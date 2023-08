Le manager de Brighton, Roberto De Zerbi, sur la forme de Kaoru Mitoma et Solly March, la blessure de Julio Enciso et le potentiel d’Evan Ferguson | Actualités footballistiques

Les clubs puissants ont apprécié les joueurs clés de Brighton pour une troisième saison consécutive cet été, mais « ce n’est pas un problème », a déclaré le patron des Seagulls, Roberto De Zerbi. « Le plus important [thing] est de trouver des remplaçants. »

Moises Caicedo et Alexis Mac Allister étaient les moteurs du milieu de terrain du club la saison dernière – mais les deux joueurs ont quitté le club pour de nouveaux pâturages, rejoignant respectivement Chelsea et Liverpool pour une somme combinée de 170 millions de livres sterling.

Malgré cela, Brighton entre dans le troisième tour de la ligue en tête du peloton après des victoires consécutives 4-1 contre Luton et les Wolves.

Image:

Brighton occupe la tête du classement de la Premier League avant la troisième journée





« Nous sommes en tête du classement mais nous n’avons joué que deux matchs », déclare De Zerbi dans une interview exclusive avec Sports aériens. « Nous n’en sommes qu’au début. Nous continuons à jouer et nous continuons à gagner. Nous aimerions rester en tête du classement et nous savons que ce sera très difficile, mais nous commençons [against West Ham].

Samedi 26 août à 17h00



Coup d’envoi à 17h30





« Notre qualité de jeu [has impressed me most so far]. Nous avons marqué beaucoup de buts lors des deux matches, mais nous pouvons encore mieux jouer et marquer plus. Nous avons analysé les deux derniers matchs car nous avons encaissé un but sur penalty et le deuxième sur coup de pied arrêté. Nous pouvons encore nous améliorer. »

À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts de Brighton contre Luton en Premier League



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts des Wolves contre Brighton en Premier League



Les étoiles se mobilisent

Si l’équipe dans son ensemble a brillé lors de ses deux matchs jusqu’à présent, ce sont les internationaux japonais Kaoru Mitoma et Solly March qui ont brillé le plus. Tous deux figuraient parmi les artistes les plus remarquables la saison dernière, mais semblent en passe de porter ces performances au niveau supérieur cette saison.

Retour sur le but solo fascinant de Kaoru Mitoma contre les Wolves qui a donné l'avantage à Brighton



Mitoma a semblé défier la physique avec son but merveilleux en solo contre les Wolves : récupérer le ballon sur le flanc gauche – presque sur la ligne médiane – coupant à l’intérieur d’un adversaire, ignorant une seconde et en faisant exploser deux autres avant de glisser le ballon devant Jose Sa.

De Zerbi ne se retient pas lorsqu’il s’agit de faire l’éloge de son étoile montante : « Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde en 1 contre 1. »

Pendant ce temps, March entame le week-end en tête du classement des buts avec trois buts, aux côtés de l’attaquant de Brentford Bryan Mbeumo – après avoir marqué le premier match contre Luton et marqué deux fois à Molineux. De Zerbi a chargé March d’atteindre 15 buts dans cette campagne et pense que son ailier en forme peut atteindre des niveaux encore plus élevés.

« Le mois de mars s’améliore en termes de confiance », déclare De Zerbi. « Il a compris qu’il pouvait marquer beaucoup de buts parce qu’il fallait créer des occasions, être au bon endroit au bon moment. Nous y travaillons. C’est un grand joueur. »

Cela ne s’arrête pas là. Malgré les raids saisonniers sur leurs plus grandes stars, le club possède toujours deux des jeunes les plus recherchés du football mondial : l’attaquant de 18 ans Evan Ferguson et Julio Enciso de 19 ans.

S’exprimant lors de sa conférence de presse, De Zerbi a révélé que le premier mènerait la ligne contre West Ham samedi, tandis que le second serait indisponible pendant une « longue période » en raison d’une blessure.

Ferguson respire une stature, une puissance et des prouesses sans précédent pour son âge, tandis qu’Enciso se classe parmi l’élite de sa tranche d’âge en Europe pour sa capacité de dribble et sa créativité.

« Les deux sont plus grands que leur âge réel », explique l’Italien. « Ce sont déjà des joueurs très importants en Premier League et nous avons de la chance de les avoir.

L'entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, confirme qu'il sera privé de l'attaquant Julio Inciso pendant quatre mois et dit qu'il est toujours à la recherche de plus de joueurs dans cette fenêtre de transfert.



« Ferguson est un joueur très important. Nous avons beaucoup d’attaquants et je dois décider du onze de départ en fonction de la condition physique des joueurs et, comme en ce moment, des blessures des autres joueurs, par exemple.

« Je suis très triste de la blessure de Julio. Vous savez que des blessures peuvent arriver dans le football. Il doit réagir de la bonne manière et mieux revenir. »

Philosophie tactique

De Zerbi a certainement pris le relais de l’ancien manager de Brighton, Graham Potter, en déployant un style de football expansif et attrayant. En 2021, l’Italien a obtenu une huitième place consécutive avec les ménés de Serie A Sassuolo avec un budget restreint – menaçant de perturber le statu quo de la ligue. Semble familier?

Alors quelle est sa philosophie ?

« Nous faisons preuve de courage. Nous faisons preuve de patience. Nous contrôlons le jeu. Nous sommes des protagonistes sur le terrain, nous apprécions le terrain et rendons nos fans heureux. C’est le secret. »

Au début du week-end, Brighton avait marqué près de deux fois plus de buts que n’importe quelle autre équipe et était en tête du classement pour une série de statistiques, notamment les buts attendus, les passes décisives et les revirements élevés menant aux tirs.

De plus, seule Aston Villa a enregistré plus d’attaques directes, définies comme des séquences de jeu ouvert qui commencent juste à l’intérieur de la moitié de terrain de l’équipe et comportent au moins 50 % de mouvement vers le but adverse et se terminent par un tir ou une touche dans la surface adverse.

Les buts proviennent de nombreuses sources : six joueurs de Brighton, en tête de la ligue, ont déjà pris le large – démontrant la profondeur reconstituante des ressources offensives de De Zerbi – bien que Danny Welbeck n’ait pas encore inscrit de but.

En termes de style plus large, Brighton se classe parmi les meilleures équipes pour un jeu de préparation patient, tout en étant également dangereux à la pause. Seuls Chelsea et les Spurs ont enregistré des proportions plus élevées de passes courtes, tandis que seul Arsenal se déplace généralement plus haut sur le terrain lors des séquences de passes.

Les Seagulls se classent également parmi l’élite pour avoir tenu une ligne haute (distance de départ) et ils ont également réussi plus de passes complétées dans le dernier tiers que les champions nationaux et européens de Manchester City cette saison.

De Zerbi exige du style, mais il a également une confiance totale dans l’exécution du plan par ses joueurs. « Je donne l’idée à mes joueurs, mais les joueurs sont très, très intelligents, très clairs », dit-il.

« Ils comprennent l’intensité de la pression adverse. Ils comprennent la passe en ligne. Je donne des instructions mais, sur le terrain, ils comprennent qu’ils doivent prendre des décisions, c’est sûr. »

L’arrière latéral équatorien Pervis Estupinan est un autre joueur de Brighton qui brille constamment, qui, avec Mitoma, a contribué à une distorsion des attaques sur le canal gauche – quelque chose qui s’est également produit au cours de la saison dernière dans une moindre mesure.

« Je pense que nous attaquons davantage sur le côté gauche parce que Pervis est un joueur unique », explique De Zerbi. « C’est un latéral mais il attaque comme un ailier. Sur le côté gauche, on joue souvent avec deux ailiers. [sounds] impossible à dire, mais c’est vrai.

« Estupinan est un joueur clé pour nous. Il joue d’une manière fantastique. Je pense qu’il s’améliore dans beaucoup de choses. Il peut s’améliorer et devenir encore meilleur, mais il reste l’un des meilleurs latéraux de la Premier League. 1693037585 ».

Parlant sur Football du lundi soirKaren Carney a expliqué comment Brighton utilise efficacement un « milieu de terrain », composé de quatre joueurs – deux pivots plus profonds et deux n°10.

S'exprimant sur Monday Night Football, Karen Carney explique comment Brighton utilise le « milieu de terrain » et l'impact de Mitoma



Cette domination du milieu de terrain, associée à l’inclinaison du côté gauche, produit les cartes de tirs et d’occasions créées affichées ci-dessous – qui révèlent les emplacements des meilleurs chiffres de la ligue de Brighton pour les tirs, les buts et les passes décisives.

Presser haut fait fureur et Brighton est terriblement efficace lors des revirements dans le dernier tiers, utilisant généralement une presse zonale individuelle pour harceler les adversaires alors qu’ils tentent de construire depuis l’arrière.

Le tableau ci-dessous affiche le nombre moyen de passes adverses autorisées par une équipe avant d’effectuer une action défensive. Un nombre inférieur est donc préférable. Les Seagulls se classent quatrièmes de la ligue pour cette mesure sur les deux matchs – derrière seulement Arsenal, Tottenham et Chelsea.

« Quand on a le ballon, [I want my team] « Il faut rester concentré, créer les bonnes conditions », explique l’Italien. « Si nous perdons le ballon, nous devons être prêts à réagir et ne pas encaisser le contre. Quand nous défendons, [we have to try and] reprendre le ballon.

« Nous essayons d’être très agressifs dans tous les domaines du terrain, mais nous savons que si nous jouons bien, si nous travaillons bien dans cette situation, nous avons la possibilité de marquer – mais nous devons toujours être concentrés car nous ne pouvons pas non plus prendre des risques. Oui, [it’s more zonal pressing]. Si vous défendez d’homme à homme, vous prenez des risques. »

Il existe une tendance à l’échelle de la ligue vers le recrutement de jeunes joueurs très énergiques pour aider à alimenter le pressing depuis l’avant – une autre tendance croissante – mais Brighton a maintenu son efficacité avec une équipe relativement plus âgée jusqu’à présent cette saison.

En effet, la plupart des départs importants de Brighton au cours des trois dernières saisons ont été âgés de 24 ans et moins, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’équipe de De Zerbi se classe actuellement au deuxième rang des plus âgés de la division. Alors, recherche-t-il cette expérience ou cela lui a-t-il été imposé ?

« Nous avons perdu trois joueurs très importants cet été, Caicedo, Mac Allister et Levi Colwill, mais nous sommes encore une équipe jeune », dit-il. « Welbeck joue parce que sa condition physique est incroyable, mais nous pouvons jouer avec deux autres joueurs de 18 ou 19 ans, sans problème.

« Je ne décide pas du onze de départ en fonction de l’âge. L’âge, pour moi, ce n’est pas important. Le plus important, c’est la qualité. Si un joueur de 18 ans est meilleur qu’un de 33 ans, alors je N’ai aucun doute [playing the 18-year-old].

« (James) Milner a couru comme un jeune de 18 ans et son expérience est incroyable. Son attitude, sa motivation et son comportement. Mais si [Tariq] Lamptey mérite de jouer à la place de Milner, je n’en douterais pas et je n’ai aucun problème. »

La perfection du recrutement

C’est presque ahurissant. En seulement trois ans, Brighton a vendu Ben White (50 millions de livres sterling), Marc Cucurella (63 millions de livres sterling), Yves Bissouma (35 millions de livres sterling), Neal Maupay (15 millions de livres sterling), Dan Burn 13 millions de livres sterling), Caicedo (115 millions de livres sterling), Mac Allister. (55 millions de livres sterling), Landro Trossard (27 millions de livres sterling) et Robert Sanchez (25 millions de livres sterling). Et ce ne sont que les transactions dépassant 10 millions de livres sterling.

Le club a récolté près de 400 millions de livres sterling au cours de cette période, dont 370 millions de livres sterling proviennent directement de clubs appartenant aux « Big Six ».

Les signatures cet été restent relativement modestes, l’attaquant de Watford Joao Pedro étant en tête du peloton avec son prix de 30 millions de livres sterling.

Milner a été recruté pour un transfert gratuit pour offrir de l’expérience au groupe, Noel Atom, 18 ans, a été recruté par le RB Leipzig, le défenseur central de 25 ans, Igor Julio, a coûté 14,6 millions de livres sterling à la Fiorentina, tandis que Bart Verbruggen était signé pour 16,3 millions de livres sterling pour remplacer Sanchez, lié à Chelsea.

Les activités de transfert du club au cours des trois dernières années ont généré des rendements stupéfiants, dépassant les 250 millions de livres sterling de bénéfice. Mais ce modèle est-il durable ? Brighton peut-il continuer à vendre ses joueurs vedettes et dénicher de nouveaux joyaux pour les remplacer ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roberto De Zerbi discute des premiers joueurs de Brighton et du transfert de Moises Caicedo avant leur match d’ouverture contre Luton



« C’est l’un des secrets de Brighton : notre recrutement. Les joueurs sont formidables et c’est plus facile pour moi, ou pour un entraîneur, de travailler avec de grands joueurs – mais nous avons besoin de nouveaux joueurs », déclare De Zerbi.

« Nous sommes Brighton et nous savons que nous pouvons perdre des joueurs importants à la fin d’une saison. Ce n’est pas un problème. Le plus important [thing] est de trouver les remplaçants, les bons remplaçants, les bons joueurs – si nous voulons maintenir ce niveau. Et nous avons la même motivation, le même objectif.

« Et puis, à la fin de la saison, nous verrons. Ferguson, Enciso, Mitoma, [Jan Paul] Van Hecke, [Billy] Gilmour, Lamptey – nous avons beaucoup de très bons joueurs que nous pourrions vendre à l’avenir. Mais, dans le présent, je pense et j’espère que nous pouvons recruter des joueurs – parce que nous en avons besoin. »

