Le manager de Chelsea décrit la vie après Abramovich

Les opérations au club ont considérablement changé après la sortie du milliardaire russe

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, dit qu’il a un “intense” relation avec les nouveaux propriétaires américains du club après que le consortium dirigé par Todd Boehly a succédé au milliardaire russe Roman Abramovich.

Boehly a été décrit comme une force pratique depuis qu’il a conclu un accord de milliardaire de 4,25 £ (5 milliards de dollars) pour le club de Stamford Bridge avec le groupe d’investissement Clearlake Capital en mai.

L’Américain, qui est également copropriétaire de l’équipe de baseball des LA Dodgers, a fait partie intégrante des transactions de transfert estivales de Chelsea après le départ de plusieurs piliers de l’ère Abramovich à la suite de la vente du club.

Cela comprenait le président Bruce Buck et la directrice Marina Granovskaia, cette dernière ayant effectivement dirigé le club pour Abramovich ces dernières années et négocié des contrats de joueurs.

Le conseiller technique et de performance Petr Cech – une légende de ses jours de jeu à Stamford Bridge – a également récemment quitté son poste.

S’exprimant depuis les États-Unis, où Chelsea est en tournée de pré-saison, le manager Tuchel a détaillé comment les choses fonctionnent désormais avec Boehly.

“La relation [with the owners] est très intense, très proche, ce qui doit être – parce que sans Petr et sans Marina, c’est un grand changement dans la structure et la communication quotidiennes », Tuchel a déclaré à la BBC.

« Je suis beaucoup plus impliqué. Je dois monter en responsabilité. Je pense qu’à long terme ou même à la fin de la pré-saison, je voudrai à nouveau jouer davantage le rôle d’entraîneur.

“Mais en ce moment, il est important d’améliorer notre équipe, d’amener des joueurs à rester compétitifs car nous voulons concourir pour un minimum de quatre premiers.

«Étant donné que Tottenham, Liverpool, Manchester City, Arsenal et Manchester United agissent sur le marché des transferts pendant des semaines et des mois, nous devons être intelligents, nous devons être rapides et nous devons trouver des solutions. C’est mon boulot d’aider », a ajouté l’homme de 48 ans.

Il a été rapporté que Boehly est prêt à sanctionner des dépenses de transfert pouvant atteindre 200 millions de livres sterling cet été alors que Tuchel cherche à renforcer son équipe.

Cette semaine a vu la première signature majeure de l’ère post-Abramovich lorsque Chelsea a dévoilé l’ailier anglais Raheem Sterling, qui est arrivé de Manchester City pour un montant pouvant atteindre 50 millions de livres sterling.

Ailleurs, un accord pour le Sénégal et le défenseur de Napoli Kalidou Koulibaly serait proche, bien que Chelsea ait raté le défenseur central Nathan Ake après que Manchester City ait décidé de ne pas conclure un accord.

Tuchel a également choisi de ne pas poursuivre Cristiano Ronaldo, même si Boehly aurait été intrigué par la perspective de l’arrivée de la superstar portugaise à Stamford Bridge.

Après 19 ans en tant que propriétaire, Abramovich a été contraint de mettre Chelsea en vente début mars, peu de temps avant d’être sanctionné par le gouvernement britannique pour ses liens présumés avec le président russe Vladimir Poutine.

Chelsea eux-mêmes ont été soumis à des restrictions opérationnelles, et Tuchel a déclaré au Daily Mail qu’il y avait eu des “de moments fou” au milieu de l’incertitude entourant le club vers la fin de la saison dernière.

“C’était une situation très étrange pour un club habitué à un niveau, une organisation et un soutien absolument exceptionnels normalement”, ajouta l’Allemand.

Le nouveau propriétaire Boehly a été vu s’adresser à l’équipe de Chelsea aux États-Unis cette semaine, et Tuchel a déclaré au Mail qu’il était en contact avec le nouveau propriétaire. “directement au quotidien.”

“Parfois plus d’une fois par jour parce que nous sommes conscients que nous avons un club en transition et en changement”, a déclaré le patron des Blues, qui a guidé Chelsea vers le titre de l’UEFA Champions League en 2021, suivi des couronnes de la Super Coupe de l’UEFA et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

“Mon souci est que l’équipe soit compétitive et pour cela, nous devons investir beaucoup de temps et nous devons être actifs. Il n’y a pas d’autre moyen.”

Chelsea affrontera l’équipe mexicaine Club America lors d’une réunion de pré-saison au stade Allegiant de Las Vegas ce samedi, alors qu’ils poursuivent leurs préparatifs avant la nouvelle campagne.