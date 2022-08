Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, pense que l’équipe est trop facile à intimider

Thomas Tuchel a déclaré que son équipe de Chelsea avait été victime d’intimidation par Southampton mardi et les a exhortés à se durcir pour les futurs matchs à l’extérieur de la Premier League.

Les Blues ont perdu 2-1 à St Mary’s malgré que Raheem Sterling ait ouvert le score au milieu de la première mi-temps, alors que Romeo Lavia et Adam Armstrong ont frappé pour donner aux Saints leur première victoire à domicile contre Chelsea depuis mars 2013.

– Olley: la dernière défaite de Chelsea souligne le besoin de signatures en défense

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’équipe de Tuchel a perdu son deuxième match consécutif sur la route, après avoir été rondement battue 3-0 par Leeds United le 21 août, et occupe désormais la huitième place du tableau.

L’affichage décousu était loin de leur match nul 2-2 avec Tottenham Hotspur le 14 août, lorsque les Blues n’ont pas eu de chance de battre les Spurs dans un match à indice d’octane élevé qui a vu les deux managers expulsés après le coup de sifflet final.

Depuis lors, Chelsea a perdu N’Golo Kante à cause d’une blessure aux ischio-jambiers et a reçu des cartons rouges lors de matches successifs alors que Kalidou Koulibaly a été expulsé à Leeds avant que Conor Gallagher ne soit limogé lors de la victoire 2-1 de samedi contre Leicester City.

Reece James était également absent contre Southampton pour cause de maladie. Tuchel a comparé la situation actuelle aux conséquences d’une victoire 4-0 contre la Juventus en novembre 2021 alors qu’ils n’ont remporté que quatre de leurs neuf prochains matchs et perdu des joueurs sur blessure.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, parle avec son équipe lors de leur défaite 2-1 en Premier League contre Southampton. Getty Images

“Vous savez ce que cela m’a rappelé? À propos de la Juventus la saison dernière”, a déclaré Tuchel après le match. “Nous avons joué un match fantastique contre la Juventus à Stamford Bridge la saison dernière et après cela, nous avons eu” Chilly ” [Ben Chilwell] off pendant huit mois et N’Golo Kante pendant trois mois et c’était la même chose contre Tottenham.

“Nous avons fait une performance fantastique. Après cela, notre joueur clé a dit au revoir pendant six semaines minimum avec N’Golo. Ensuite, ce sont les cartons rouges – pour [Koulibaly]pour Conor, puis Ruben [Loftus-Cheek] est blessé et Mateo Kovacic est blessé depuis huit semaines. Il fait des blessés de pré-saison. C’est ce que ça me rappelle.

“Reece James est absent pour le match aujourd’hui en raison d’une maladie. C’est joueur clé après joueur clé, ce qui a cet effet. Avec nos exigences et l’ambition que nous avons, c’est simplement comme ça. Mais plus important, si ces joueurs clés manquent , vous devez montrer une mentalité différente.

“Ce n’est pas suffisant pour le moment de gagner à Leeds et Southampton. Il n’y a pas de honte à cela. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous puissions perdre des matchs de football. Nous détestons ça. Mais il est trop facile de nous pousser hors de la piste, il est trop facile de gagner des défis, il est trop facile de nous intimider.”

Invité à expliquer les deux buts, dont le premier est venu d’un corner mal défendu et le second d’un mouvement radical de Southampton qui a traversé le cœur de l’équipe de Chelsea, Tuchel a déclaré: “Une défense douce. Qu’est-ce qui arrête cela? Pure mentalité. Arrêtez avec la défense mentalité.

“Il n’y a pas de supériorité avec la performance, il n’y a pas besoin de donner des coups. Il n’y a pas besoin. Il suffit de s’endurcir en équipe et de montrer une mentalité différente, c’est mon évaluation aujourd’hui.

“Je n’aime pas en parler normalement parce que vous ne pouvez pas le prouver avec des données, comme une position corporelle ou une position tactique sur le terrain. mais c’est comme ça. Les deux objectifs sont des objectifs bon marché et des objectifs souples et ne devraient pas se produire si vous vous attendez à gagner un match de Premier League le soir dans un stade à l’extérieur. Vous devez être plus dur que cela.”