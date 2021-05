Le manager d’Arsenal Mikel Arteta dit qu’il fera ses preuves après la sortie de la Ligue Europa | Actualités du football

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il se montrerait digne de sa position après une sortie « dévastatrice » à Villarreal en Ligue Europa.

Les Gunners ont été incapables de trouver un moyen de dépasser un Villarreal déterminé lors de leur demi-finale retour, faisant match nul 0-0 aux Emirats et quittant finalement la Ligue Europa 2-1 au total.

C’est un autre coup dur dans une saison inférieure à la normale pour Arsenal. Ils font face à la perspective de ne pas avoir de football européen la saison prochaine pour la première fois en 25 ans et sont actuellement neuvième du classement de la Premier League.

Les questions ont déjà commencé concernant l’avenir d’Arteta au club après une campagne décevante, mais il est catégorique qu’il est l’homme qu’il faut pour le poste.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était le bon homme pour prendre ses joueurs, Arteta a déclaré: « Je ne serais pas assis ici si je ne pouvais pas. Vous le verrez. Il ne s’agit pas de parler, il s’agit de le montrer sur le terrain.

« Je ressens la pression tout le temps parce que je veux faire du mieux que je peux pour l’équipe, pour chaque soutien que j’ai ici et pour les fans. Aujourd’hui est une grosse déception car nous avons tout essayé pour être dans cette finale.

« Je pense que le travail de tout le monde est sous surveillance. »

Image:

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, dit qu’il est toujours l’homme idéal pour le poste



Arteta a été dévasté par la sortie, tout en déplorant le nombre de joueurs de son équipe qui n’étaient pas en forme à 100%, mais étaient impatients de s’impliquer dans le match retour.

Il a ajouté: « Nous sommes dévastés, mais nous devons féliciter Villarreal, ils sont en finale. Nous avons tout essayé jusqu’à la dernière minute, je pense sur deux manches et ce qui s’est passé aujourd’hui, en seconde période, je pense que nous méritait de gagner le match.

« Mais les détails, ils décident de ces rencontres et nous avons eu des occasions de marquer. Nous avons touché le poteau deux fois, nous avons eu trois grosses chances, ils n’avaient rien, mais ils sont passés. »

0 – En 2020-21, Arsenal n’a pas réussi à atteindre la finale d’une grande compétition de coupe européenne / nationale pour la première fois depuis 2015-16 (atteignant la FA Cup 2016-17, la Coupe de la Ligue 2017-18, la Ligue Europa 2018-19 Et finales de la FA Cup 2019-2020 depuis). Déchu. #ARSVIL pic.twitter.com/MHa4sH0RlF – OptaJoe (@OptaJoe) 6 mai 2021

« [In the first half] Nous étions très imprécis avec le ballon. Le processus à l’arrière, ce n’était pas propre et puis tout est beaucoup plus difficile. Nous étions probablement aussi un peu tendus et lorsque nous avons changé certaines choses, nous nous sommes améliorés.

« En seconde période, nous avons été beaucoup plus dominants et nous avons créé des chances, plus qu’eux, sur les deux matchs nuls mais pas assez pour la gagner.

« Nous sommes extrêmement déçus car nous voulions leur offrir quelque chose de spécial [the fans] après la saison difficile que nous avons eue.

Image:

Arsenal a eu un certain nombre d’occasions dans la seconde moitié de sa demi-finale de Ligue Europa



«Mais lorsque vous jouez à ces matchs à élimination directe, vous avez besoin de vos meilleurs joueurs à leur meilleur pour faire bouger les choses et nous n’en avons pas eu assez dans les meilleures conditions possibles.

« Pour moi, il est très important que dans les moments décisifs, vous ayez tout le monde disponible, à son meilleur et tant de choses nous sont arrivées et tant de joueurs essayant simplement de pouvoir rivaliser, mais pas à leur meilleur et c’est un gros désavantage. .

« Nous avions tellement d’enthousiasme et de désir d’être dans cette finale. Nous savons à quel point cela signifiait pour le club et nos fans, pour nous-mêmes d’être dans cette finale, de remporter un titre et d’être en Ligue des champions la saison prochaine. C’est un énorme coup. »

« Perdre Xhaka à l’échauffement a changé notre plan de match »

Image:

Kieran Tierney était un ajout tardif à l’Arsenal XI après une blessure à Granit Xhaka



Ce n’était pas l’accumulation parfaite qu’Arteta aurait espérée non plus, avec Granit Xhaka arrivant pendant l’échauffement et remplacé par Kieran Tierney, qui était dans l’équipe pour la première fois depuis sa blessure.

Il a dit: « Il [Xhaka’s injury] a complètement changé notre plan de match parce que nous avons tout préparé avec Granit au poste, il nous donne tellement.

«Nous avons eu Cédric (Soares) à l’hôpital il y a 24 heures et quand Granit s’est blessé, c’était la seule alternative que nous avions. Cédric va bien maintenant.

« Nous avons pu voir en première mi-temps que nous luttions avec le ballon, essayant de faire ce que nous voulions faire, mais il n’y a pas d’excuses. C’est ce que c’est, mais encore une fois, tant de joueurs blessés, trop de joueurs importants qui définissent le jeu et pas à son meilleur dans les bons moments. «

Leno: Nous devons montrer que nous aimons ce club

Image:

Il y avait des émotions contrastées au coup de sifflet final alors que Villarreal scellait la victoire sur Arsenal en Ligue Europa



Bien que leurs espoirs en Ligue Europa soient terminés, le gardien d’Arsenal Bernd Leno a exhorté ses coéquipiers à se battre lors des quatre derniers matchs de Premier League de la saison.

Il a dit BT Sport: « Je pense que le problème était que nous n’avons pas pris nos chances. Dans l’ensemble, nous étions la meilleure équipe. En première mi-temps à Villarreal, nous n’étions pas à notre niveau et c’est ce qui nous a battus.

« Dans la première moitié du match aller, nous n’étions pas à notre meilleur, mais dans cette seconde période et aujourd’hui, nous avons tout mis. Mais ce n’était pas assez, pas assez bien.

Mercredi 12 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h15





« Une expérience en demi-finale est très importante mais ce n’est pas une excuse. Nous avons eu suffisamment d’occasions de passer. Nous n’avions besoin que d’un but. C’est trop facile de dire que ce n’est que de l’expérience.

« C’est très difficile pour nous tous. Aussi pour les fans. Nous sommes tous tristes. Espérons que nous pourrons faire de la saison prochaine meilleure que cette saison, mais cette saison n’est pas terminée et lors de nos quatre derniers matchs, nous devons nous battre pour ce club et le spectacle. que nous aimons ce club. «

Emery: Nous méritions de gagner

⭐ Unai Emery a atteint le cinquième #UEL finale de sa carrière d’entraîneur. Il peut remporter la compétition pour une quatrième fois record en tant que manager, après avoir mené Séville à 3 titres consécutifs en 2014-15-16. pic.twitter.com/fCgB39MbW2 – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 6 mai 2021

Le manager de Villarreal, Unai Emery, estime que son équipe méritait de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa et a prédit un test difficile contre Manchester United.

« Je suis très fier car nous savons que le match était très important pour nous et qu’Arsenal est une très bonne équipe, mais nous devons faire le travail comme nous l’avons fait ce soir et lors du match aller à Villarreal. Je pense que nous l’avons mérité, » il a dit BT Sport.

« Je pense que nous avons fait un match très sérieux, défensivement, nous avons eu de grandes performances en nous entraidant. Je pense que le match aller était très important pour faire cette différence et aujourd’hui. Nous avons très bien travaillé et nous avons très bien défendu. En fois avec possession, nous avons contrôlé le match et nous avons pris quelques options en attaque pour marquer des buts, mais ils avaient les meilleures chances de marquer.

« Je sais cela [the final] ça va être très difficile, mais aujourd’hui on va profiter du moment, puis on va se préparer pour le match contre Man Utd. Mais nous méritons de le faire et de jouer dans cette finale et nous allons à nouveau montrer à nos supporters notre meilleure performance pour montrer que nous voulons nous battre contre Man Utd pour remporter ce titre. «

Quand est la finale de la Ligue Europa?

Villarreal vs Manchester United aura lieu à Gdansk, Pologne le Mercredi 26 mai avec le début du jeu à 20h, heure du Royaume-Uni.

La Gdansk Arena était à l’origine destinée à accueillir l’épreuve de force de 2020, mais l’épidémie de coronavirus a provoqué la tenue des phases de clôture de la compétition 2019/20 en Allemagne.

Les autorités polonaises ont confirmé que jusqu’à 9 500 spectateurs – 25% de la capacité du stade – seront autorisés.

Le VAR continuera à être utilisé dans la finale, tandis que cinq substitutions sont autorisées, avec une sixième permise pour chaque côté si le match se déroule en prolongation.