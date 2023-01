Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, critiqué pour les pitreries de la ligne de touche par l’ancien arbitre: “Vous obtenez plus d’incidents d’arbitres encerclés”

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pourrait mettre en danger les arbitres avec la façon dont il agit sur la ligne de touche pendant les matchs.

C’est selon l’ancien officiel de la Premier League, Graham Poll, qui n’a pas été impressionné par le comportement du patron basque lors du Derby du nord de Londres, que les Gunners ont remporté 2-0. Le match a été entaché par une série de décisions d’arbitrage avec lesquelles Poll n’était pas d’accord, aboutissant à l’attaque du gardien de but d’Arsenal Aaron Ramsdale par un fan des Spurs à plein temps.

Maintenant, Poll dit qu’Arteta doit agir de manière plus civilisée pour s’assurer que les arbitres ne sont pas entourés lors de la prise de décisions.

Graham Poll dit que le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, devient “trop ​​impliqué”

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, embrasse Bukayo Saka après la victoire du derby des Gunners contre Tottenham (Crédit image : Getty Images)

“Je ne suis pas fan du style d’arbitrage en ce moment, c’est un peu trop faible pour moi”, a déclaré Poll, s’adressant à CasinosEnLigne (s’ouvre dans un nouvel onglet). “En conséquence, vous avez de plus en plus d’incidents où les arbitres sont entourés. Les managers s’impliquent de plus en plus. Regardez Arteta hier ayant récemment fait face à deux accusations, dont l’une était pour lui, mais il était toujours en dehors de son zone technique tout le temps et est même entré sur le terrain de jeu.

“J’espère que Howard arrivera avec un œil neuf et resserrera les choses. Je ne dis pas que je veux voir cinq cartons rouges dans un match, mais les choses doivent être intensifiées et j’espère qu’elles le seront.”

Sondage, peut-être le plus célèbre pour avoir montré trois cartons jaunes (s’ouvre dans un nouvel onglet) à un joueur lors de la Coupe du monde 2006, a officié lors de deux Coupes du monde, l’Euro 2000 et la finale de la Coupe UEFA 2005. Il pense que l’arbitre Craig Pawson aurait pu faire plus lors du Derby du nord de Londres, en citant Cristian Romero et Aaron Ramsdale comme exemples de joueurs qui auraient pu être punis pour différentes raisons.

Aaron Ramsdale d’Arsenal est retiré pour célébrer la victoire des Gunners à Tottenham à la suite d’une altercation avec un fan des Spurs à la fin du derby du nord de Londres (Crédit image : Getty Images)

“Pour moi, Romero aurait dû être expulsé”, a déclaré Poll. “Il a été impliqué dans trop d’incidents qui ont été mis en évidence par l’équipe de commentateurs de Sky Sports disant” il pourrait être ici et sinon cette fois, il doit y aller la prochaine fois “.

“Il a ensuite commis deux ou trois autres fautes claires et il a eu beaucoup de chance de rester sur le terrain à mon avis. Cependant, parce qu’Arsenal a gagné 2-0, les fans d’Arsenal s’en fichent et c’est ainsi qu’un arbitre peut avoir de la chance.

“La loi selon laquelle un gardien de but ne peut tenir le ballon que pendant six secondes en est une autre que j’aimerais davantage appliquer. Les gardiens ne sont jamais pénalisés. Ramsdale a été magnifique mais dès qu’il attrape le ballon, il tombe au sol. Il fait alors signe à tous les joueurs. Ils le font tous. C’est exaspérant.

Le sondage a également pesé pour critiquer Pep Guardiola pour avoir suggéré que les arbitres étaient biaisés à Old Trafford envers Manchester United.