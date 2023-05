Le manager de Brighton, Roberto De Zerbi, l’une des plus grandes histoires de la Premier League

BRIGHTON – Roberto De Zerbi a toujours été un rêveur. Lorsqu’il dirigeait à Sassuolo, il avait l’habitude de garder un bloc-notes et un stylo près de son lit. Même en dormant, il rêvait de football et quelque chose cliquait, alors il se réveillait et le notait.

Ces visions changent naturellement avec le temps et l’expérience. Malgré tous les éloges adressés à sa direction depuis qu’il a repris Brighton fin septembre, et les équipes sont parties dans leur sillage après avoir été exposées par le sens tactique de De Zerbi, il rêve toujours, réticent à mettre une limite aux attentes.

« J’aime garder le ballon, profiter du ballon, essayer chaque match d’être des protagonistes sur le terrain, travailler avec passion, travailler avec ambition et travailler vers un rêve », a déclaré De Zerbi à ESPN.

L’impact de De Zerbi à Brighton a été l’une des histoires de la saison 2022-23 de Premier League. L’histoire du football notera la victoire au titre de Manchester City – leur cinquième en six saisons – et le trio de clubs relégués. Mais pour ceux qui ont regardé chaque week-end, les souvenirs de Brighton de De Zerbi perdureront. Huit mois après avoir remplacé Graham Potter, Brighton a assuré le football européen pour la première fois de l’histoire du club.

« Le rêve est de faire chaque jour un pas de plus », déclare De Zerbi. « C’est une étape que vous ne vous attendiez pas à faire au début de la journée. »

Pour un homme qui bouge vite, De Zerbi a démarré lentement sur la côte sud. Son mandat a commencé avec deux nuls et trois défaites, mais ils ont ensuite martelé Chelsea 4-1 et sa vision pour cette équipe a semblé cliquer. Il y a eu des résultats remarquables, y compris leur récent écrasement 3-0 d’Arsenal aux Emirats qui a sonné le glas du défi du titre des Gunners. À un moment donné, Brighton était impliqué dans la course pour une place en Ligue des champions la saison prochaine, mais avec un match de championnat à jouer ce week-end, ils ont leur place en Ligue Europa presque en sécurité. Et tout cela après avoir perdu une foule de joueurs clés l’été dernier.

« La Premier League est une grande compétition », déclare De Zerbi. « C’est une compétition difficile, difficile. Chaque match est très difficile pour marquer des points, pour gagner le match. J’ai de la chance d’être l’entraîneur de Brighton et c’est une expérience formidable. »

Ses pairs l’ont remarqué. Les éloges adressés à De Zerbi ont été complets, bien qu’accompagnés d’une admiration prudente. En mars, Pep Guardiola de Man City a déclaré: « Nous avons un entraîneur italien en Premier League, De Zerbi … il change beaucoup de choses dans le football anglais. Il produit un football merveilleux. » (Brighton a tenu City à un match nul 1-1 mercredi dans un match palpitant de part et d’autre aurait pu gagner.) Julen Lopetegui a déclaré fin avril que Brighton jouait le meilleur football du monde; deux jours plus tard, les Loups de Lopetegui perdent 6-0 à l’AMEX.

Après avoir vu cet effacement, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré : « M. De Zerbi : wow ! C’était incroyable. Ils ont joué l’un des meilleurs matchs que j’aie jamais vus de ma vie. » Thomas Frank de Brentford a déclaré que De Zerbi faisait un « excellent travail », tandis que Mikel Arteta d’Arsenal a déclaré avant leur défaite 3-0 en mai que Brighton était une « joie à regarder ».

« Une qualité est d’accepter les éloges et je suis honoré de recevoir ces félicitations d’entraîneurs très importants, de plus grands entraîneurs », a déclaré De Zerbi. « Mais je ne change pas ma passion, mon attitude.

« Peut-être que c’est un honneur et c’est juste de travailler plus après ces mots. » Après cela vient la clarification et la déviation.

« Quand les gens parlent de notre style de jeu, ils ne parlent pas de De Zerbi », ajoute-t-il. « De Zerbi ne joue pas sur le terrain. Les gens parlent parce que j’ai de très grands joueurs, mais j’étais un joueur et je comprends très bien les bons mots que je reçois … mais je sais que le mérite revient à mes joueurs. »

En tant que joueur, De Zerbi, 43 ans, était un milieu de terrain offensif prometteur qui a débuté dans les livres de l’AC Milan avant de se lancer dans une carrière nomade dans 10 clubs à travers le paysage du football italien – dont Monza, Naples et Salernitana – et le CFR Cluj en Roumanie. Il n’a disputé que trois matches de Serie A en 15 ans de carrière, tous pour Naples lors de la saison 2007-08.

Après avoir pris sa retraite du jeu en 2013, De Zerbi a commencé sa carrière d’entraîneur à Darfo Boario en Serie D. Il est ensuite passé à Foggia et a remporté la Coppa Italia Serie C, ce qui lui a valu un saut au club de Serie A Palerme en septembre 2016. Mais c’était un mauvais ajustement, et il n’a duré que 13 matches. Plus tard, il dira qu’il a sauté sur l’occasion trop tôt, inquiet que ce soit sa seule chance de réussir dans l’élite. Il s’est reconstruit à Bénévent, où il n’a pas réussi à sauver le club de la relégation en Serie A et s’est forgé une réputation en jouant un football attrayant et offensif.

Sassuolo est venu appeler en 2018 et il est vite devenu clair que les joueurs voulaient faire partie de son projet.

« J’ai toujours voulu travailler avec De Zerbi, et je pense qu’il est un génie dans sa vision du football », a déclaré Kevin-Prince Boateng à ESPN en 2018. « Tout le monde parle très bien de lui, ce qui n’est pas normal : d’habitude, 50 personnes parlent très bien de moi et 50 personnes parlent vraiment mal, donc avoir 100 % des gens qui parlent si bien de lui, c’est vraiment quelque chose. »

Pendant trois saisons à Sassuolo, il a affiné sa philosophie en alternant entre les formations 4-2-3-1 et 4-3-3 avec beaucoup de football offensif, les menant à la huitième place lors de ses deuxième et troisième mandats. Il est passé au Shakhtar Donetsk en 2021 et a dirigé l’équipe au sommet de la ligue avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’arrête tout. Il passerait ses cinq derniers jours dans le pays à attendre que ses joueurs soient évacués en lieu sûr jusqu’à ce qu’il rentre chez lui en Italie, où il attendait son prochain défi.

jouer 1:58 Comment Mac Allister a découvert la mentalité de gagnant effrayante de De Zerbi Alexis Mac Allister raconte l’histoire de Brighton qui s’est déguisé à la mi-temps du manager Roberto De Zerbi.

Après avoir officiellement quitté le Shakhtar en juillet 2022, il a refusé une offre d’emploi de Bologne par respect pour Sinisa Mihajlovic. Feu Mihajlovic a été limogé en septembre 2022 mais luttait alors contre la leucémie, et De Zerbi, par respect, ne voulait pas être l’homme qui le remplaçait. (Cette histoire a été corroborée par la femme de Mihajlovic, Arianna, dans un post Instagram. Mihajlovic est décédé en décembre 2022).

C’est le projet de Brighton qui l’a tenté de revenir à la direction et à la Premier League. Avant d’assumer le rôle, il n’avait aucune attente cristallisée quant à la tâche qui l’attendait.

« Lorsque vous travaillez dans d’autres pays, vous vous concentrez uniquement sur votre équipe et vos joueurs », explique De Zerbi. « C’est un honneur pour moi de travailler ici. Je dois mieux comprendre la ligue. J’aimerais parler un anglais correct pour tout comprendre, non ? Un pays différent, des joueurs différents, un style de jeu différent, des entraîneurs différents. Il en faut un ou deux. ans, soit 100 matchs pour bien comprendre tout ça. »

De Zerbi venait de terminer une conférence de presse de 40 minutes lorsqu’il s’est assis avec ESPN début mai. Il a commencé les fonctions médiatiques avec une évaluation de sa capacité à parler anglais – il dit que parler italien, c’est « comme boire de l’eau », alors que l’anglais est plus difficile – et l’interprète et entraîneur adjoint de De Zerbi, Enrico Venturelli, est à proximité pendant que nous parlons. De Zerbi se tourne occasionnellement vers lui pour obtenir des éclaircissements sur des questions, mais à travers ses réponses, il y a un mot récurrent, ancrant sa façon de voir le monde et lui-même.

« La passion ? Si vous travaillez dans le football sans passion, je pense que vous ne pouvez pas travailler », dit-il. « Les fans comprennent et savent si vous travaillez avec passion ou non. »

Il est vrai que la passion de De Zerbi sur la touche est peut-être parfois allée trop loin cette saison, avec deux cartons rouges et quatre jaunes à son actif. « J’étais pire dans le passé ! Je vais mieux maintenant. Je comprends que pour rester au bon niveau, il faut rester plus détendu. » Vient ensuite la clarification : « Parfois, je suis de retour comme par le passé, cependant. Non ? »

Son deuxième rouge est venu après leur défaite controversée à Tottenham le 8 avril, un match après lequel le PGMOL s’est excusé pour une erreur d’arbitrage. Après ce match, De Zerbi se tenait dans le vestiaire et a vu un groupe de joueurs en colère et mécontents. Il leur a dit qu’ils n’avaient rien perdu – oui, ils n’avaient pas trois points, mais en tant que groupe, ils n’avaient rien perdu du tout. « Normalement, je suis plus fort avec les joueurs quand on gagne », dit-il.