La société d’Adele, Jonathan Dickins, aurait gagné 27457 £ par jour en 2019 – bien que la star n’ait pas sorti de chanson depuis 2015.

La société, September Management Ltd, a déposé des documents annuels auprès de Companies House et a déclaré des dividendes impressionnants pour cette année.

La société possède des actifs d’une valeur de près de 30 millions de livres sterling, ce qui signifie qu’elle publie des bénéfices hebdomadaires de près de 200000 £.

Selon The Sun, le manager du chanteur Something About You est toujours en train de le ratisser malgré qu’Adele garde un profil bas tout au long de 2019.

Il s’est payé 6 millions de livres de plus que la méga star mondiale, suggère le rapport.







Mirror Online a contacté Jonathan et September Management pour leur réponse.

Il a été révélé l’année dernière que la Londonienne Adele avait subi une énorme réduction de salaire de 10 millions de livres sterling.

Malgré la réduction, la chanteuse de 32 ans s’est toujours versée des dividendes de 4,75 millions de livres sterling via deux de ses entreprises l’année dernière.

Mais les dossiers financiers publics montrent des chiffres inférieurs aux incroyables 14,4 millions de livres sterling qu’elle a gagnés en 2018.







Le monde de la musique se prépare pour la sortie de son dernier album, attendu pour la première fois l’année dernière mais qui devrait désormais débarquer en 2021.

Son dernier album 25 – sorti en 2015 – s’est vendu à 22 millions d’exemplaires dans le monde.

Adele « a posé quelques pistes initiales » pour son prochain disque dans une session d’enregistrement secrète récemment, a-t-on affirmé.

Le batteur Matt Chamberlain a déclaré au podcast Eddie Trunk: « Je viens de travailler sur une nouvelle musique pour Adele.

«Entendre cette voix dans mes écouteurs me faisait frissonner. C’était tellement puissant et émotif.







«Vous connaissez sa voix, mais être en face de quelqu’un qui fait ça, c’est juste fou.

« Vous l’entendez à la radio et peu importe et vous vous dites: ‘Ouais, c’est vraiment bien’ mais être dans la pièce avec ces gens et ressentir cette énergie, c’est tellement lourd. »

En novembre, la chanteuse a épaté les fans avec sa perte de poids de sept pierres en animant Saturday Night Live aux États-Unis.

Puis elle a taquiné: « Je retourne dans ma caverne maintenant pour être la (célibataire) chat lady que je suis! Paix jusqu’à l’année prochaine. »