Le manager commente le retour de McGregor à l’UFC

L’Irlandais continue de se remettre de la fracture de la jambe qu’il a subie contre Dustin Poirier

Le prochain rôle de Conor McGregor dans un film hollywoodien ne fera pas dérailler ses plans de retour à l’UFC en 2023, selon un haut responsable de la société de gestion Paradigm Sports.

Il a été récemment révélé que McGregor jouera dans un remake du film d’action des années 1980 “Road House”, dont la production devrait commencer en République dominicaine ce mois-ci.

L’ancien champion de l’UFC à deux poids apparaîtra aux côtés de l’idole hollywoodien Jake Gyllenhaal dans le film, qui marquera les débuts du long métrage de McGregor.

Lire la suite Conor McGregor décroche un rôle à gros budget à Hollywood

Certains fans se sont demandé comment le rôle pourrait affecter le retour prévu de McGregor dans l’Octogone alors qu’il continue de se remettre de l’horrible fracture de la jambe qu’il a subie lors de son combat de trilogie avec Dustin Poirier en juillet 2021.

Mais Tim Simpson, vice-président senior de MMA chez Paradigm Sports, qui compte McGregor parmi son écurie, affirme que le moment du film ne perturbera pas l’avenir de combat de McGregor.

“Jouer n’était pas quelque chose que Conor avait à l’esprit en ce moment, il est toujours un athlète de classe mondiale et son objectif est d’être le meilleur combattant du monde”, Simpson a récemment déclaré à MMA Junkie en marge de l’UFC 278.

«Mais alors que la blessure continue de guérir et qu’il se prépare pour le retour, le timing a bien fonctionné. Il va le tuer… s’il voulait le garer et devenir une superstar hollywoodienne tout de suite, il pourrait le faire tout de suite.

LIRE LA SUITE: Un allié russe révèle son rôle dans l’empire du whisky de McGregor

Simpson a réitéré que McGregor ne serait pas dérouté de faire un retour l’année prochaine.

« Il s’intègre parfaitement. Toujours sur la bonne voie pour un grand retour l’année prochaine, mais cela s’intègre parfaitement dans l’intervalle », a déclaré le responsable du MMA.

« La jambe est toujours en train de guérir. Je pense qu’il y a un peu plus à faire là-dessus, mais il s’entraîne comme un fou deux fois par jour, tous les jours.

«Il a toute son équipe là-bas: l’équipe McGregor Fast, tous ses gars de la santé et du fitness, physio, boxe, coaching. Il va dur.

“Il s’est entraîné très dur, il est dans une forme incroyable, juste les derniers ajustements pour remettre cette jambe là où elle doit être.”

Lire la suite McGregor taquine “le plus grand retour de l’histoire du sport” (VIDEO)

Concernant un adversaire potentiel pour accueillir McGregor dans l’Octogone – et à quel poids – Simpson a déclaré que The Notorious avait gagné le droit de choisir.

« Cela pourrait être soit [lightweight or welterweight]nous évaluerons quelle est l’opportunité à ce moment-là », il a dit.

“Conor n’a jamais de sa vie refusé un combat, quel qu’il soit, le défi le plus difficile, il recherche toujours les défis les plus difficiles…

“Il a gagné le droit de choisir ses combats et de décider ce qui a du sens pour lui.”

On pense que McGregor a deux combats restants sur son contrat actuel avec l’UFC et il est peu probable qu’il manque d’adversaires volontaires, compte tenu de son statut continu de plus gros tirage de la promotion.

Le joueur de 34 ans a passé une grande partie de son temps à l’extérieur de la cage à partager diverses publications sur les réseaux sociaux de lui-même profitant de la vie sur un yacht dans des lieux de luxe, entrecoupées d’images d’entraînement.

McGregor a affirmé plus tôt ce mois-ci qu’il ferait le “le plus grand et le plus grand retour sportif de toute l’histoire”, dans une publication typiquement audacieuse sur les réseaux sociaux.