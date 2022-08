Le mammifère marin Dugong est fonctionnellement éteint en Chine, selon les scientifiques

Commentez cette histoire Commentaire

Une créature marine géante et douce appartenant à la famille des lamantins est désormais “fonctionnellement éteinte” en Chine et aucune observation n’a été enregistrée depuis 2008, selon une nouvelle étude mercredi. Le dugong, mammifère herbivore strictement marin, est connu pour parcourir lentement les côtes des pays tropicaux et subtropicaux, se nourrissant d’herbiers marins dans les eaux peu profondes. Ils peuvent mesurer jusqu’à 10 pieds de haut et peser plus de 1 000 livres.

Mais selon les défenseurs de l’environnement de la Zoological Society of London (ZSL) et de l’Académie chinoise des sciences, le nombre de dugongs dans les eaux proches de la Chine continentale a considérablement diminué depuis 1970, en grande partie à cause de l’activité humaine.

Les recherches des scientifiques ont été publiées mercredi dans la Royal Society of Open Science de Grande-Bretagne. Dans un communiqué de presse annonçant les découvertes, les auteurs du rapport ont déclaré qu’il y avait “de fortes indications qu’il s’agit de la première extinction fonctionnelle d’un grand mammifère dans les eaux côtières chinoises”, où ils ont été repérés depuis des centaines d’années.

“Notre nouvelle étude montre des preuves solides de la perte régionale d’une autre espèce de mammifère aquatique charismatique en Chine – malheureusement, une fois de plus entraînée par une activité humaine non durable”, a déclaré Samuel Turvey, professeur et chercheur à l’Institut de zoologie de ZSL.

Les auteurs ont recommandé que l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui tient une “liste rouge” mondiale de conservation, réévalue le statut régional de l’espèce de dugong comme étant en danger critique d’extinction (peut-être éteinte) dans l’ensemble des eaux chinoises.

La pêche, les collisions avec des navires et la perte d’habitat causée par l’homme ont été les principaux moteurs de l’extinction, ont déclaré les auteurs. L’herbe marine est un habitat marin spécifique qui est “rapidement dégradé par les impacts humains”, selon le communiqué.

La Chine a fait des efforts de restauration et de récupération des herbiers marins «une priorité clé de conservation», mais les chercheurs disent que les efforts pourraient être trop peu trop tard.

“Les dugongs restent dans des eaux jusqu’à 10 mètres et paissent constamment”, a déclaré Heidi Ma, chercheuse postdoctorale à l’Institut de zoologie de ZSL et co-auteur du rapport. “Mais il y a beaucoup de concurrence pour les ressources dans ces zones”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les herbiers marins contiennent un niveau élevé de carbone et sont une source essentielle de nourriture et d’abri pour les poissons.