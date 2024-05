Le manager adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, nommé entraîneur-chef du Red Bull Salzbourg

Pep Lijnders a été nommé prochain entraîneur-chef du Red Bull Salzbourg après son départ de Liverpool.

Le Néerlandais de 41 ans est sur le point de quitter Anfield après une décennie lorsque le règne de Jurgen Klopp prendra fin après le dernier match de la saison dimanche contre Wolverhampton Wanderers.

Il a signé un contrat de trois ans avec l’équipe autrichienne avec Vitor Matos, actuellement entraîneur de développement d’élite à Liverpool, installé comme numéro 2.

« Je suis très fier de devenir le nouvel entraîneur-chef du FC Red Bull Salzbourg », a déclaré Lijnders. « C’est un véritable privilège pour moi. Après le PSV Eindhoven, le FC Porto et Liverpool, je rejoint désormais un autre club exceptionnel avec une très bonne structure et un accent particulier sur le développement des jeunes.

« Je veux développer avec l’équipe une mentalité qui met beaucoup l’accent sur le style de jeu offensif et où la passion et la soif de succès sont la base de tout.

« Avec mon entraîneur adjoint Vitor Matos et toute l’équipe de soutien, nous ferons de notre mieux pour aider le club à continuer de croître dans un monde du football en constante évolution.

« Ma famille a déjà visité la ville et a été subjuguée par sa beauté et la gentillesse de ses habitants. C’était la dernière et importante étape pour moi dans le choix du FC Red Bull Salzbourg.

OFFIZIELL: Pepijn Lijnders übernimmt das Traineramt ab der kommenden Saison! Les 41 ans des Pays-Bas appartiennent au FC Liverpool et sont pris en charge par le FC Red Bull Salzbourg pendant trois ans. Servus à Salzbourg, Pep! ✍️ pic.twitter.com/L1pdDUeuum – FC Red Bull Salzbourg (@RedBullSalzburg) 15 mai 2024

Lijnders n’a pas caché son désir de poursuivre sa propre carrière de manager et a évalué l’intérêt des clubs de toute l’Europe, dont l’Ajax.

Besiktas l’a récemment pris pour cible après avoir licencié l’entraîneur Fernando Santos.

Lijnders a initialement rejoint Liverpool en tant qu’entraîneur des moins de 16 ans en 2014 avant d’être promu au sein de l’équipe première par Brendan Rodgers l’année suivante.

Il est parti en janvier 2018 pour une courte période à la tête du NEC Nijmegen dans son pays natal, mais est revenu dans le Merseyside cinq mois plus tard après que Klopp lui ait proposé le poste d’entraîneur adjoint et il est depuis lors chargé de superviser le programme d’entraîneurs.

Parlant de ses aspirations managériales en février, Lijnders a déclaré : « Je crois vraiment que c’est une progression naturelle.

« J’ai toujours dit que j’en finirais avec Jurgen – je n’aiderai personne d’autre, c’est à ce moment-là que j’irai gérer. Nous terminons ensemble ce projet que nous avons commencé.

(Jonathan Moscrop/Getty Images)