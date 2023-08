Le manager de Bolton expulsé pour une règle bizarre de  » mauvaise utilisation de la technologie « 

L’entraîneur des Bolton Wanderers, Ian Evatt, a reçu un carton rouge à la fin de la victoire 3-1 de l’équipe contre Fleetwood mardi pour utilisation illégale de la technologie. Non, il n’a pas montré de mauvais comportement ni lancé de langage abusif. Au lieu de cela, les arbitres ont expulsé Evatt du match pour avoir dit au quatrième officiel qu’il avait fait une erreur après que le manager ait vu un incident sur une tablette.

La situation a commencé à la 67e minute. L’attaquant de Bolton Dion Charles a écopé d’un carton rouge. Evatt a passé en revue l’incident impliquant son joueur avec une tablette sur le banc. Le gérant a ensuite signalé l’erreur apparente au quatrième arbitre. Cependant, l’arbitre du match Tom Nield a brandi un carton rouge à Evatt.

Le manager de Bolton, Evatt, souffre des nouvelles règles technologiques

L’expulsion se résume à une nouvelle règle de « mauvaise utilisation de la technologie » dans la Ligue anglaise de football. Selon la loi nouvellement mise en œuvre, les entraîneurs ne peuvent pas utiliser leurs appareils électroniques pour aider à faire une affaire pendant un match. Le règlement officiel stipule : « Un officiel d’équipe qui utilise un équipement non autorisé ou qui se comporte de manière inappropriée en raison de l’utilisation d’équipements électroniques ou de communication sera expulsé. »

Après le match, l’entraîneur adjoint de Bolton, Peter Atherton, a expliqué la situation. « Le gaffer a simplement dit qu’il avait vu [the incident] retour », Atherton. «Il ne faisait aucune référence, il n’y avait pas d’inconduite en termes de langage abusif ou quoi que ce soit du genre. Il a juste dit ‘Je l’ai revu et il a tort. Le gardien a fait trébucher Dion. Et apparemment, en se référant simplement au fait qu’il l’a revu, c’est un carton rouge.

Le club pourrait faire appel de la décision avant le prochain match

Bolton doit maintenant décider s’il doit faire appel de l’expulsion du manager. Atherton a déclaré que plus d’informations seront nécessaires pour passer l’appel final. « Je ne sais pas pour le moment, le secrétaire du club va se pencher là-dessus maintenant », a déclaré l’entraîneur adjoint lorsqu’il a été interrogé directement sur un appel.

« Jusqu’à ce que nous voyions le rapport, nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce que l’arbitre a vu et il sera intéressant de voir son point de vue sur les deux incidents. La déception pour le gaffer est qu’il va manquer un peu de temps sur la ligne de touche.

Bolton, avec ou sans Evatt, affrontera ensuite Wigan à domicile le samedi 19 août. Les Wanderers sont actuellement en tête de la Ligue 1 grâce à trois victoires consécutives convaincantes dans la division. Ils ont accumulé neuf buts tout en n’en accordant qu’un en championnat jusqu’à présent cette saison.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images