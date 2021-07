Le manager américain Gregg Berhalter et le patron du Mexique Tata Martino échangent des barbes avant la Gold Cup

LAS VEGAS – Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a appelé les joueurs mexicains pour un jeu trop physique dans le passé et a demandé que l’arbitre soit « juste » avant la finale de la Gold Cup dimanche entre les deux équipes.

S’adressant aux journalistes avant le match, Berhalter a fait référence aux matchs précédents contre le Mexique au cours desquels El Tri les joueurs avaient attrapé leurs adversaires par le cou. Par exemple, lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF le 6 juin, le milieu de terrain mexicain Hector Herrera a frappé son homologue américain Weston McKennie à la gorge. Lors de la demi-finale de jeudi entre le Mexique et le Canada, les caméras ont filmé Luis Rodriguez faisant de même avec le milieu de terrain canadien Mark-Anthony Kaye.

« Nous voulons que ce soit un match physique. Nous voulons que ce soit un match difficile et disputé, de la même manière que le Mexique. Ils veulent la même chose », a déclaré Berhalter. « Mais nous voulons aussi que ce soit juste, et c’est le rôle de l’arbitre dans ce jeu, de gérer le jeu de manière équitable. Vous savez, j’ai vu à de nombreuses reprises des joueurs mexicains saisir le cou et le visage des joueurs, et cela n’a pas sa place dans le jeu. Nous ne pouvons pas avoir cela dans le jeu.

« Nous voulons que nos gars se battent. Nous voulons que les deux équipes se battent. Nous voulons que ce soit physique. Mais cela n’a pas sa place dans le jeu. Quand j’ai vu la demi-finale [between Canada and Mexico] Je ne pense pas que l’arbitre ait fait un bon travail pour gérer ça du tout. Et ils doivent aller de l’avant. Il ne peut pas y avoir de mains sur le cou ou sur le visage. »

Interrogé plus tard sur les commentaires de Berhalter, l’entraîneur mexicain Gerardo « Tata » Martino a rétorqué que les actions de Berhalter après le but des États-Unis contre le Qatar – dans lequel l’entraîneur américain a fait signe au quatrième officiel – devraient également être punies. C’était une tactique curieuse de Martino étant donné qu’il a reçu un carton rouge lors de la finale de la Ligue des Nations pour avoir mis la main sur l’officiel en chef John Pitti lors d’un examen VAR.

« L’officiel [on Sunday] fera de son mieux pendant le match. Contre le Qatar, je ne pense pas que c’était juste comment [Berhalter] s’est comporté avec le quatrième officiel », a déclaré Martino.

Après le match contre le Qatar, Berhalter s’est excusé pour ses actions.

En ce qui concerne le match de dimanche lui-même, le Mexique arrive en tête face à une jeune équipe américaine. Mais Berhalter a déclaré « Je n’accorde pas beaucoup de crédit » à l’idée que les États-Unis jouent avec l’argent de la maison après avoir atteint la finale.

« Je pense que c’est un mauvais service à nos gars », a déclaré Berhalter. « Je pense que c’est un mauvais service à notre équipe. Les gars veulent gagner ce match. Nous allons faire tout notre possible pour gagner ce match, et si nous ne gagnons pas ce match, je peux vous garantir que nous allons être amèrement déçu. »

Berhalter a ajouté que le seul domaine dans lequel son équipe a dépassé les attentes est la mentalité du groupe.

« Vous ne savez jamais exactement comment le groupe va se constituer lorsque vous nommez la liste », a-t-il déclaré. « Et j’ai été absolument étonné de la cohésion de ce groupe, de la façon dont les joueurs réagissent aux défis et de la façon dont l’équipe est tellement concentrée sur nos objectifs », a-t-il déclaré.

Martino a déclaré qu’il n’était pas pertinent de se concentrer sur le niveau perçu de l’équipe de l’USMNT ou sur des joueurs qui ne faisaient pas partie de l’équipe de Berhalter.

« Nous jouerons contre les États-Unis et contre les joueurs que leur manager a inclus pour cette Gold Cup … le raisonnement pour ceux choisis ne nous concerne pas, nous affrontons les États-Unis dans une autre finale et nous cherchons à gagner », ajouta Martino.