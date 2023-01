Le manager d’Arsenal Women, Jonas Eidevall, s’interroge sur le manque d’entraîneures dans le football | Nouvelles du football

Le patron d’Arsenal, Jonas Eidevall, a déclaré que le manque d’entraîneures dans le jeu était un “gros problème”, le décrivant comme “la ressource la moins exploitée du football professionnel”.

L’équipe d’Eidevall se rendra à Brighton dimanche, en direct sur Sports du ciel à partir de 20h30, qui le mois dernier a fait venir Jens Scheuer comme nouveau patron en remplacement de Hope Powell.

Cela laisse le nombre de clubs de la Super League féminine avec des femmes managers à quatre sur 12.

Lorsque cela a été présenté à Eidevall vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match et qu’on lui a demandé comment essayer d’impliquer davantage d’entraîneures dans le jeu et d’entraîner dans la WSL, il a déclaré: “Je pense que la question est fausse – ce n’est pas le WSL.

“Le problème, c’est que vous voyez, dans tout le staff technique de tous les clubs professionnels du côté masculin, combien de staff technique féminin avez-vous dans le jeu ?

“C’est incroyable quand vous voyez dans toutes les autres parties de la société. Vous pouvez avoir des femmes Premiers ministres, vous pouvez avoir des femmes présidentes. Mais vous ne pouvez pas avoir une femme entraîneur en Premier League pour une raison quelconque ? Pourquoi ?

“Je pense que ce doit être la ressource la plus sous-exploitée du football professionnel, les entraîneures. Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas être une femme et être une entraîneure de haut niveau.

“Vous avez donc tout à fait raison avec les chiffres, que c’est un gros problème qu’il n’y ait pas plus d’entraîneures féminines, mais ce n’est pas la WSL en vase clos – c’est tout le match.

“Je n’arrive pas à comprendre comment c’est possible, que rien ne se passe encore maintenant et que les gens sont très contents que rien ne se passe.”

Eidevall espère un attaquant en janvier

Image:

Les blessures de Vivianne Miedema et Beth Mead ont vu Arsenal avoir besoin d’un autre attaquant





Le manager d’Arsenal garde espoir que le club puisse recruter un attaquant avant la fin du mercato de janvier.

Interrogé sur une éventuelle acquisition, Eidevall a répondu : “Je l’espère.”

“J’ai utilisé le mot “buteur prolifique” [for a January signing] et c’est toujours mon plan. Une conséquence d’avoir Viv [Miedema] et Beth [Mead] blessés pour le reste de la saison, c’est que nous avons perdu beaucoup de nos contributions historiques en tant que buteurs.

“Bien sûr, nous pouvons travailler sur des moyens de trouver cela en interne, mais mon idée est toujours que nous devons trouver quelqu’un d’extérieur pour nous aider.”

Arsenal a déjà eu un mois chargé. Sabrina D’Angelo, Victoria Pelova et Kathrine Kuhl sont arrivées au club, tandis que Giovana Queiroz est revenue de son prêt à Everton.

Parlant de l’attaquant adolescent, Eidevall a déclaré: “Gio est une joueuse vraiment, vraiment talentueuse. Elle est très explosive et bonne sur le ballon. Je pense qu’elle peut blesser n’importe quelle défense contre laquelle elle peut jouer.

“Ce dont elle a besoin pour commencer les matchs pour nous, c’est d’avoir de la constance dans l’entraînement et de construire des minutes de jeu. C’est ce que nous avons essayé de réaliser en la prêtant à Everton.

“Pour être tout à fait honnête, j’espérais que ce serait le cas et qu’à son retour à Arsenal, elle serait prête à s’entraîner pleinement et à être une joueuse de 90 minutes avec cette expérience.

“Mais parce que notre situation a changé et peut-être comment les choses étaient à Everton, ce n’est pas le cas ici maintenant. Je vois tout le potentiel de Gio mais peut-être que nous devons être patients et prendre de bonnes décisions.

“Je pense que cela nécessitera un peu de temps et un grand engagement de la part du staff et du joueur pour bien faire les choses.”

En termes de sorties, la légende du club Jordan Nobbs a quitté Aston Villa il y a quelques semaines et, mercredi, Mana Iwabuchi a rejoint Tottenham en prêt pour le reste de la saison.

Discutant du départ de l’international japonais, Eidevall a ajouté : “Mana devait être dans un environnement où elle avait besoin de jouer davantage et, bien sûr, avec un joueur comme Mana, il y a beaucoup de clubs intéressés.

“Alors ce n’est pas vraiment à moi de décider vers quel club nous effectuons le transfert, c’est la décision du joueur et du club qui fait ce travail.”