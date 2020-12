Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé entendre que le club pourrait devoir vendre des joueurs avant de pouvoir acheter dans la fenêtre de transfert de janvier après avoir admis qu’ils étaient « limités » par la taille de leur équipe.

Les Gunners n’ont pas pu se déplacer sur plusieurs joueurs marginaux cet été avec Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac et Mesut Ozil parmi ceux mis à disposition uniquement pour rester au club.

Arteta souhaite se renforcer en janvier, bien qu’il devra lever des fonds pour aider à financer tout revenu majeur après avoir déclenché la clause de libération de 45 millions de livres sterling de Thomas Partey pour le signer de l’Atletico Madrid le jour de la date limite en septembre.

Les Gunners restent intéressés par la signature d’un autre milieu de terrain avec Dominik Szoboszlai du RB Salzbourg et Houssem Aouar de Lyon parmi les noms de leur liste restreinte, tandis qu’Arteta aimerait également se renforcer à l’arrière central.

Mais Arteta a suggéré que tout mouvement dépendrait probablement de la réduction d’un groupe de première équipe gonflé qui l’a incité à laisser de côté Sokratis, Ozil et 27 millions de livres sterling signant William Saliba de ses équipes de Premier League et d’Europa League.

« Nous planifions, parlons avec [technical director] Edu et avec le club sur les choses que nous pouvons faire en janvier », a-t-il déclaré.

« Mais pour le moment, c’est assez difficile, imprévisible aussi. En termes de lieux, nous sommes très limités pour le moment. Nous verrons ce qui se passe, je pense que les choses vont bouger sur le marché, nous serons préparés, nous aurons besoin faire quelque chose en connaissant les limites de ce marché en janvier et les limites que nous avons également pour recruter des joueurs. «

Arsenal est 14e de la Premier League avant le derby du nord de Londres dimanche à Tottenham et Arteta a admis que son équipe était encore loin de se battre pour les plus gros prix du match.

« Comme je l’ai déjà dit, même lorsque nous étions en train de gagner, nous étions encore très loin de ce que je voulais », a-t-il déclaré. «Et quand nous perdons, vous voyez évidemment les choses encore plus loin, mais encore une fois, les marges entre les pertes et les gains ont parfois été vraiment très faibles. Il y a des raisons à cela et cela va prendre du temps, je suis désolé. «