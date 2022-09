le Mali libère 3 soldats ivoiriens ; 46 autres toujours détenus

ABIDJAN, Côte d’Ivoire (AP) – Trois femmes soldats ivoiriennes sont rentrées chez elles samedi soir après avoir été détenues pendant près de deux mois au Mali, tandis que 46 autres sont toujours emprisonnées dans une affaire qui a exacerbé les tensions entre les voisins ouest-africains.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dusse, dont le pays assure la médiation des pourparlers, a déclaré que les trois femmes avaient été “libérées dans un geste humanitaire” par le chef du Mali, le colonel Assimi Goita.

“Nous sommes tristes parce que nos amis sont toujours là et nous espérons pouvoir les récupérer très bientôt”, a déclaré l’un des soldats, Sita Bamba, qui a été libéré avec Awa Bakayoko et Kangah Badou Adele Bledou.

Les soldats ivoiriens ont été envoyés au Mali en juillet pour travailler pour Sahelian Aviation Services, une société privée sous contrat avec les Nations unies.

Cependant, le gouvernement du Mali a déclaré qu’il considérait les Ivoiriens comme des mercenaires parce qu’ils n’étaient pas directement employés par la mission de l’ONU et les a accusés d’atteinte à la sécurité de l’État. Les autorités maliennes ont déclaré que la compagnie aérienne devrait “désormais confier sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes”.

Dans un communiqué, le procureur malien Samba Sissoko n’a donné aucune mise à jour sur les 46 Ivoiriens toujours détenus, si ce n’est pour dire que “des enquêtes sont en cours”. Le ministre togolais des affaires étrangères a indiqué que les discussions sur les détenus restants se poursuivent.

La détention des soldats ivoiriens a marqué le dernier signe de tension entre le dirigeant malien et la communauté internationale. Goita a fait face à un isolement croissant après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État il y a deux ans, puis n’a pas réussi à respecter un délai international pour l’organisation de nouvelles élections démocratiques.

En juin, les autorités maliennes ont déclaré qu’elles n’autoriseraient pas la mission de l’ONU à enquêter sur les violations des droits humains au Mali, notamment la mort de plus de 300 civils au début de cette année. Des groupes de défense des droits humains ont accusé l’armée malienne d’avoir perpétré ces tueries.

La France, l’ancienne puissance coloniale qui avait combattu l’extrémisme islamique pendant neuf ans au Mali, a achevé le retrait de ses troupes du pays le mois dernier.

___

Ahmed a rapporté de Bamako, Mali. La rédactrice d’Associated Press Krista Larson à Dakar, au Sénégal, a contribué à ce rapport.

Toussaint N’gotta et Baba Ahmed, The Associated Press