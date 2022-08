Le manager de Chelsea commente les critiques du régime post-Abramovich (VIDEO)

Thomas Tuchel répondait aux propos de Gary Neville

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a profité d’une conférence de presse vendredi pour défendre le nouveau propriétaire du club, Todd Boehly, accusé d’avoir été “de panique” sur le marché des transferts et a agi presque comme s’il jouait à un jeu vidéo de football.

L’Américain Boehly, qui est également copropriétaire de l’équipe de la Major League Baseball, les Dodgers de Los Angeles, a acheté les Londoniens de l’ouest à Roman Abramovich pour 4,5 milliards de livres sterling (5,4 milliards de dollars) dans le cadre d’un consortium en mai, après que l’homme d’affaires russe a été sanctionné pour des liens présumés. au président russe Vladimir Poutine.

Marina Granovskaia a rapidement suivi Abramovich par la porte de sortie de Stamford Bridge, ce qui a laissé un Boehly inexpérimenté pour agir en tant que directeur sportif.

À plus d’une occasion, il a été présenté par son homologue du FC Barcelone, Mateu Alemany, qui l’a battu aux signatures de Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde alors que leurs anciens clubs acceptaient déjà une offre des Bleus chez Raphinha et Kounde. cas.

Mais tout n’a pas été sombre et sombre, avec Boehly débarquant Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Gabriel Slonina et Carney Chukwuemeka ces dernières semaines, tout en faisant également du produit de l’académie du Barca Marc Cucurella l’arrière gauche le plus cher de tous les temps dans un £ 62 millions de dollars (73,5 millions de dollars) vendredi.

Repousser les accusations du spécialiste de Sky Neville selon lesquelles Boehly a été “de panique” sur le marché des transferts en jetant son filet loin et large, et “veut jouer à Football Manager” en référence au jeu vidéo populaire, Tuchel a sauté à la défense du propriétaire du club avant son ouverture de la saison contre Everton samedi.

“Non, je le décrirais comme un travail et un apprentissage super durs au travail,” Tuchel a répondu lorsqu’on lui a demandé si Boehly avait effectivement paniqué.

🗣 “Une nouvelle propriété et ensuite entrer sur le marché des transferts est peut-être l’une des choses les plus difficiles que vous puissiez faire quand vous venez de l’extérieur.” Thomas Tuchel sur @GNev2‘s commentaires disant que le nouveau propriétaire Todd Boehly a “paniqué” sur le marché des transferts.💰 pic.twitter.com/dxbE9QzxkZ – Quotidien du football (@footballdaily) 5 août 2022

“Le marché des transferts est l’une des choses les plus difficiles que vous puissiez faire quand vous venez de l’extérieur, mais je n’ai que le plus grand respect et des compliments pour Todd.

“Je ne sais pas quand ils dorment, je pense qu’ils ne dorment peut-être jamais” Tuchel a encore parlé de Boehly et de son équipe.

“Nous avons une ligne de communication très honnête, ouverte et directe et les transferts jusqu’à présent parlent d’eux-mêmes.

“Nous avons un retard, bien sûr. Personne n’est coupable de ce retard à cause des sanctions, [which] conduit à la perte d’acteurs clés », Tuchel a ajouté, en référence à la façon dont le club a été puni lorsqu’Abramovich a vu ses avoirs gelés tandis que des stars telles qu’Antonio Rudiger sont parties en transferts gratuits.

“Mais les deux propriétaires qui sont impliqués dans les affaires quotidiennes font un travail fantastique jusqu’à présent.”

Poussé à commenter les chances de Chelsea de remporter une première couronne de Premier League depuis 2017, Tuchel a déclaré qu’il ne voulait pas “mettre une limite à nos attentes en ce moment ou nous mettre trop de pression.”

“Je ne pense pas que cela nous aiderait. Je crois que nous sommes un club en transition, une équipe en transition et en même temps je ne veux pas nous limiter dès le début et dire que ce n’est pas possible”, il a souligné.

“Qui sait ce qui est possible? C’est possible [to go] dans les deux sens, nous devons donc être humbles et nous efforcer d’être la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons la capacité de gagner des matchs et de gagner des matchs consécutifs.”

Tuchel a averti que Chelsea était “très conscient” de la qualité des champions en titre Manchester City et Liverpool – largement considérés comme les deux meilleures équipes d’Angleterre – et aussi celle des outsiders Tottenham Hotspur, Arsenal et Manchester United.

“Normalement, une ou deux équipes interviennent de manière surprenante et surperforment. C’est pourquoi la Premier League est si excitante”, Tuchel a insisté.

