Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, confirme le demi-tour du défenseur: rapport

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé que les Gunners étaient sur le point de garder un joueur qui était auparavant considéré comme disponible pour le transfert.

Ayant été occupé sur le marché à signer de nouveaux renforts, on pensait qu’Arsenal passerait la seconde moitié de l’été à nettoyer le bois mort. Arteta serait « ouvert » à de nouvelles signatures, selon L’athlétismecependant.

L’Espagnol a perdu la nouvelle recrue Jurrien Timber pendant sept à neuf mois après que le Néerlandais se soit blessé au ligament croisé antérieur lors du match d’ouverture à domicile contre Nottingham Forest – ce qui semble avoir mis un terme à tout futur départ défensif.

Jurrien Timber a été retiré de son premier départ à Arsenal – et pourrait ne plus figurer cette saison (Crédit image : Getty Images)

Des rapports suggèrent que l’arrière central brésilien Gabriel suscite l’intérêt des clubs saoudiens, tandis que Newcastle, West Ham et la Real Sociedad ont manifesté leur intérêt pour l’arrière gauche Tierney. Mais Arteta a démenti les suggestions que Gabriel Magalhaes ou Kieran Tierney pourraient quitter le club avant la date limite de transfert du vendredi 1er septembre.

S’exprimant jeudi matin avant le voyage de lundi à Crystal Palace, Arteta a dit: « Il n’est pas prévu de faire quelque chose comme ça. »

VIDÉO : Pourquoi David Raya est meilleur pour Arsenal qu’Aaron Ramsdale (et pourquoi il ne l’est pas)

Sur Tierney en particulier, qui n’a même pas fait le banc le week-end dernier, mais a joué dans le Community Shield contre Manchester City, l’Espagnol a ajouté: « Eh bien, il a joué en finale, donc un joueur qui joue cinq jours avant en finale est partie des plans, à coup sûr.

Alors que Gabriel était un habitué au cœur de la défense la saison dernière, l’ajout de Timber aux côtés de William Saliba l’a peut-être poussé hors des onze premiers, tandis que Tierney n’a commencé que six matchs avec la nouvelle recrue Oleksandr Zinchenko souvent préférée, et même les goûts de Jakub Kiwior et Takehiro Tomiyasu ont préféré de ce côté-là.

Kieran Tierney pourrait rester à Arsenal malgré les rumeurs du contraire (Crédit image : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

Les choses pourraient changer si Arteta ressentait le besoin de retourner sur le marché des transferts pour compenser le fait que Timber risque désormais de manquer une partie substantielle de la saison, mais le club a déjà dépensé beaucoup pour la star de l’Ajax, ainsi que pour Kai Havertz. et Declan Rice, ce dernier coûtant plus de 100 millions de livres sterling.

Tierney est valorisé à 25 M€ par Marché des transferts.

Plus d’histoires d’Arsenal

L’actualité des transferts d’Arsenal arrive vite et fort alors que nous entrons dans les dernières semaines de la fenêtre estivale.

Les artilleurs sont serait prêt à offrir deux joueurs à l’Inter Milan en échange de Nicolo Barella – et ils pourrait être sur le point d’achever la signature de David Raya de Brentford sur une base assez inhabituelle. Arsenal c’est aussi dit avoir fait une approche audacieuse pour l’un des jeunes talents les plus excitants de Barcelone.

Dans Aperçu de la saison de FourFourTwonous demandons si Arsenal est vraiment de retouraprès le défi du titre de la saison dernière.