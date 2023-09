Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, cite l’exemple de Lionel Messi pour avertir les stars des Blues

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a déclaré qu’il ne garantirait pas à la nouvelle recrue Cole Palmer ou à tout autre joueur une place de titulaire pour les Bleus, une politique qu’il a appliquée même avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Palmer a signé pour Chelsea pour un montant de 40 millions de livres sterling le jour de la date limite, portant les dépenses estivales des Blues à environ 400 millions de livres sterling au total.

Le milieu de terrain était un joueur populaire à Manchester City, mais il a trouvé peu d’opportunités en équipe première dans son club d’enfance.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait donner au joueur de 21 ans l’assurance d’avoir plus de temps de jeu à Stamford Bridge, Pochettino a répondu : « Si quelqu’un garantit à un joueur de jouer, OK, mais ce n’est pas le cas ici.

« Le joueur doit venir et jouer et nous laisser gérer et ensuite, s’il mérite de jouer, il le fera. Je suis sûr que c’était la même chose à City. Mais pour nous, même lorsque vous payez beaucoup d’argent pour un joueur à Chelsea, cela ne veut pas dire que vous êtes assuré de jouer. C’est la mauvaise façon de penser.

« Les gens doivent en apprendre davantage. Lorsque nous recrutons un joueur, nous le faisons pour qu’il fasse partie de l’équipe, qu’il s’implique dans l’équipe, qu’il fasse partie du club. Faites partie de la dynamique. Nous ne recrutons jamais des joueurs dont nous promettons qu’ils le feront. jouer.

« Cela n’est jamais arrivé, même lorsque nous avons signé Messi au Paris Saint-Germain. »

Palmer a débuté sur le banc alors que Chelsea affrontait Nottingham Forest à Stamford Bridge en Premier League samedi.

Le milieu de terrain, qui a représenté l’Angleterre des moins de 15 ans jusqu’aux moins de 21 ans, est l’un des 12 nouveaux joueurs recrutés par le club de l’ouest de Londres cet été.

