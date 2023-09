Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, fait le point sur la blessure de Declan Rice après le match nul de Tottenham

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait le point sur le milieu de terrain Declan Rice après que le joueur de 24 ans ait été retiré en raison d’une blessure lors du match nul 2-2 des Gunners contre Tottenham dimanche.

Le milieu de terrain anglais a été remplacé par Jorginho à la pause et a ensuite été vu avec des sangles sur son mollet alors qu’il regardait la seconde mi-temps sur le banc.

L’équipe d’Arteta a mené deux fois dans le derby du nord de Londres après un but contre son camp de Cristian Romero en première mi-temps et un penalty de Bukayo Saka au début de la seconde, mais les Gunners ont été rattrapés à chaque fois par des frappes de Son Heung-min.

Le deuxième d’entre eux est survenu après une erreur de Jorginho dès le redémarrage et les fans d’Arsenal espèrent que Rice sera à nouveau disponible pour revenir dans l’équipe le plus tôt possible.

« Il avait une certaine gêne au dos et nous disait pendant la première mi-temps qu’il était mal à l’aise », a déclaré Arteta aux journalistes après le match à l’Emirates Stadium.

Et lorsqu’on lui a demandé combien de temps l’ancien joueur de West Ham pourrait être absent, le Basque a répondu : « J’espère que non [for long]. Nous devons l’évaluer. C’est étrange quand un joueur comme lui demande à se retirer parce qu’il est mal à l’aise. J’espère que non, mais voyons. »

Rice a rejoint Arsenal en provenance de West Ham pour un montant initial de 100 millions de livres sterling cet été et a déjà impressionné les fans avec ses performances pour les Gunners cette saison.

