Le manager britannique de Reims, Will Still, âgé de 30 ans, rêve de manager un jour en Angleterre : “Ce serait incroyable”

Will Still excelle en Ligue 1 depuis qu’il a repris Reims en octobre 2022, contribuant à stabiliser le club en championnat avec sept victoires, sept nuls et une défaite au moment de la rédaction.

Âgé de seulement 30 ans, Still est rapidement devenu l’un des jeunes managers les plus prometteurs d’Europe, et malgré de bons résultats avec Reims en France, il nourrit l’ambition de retourner en Angleterre – le pays où il a grandi – et de gérer en Premier League.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeuxexplique encore ce rêve sans mettre trop de pression sur sa réalisation.

“Chaque fois que je retourne en Angleterre pour voir de la famille, je me sens comme chez moi, donc même si c’était le Championship ou la League One, ce serait incroyable”, explique-t-il. “Si je bousille le cerveau que j’avais quand j’étais enfant, j’aimerais être entraîneur en Premier League, car c’est l’endroit où il faut être.

“Si ça arrive, ça arrive et je serai ravi. Mais si ce n’est pas le cas, je suis sûr qu’il y aura d’autres opportunités pour moi.”

S’il faisait le saut outre-Manche dans les 18 prochains mois, Still deviendrait le plus jeune entraîneur permanent de la Premier League, battant un record actuellement détenu par Attilio Lombardo, qui dirigeait Crystal Palace en 1998 à seulement 32 ans. Tottenham en 2021 alors qu’il avait 28 ans, mais seulement par intérim.

Cependant, le chemin vers le sommet n’a pas été tout à fait simple. Né en Belgique mais ayant déménagé en Angleterre alors qu’il était jeune, il est ensuite retourné dans son pays natal pour jouer au football.

Ce n’est que lorsqu’il a commencé à étudier le coaching de football à la fin de son adolescence que Still s’est rendu compte qu’il avait un talent pour ça, plus que pour jouer au football. Bien qu’il ne joue pas professionnellement, le joueur de 30 ans a prospéré tout en entraînant des joueurs, souvent son aîné.

S’adressant exclusivement à FFTStill explique son cheminement non conventionnel vers le coaching et les étapes qu’il a franchies en cours de route.

“Quand j’étais gamin, je suis passé par l’académie des jeunes de Saint-Trond”, explique-t-il. “J’ai joué au niveau d’élite du football belge des jeunes, puis quand j’avais 18 ans, je suis allé en Angleterre pour faire un diplôme d’entraîneur de football au Myerscough College de Preston. plusieurs autres clubs, mais je n’avais pas les mêmes chances que certains autres joueurs et j’ai décidé que je n’étais probablement pas physiquement ou mentalement fait pour être un footballeur professionnel.

“J’ai attrapé le virus en entraînant les enfants et en faisant des analyses vidéo pour l’académie de Preston. Quand je suis finalement revenu en Belgique, je jouais toujours dans le quatrième niveau belge, mais à la fin de la saison, j’avais le choix de continuer à jouer et d’essayer. pour gravir les échelons, ou vraiment m’investir dans l’analyse vidéo et le coaching, j’ai choisi ce dernier.

“J’ai commencé comme analyste vidéo à SintTruiden en Belgique [in 2014], bien que je n’aie pas été payé pour ma première année là-bas. Ensuite, je suis allé au Standard de Liège parce que l’entraîneur avec qui je travaillais [Yannick Ferrera] déménagé là-bas, mais après avoir remporté la coupe la première année, nous avons été virés l’année suivante. Je suis devenu entraîneur adjoint au Lierse en deuxième division – après l’entraîneur [Frederik Vanderbiest] a été limogé, on m’a demandé de prendre la relève alors que je n’avais que 24 ans, ce qui était fou.”

C’est du côté belge du Lierse, dissous depuis 2018, que la passion de Still pour l’entraînement s’est correctement développée, gagnant confiance en ses capacités. Il est aussi la dernière personne à avoir dirigé le club, mais cela ne l’a pas empêché d’être longtemps au chômage.

“Ce n’est que lorsque j’ai pris la relève au Lierse que j’ai eu le virus. Nous étions en bas de la ligue et avons fait une série de 10 matchs sans défaite, allant de bas en haut. À partir de ce moment, j’ai pensé:” Je J’aime vraiment faire ça “, mais le club a fait faillite, alors je suis redevenu assistant du Beerschot. Lors de ma troisième année là-bas, cela s’est reproduit – le manager [Hernan Losada] est passé en MLS et le club m’a demandé de prendre le relais jusqu’à la fin de la saison.”