Le manager de Britney Spears, Larry Rudolph, démissionne, citant le chanteur qui veut « prendre officiellement sa retraite » | Nouvelles des gens

New Delhi : Larry Rudolph, l’homme qui a dirigé la carrière de la chanteuse et compositrice américaine Britney Spears depuis le milieu des années 1990, a maintenant démissionné, invoquant le désir de son client de se retirer de la musique.

Dans une lettre obtenue par Deadline lundi, Rudolph a déclaré aux co-conservateurs de la chanteuse ‘Toxic’, son père Jamie Spears et la conservatrice nommée par le tribunal Jodi Montgomery, qu’il quittait son rôle de manager de Britney.

Il a déclaré: « Plus tôt dans la journée, j’ai appris que Britney avait exprimé son intention de prendre officiellement sa retraite. Et en tant que manager, je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe car mes services professionnels ne sont plus nécessaires. «

Rudolph travaille avec Britney depuis 1995, la gérant tout au long de son ascension vers la gloire. Il a également travaillé avec des artistes comme Aerosmith, Miley Cyrus, Justin Timberlake, Backstreet Boys, 98 Degrees, O-Town, will.i.am, Toni Braxton, Nicole Scherzinger, Swizz Beatz et Kim Petras.

Le mois dernier, Britney a critiqué sa direction devant le tribunal, alléguant à un juge de Los Angeles qu’ils « ont joué un rôle énorme en me punissant » aux côtés de son père et de « toute personne impliquée dans cette tutelle ». Britney a dit : « Ils devraient être en prison. »

Mais dans sa déclaration, Rudolph a affirmé qu’il n’avait « jamais fait partie de la tutelle de Spears ni de ses opérations ». Rudolph a déclaré: « Je ne suis pas au courant de beaucoup de ces détails. »

« J’ai été initialement embauché à la demande de Britney pour l’aider à gérer et l’assister dans sa carrière. Je serai toujours incroyablement fier de ce que nous avons accompli au cours de nos 25 années ensemble. Je souhaite à Britney toute la santé et le bonheur du monde, et je être là pour elle si jamais elle a à nouveau besoin de moi, comme je l’ai toujours été », a-t-il ajouté.

La démission de Rudolph intervient quelques jours après que Bessemer Trust, la société qui gérait la succession de Britney aux côtés de Jamie, a obtenu sa demande d’être démis de ses fonctions de co-conservateur du chanteur.

La société avait cité l’allégation de Britney concernant « un préjudice irréparable à ses intérêts » comme raison du changement, expliquant qu’elle avait cru que Britney « avait consenti » à les avoir lorsqu’elle avait rejoint en tant que co-conservateur de sa succession en novembre 2020 et insistant, ils n’a joué aucun rôle dans la prise de décisions depuis son instauration.

Le départ laisse le père de Britney, 68 ans, le seul conservateur de sa succession. Montgomery est le conservateur temporaire de la personne de Britney depuis 2019, un rôle auparavant occupé par Jamie.

Récemment, Jamie et Montgomery ont été en désaccord quant à savoir qui est responsable de la « souffrance » de Britney.

Britney s’est récemment adressée au tribunal le 23 juin pour la première fois depuis des années, livrant un témoignage émouvant sur les effets de sa tutelle et expliquant qu’elle souhaitait que cela se termine sans évaluation externe.

Selon le magazine People, lors de l’audience, Britney n’a pas été interrogée par les avocats de ses conservateurs, et ils n’ont pas eu l’occasion de réfuter ses allégations devant le tribunal. Comme l’a déclaré le juge en juin, Britney doit encore déposer une requête formelle pour mettre fin à la tutelle.