Le Mali s’engage à intégrer 26 000 ex-combattants rebelles dans l’armée

La réunion de vendredi était présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga en présence de plusieurs partenaires du Mali, dont le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de la mission de maintien de la paix au Mali, El Ghassim Wane, et d’autres ambassadeurs.

L’accord de paix initial, signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes indépendants armés non extrémistes du nord du Mali, est resté au point mort.

“Les choses ont tendance à stagner et à ne jamais se faire, et c’est le cas depuis des années”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South. “Mais si les décisions sont exécutées, c’est une bonne chose car dans le nord, la population souffre.”