipe contre Arsenal le 6 août.

“Je pense que ce n’est pas la situation idéale pour un entraîneur d’avoir autant de joueurs derrière”, a déclaré Vieira aux journalistes avant que son équipe n’organise une séance d’entraînement ouverte sur le MCG lundi. “Mais d’un autre côté, nous sommes vraiment ravis en tant que club de football et moi-même en tant que manager de faire partie de ce tournoi. Nous sommes allés à Singapour, nous sommes en Australie aujourd’hui et quand nous regardons notre équipe, nous avons tellement de jeunes talent dans notre équipe.





“Avoir ce genre d’expérience pour eux, je pense, c’est quelque chose d’incroyable pour eux. Nous avons certains des jeunes joueurs qui ne sont jamais sortis de l’Europe.

“Nous sommes maintenant en Australie et nous allons jouer contre United devant 75 à 80 000 personnes et c’est excitant pour eux. Nous allons les mettre dans une situation où nous apprendrons beaucoup d’eux aussi et, bien sûr , nous avons des joueurs seniors ici qui ont besoin de jouer à des jeux parce que nous avons beaucoup voyagé, nous ne nous entraînons pas beaucoup, ces jeux sont vraiment importants pour eux afin de développer leur condition physique.”

Les raisons de la scission de l’équipe de Palace sont variées. Certains joueurs, comme le milieu de terrain nouvellement signé Cheick Doucoure, ont simplement été ajoutés trop tard pour faire le déplacement. Pour d’autres, le club a déclaré lors de l’annonce de son équipe itinérante que certains joueurs n’étaient pas suffisamment en forme pour faire le voyage et que d’autres “ne remplissaient pas les conditions d’entrée pour Singapour ou l’Australie lors des préparatifs de voyage”.

Les personnes entrant à Singapour doivent être entièrement vaccinées contre le COVID-19 et l’Australie, après avoir précédemment appliqué certains des critères les plus stricts au monde au plus fort de la pandémie, n’a levé son obligation de vaccination pour l’entrée que le 6 juillet.

“Je pense qu’il est important de comprendre que ces joueurs restent pour différentes raisons”, a déclaré Vieira. “Nous n’allons pas parler de la situation privée avec les joueurs, s’ils sont vaccinés ou non.

“Il y a des joueurs qui sont restés derrière parce qu’ils avaient besoin de plus d’entraînement, certains d’entre eux avaient besoin de jouer plus de matchs, plus de minutes et nous essayons juste de regarder la situation et de tirer le meilleur parti de cette situation possible pour nous ; essayer de être compétitif lors du premier match de la saison.

“Nous avons donc un groupe de joueurs qui sont restés derrière, nous avons un groupe de joueurs qui sont ici et ces matchs sont de grands matchs pour nous. Vous pouvez voir les matchs que nous avons joués à Singapour contre Liverpool. Je pense que c’est vraiment difficile de trouver ce genre d’ambiance et ce genre de matchs pendant la pré-saison, donc c’était vraiment une bonne préparation pour nous et je suis sûr que le match sera le même.”

Si ces circonstances ne suffisaient pas, Palace travaille également contre le poids de l’histoire en ce qui concerne la forme de la ligue et les tournées à l’étranger. Depuis la naissance de la Premier League, les tournées à l’étranger sont presque universellement corrélées avec des démarrages lents de la saison nationale du club.

Leur tournée la plus récente – le Trophée de Hong Kong de la Premier League 2017 – a été suivie de sept défaites consécutives pour commencer la saison de Premier League, avec le nouveau patron Frank de Boer limogé après les quatre premières de ces défaites au cours desquelles l’équipe n’a pas réussi à marquer un but. but unique.

Et avec Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester City et Brentford attendant Palace lors de leurs cinq premiers matchs, toute forme de forme pouvant être retirée de la pré-saison pourrait s’avérer vitale.

“Je n’étais pas ici dans le passé”, a déclaré Vieira. “Ce qui est vraiment important pour moi en tant que manager, c’est d’essayer de préparer au mieux l’équipe pour bien commencer la saison.

“Je pense que lorsque vous regardez les quatre ou cinq premiers matchs, nous devons être prêts pour cela. Lorsque nous regardons les matchs amicaux que nous devons jouer, je pense que c’est une bonne préparation pour nous.”