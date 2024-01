Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirent du bloc régional d’Afrique de l’Ouest de la CEDEAO alors que les tensions s’intensifient

ABUJA, Nigeria (AP) — Les pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se sont retirés du bloc économique régional connu sous le nom de CEDEAO, ont annoncé dimanche leurs juntes respectives, accusant le bloc de sanctions « inhumaines » pour annuler les coups d’État dans leurs pays.

Les juntes ont déclaré dans une déclaration commune lue à la télévision d’État des trois pays qu’elles avaient « décidé en toute souveraineté du retrait immédiat du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », alléguant que le bloc s’est « éloigné des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme » après près de 50 ans de sa création.

“En outre, la CEDEAO, sous l’influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses Etats membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur”, peuvent-ils lire dans leurs déclarations.

Largement considéré comme la plus haute autorité politique et régionale de l’Afrique de l’Ouest, le bloc de 15 nations de la CEDEAO – formé en 1975 pour « promouvoir l’intégration économique » dans les États membres – a eu du mal ces dernières années à faire marche arrière. coups d’État effrénés dans une région où les citoyens se plaignent de ne pas bénéficier de riches ressources naturelles.

Dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO perd rapidement son efficacité et le soutien des citoyens, qui considèrent qu’elle représente uniquement les intérêts des dirigeants et non ceux des masses, a déclaré Oge Onubogu, directeur du programme Afrique de l’agence Wilson, basée à Washington. Groupe de réflexion du Centre.

On ne sait pas encore clairement comment se déroulera le processus de retrait des pays du bloc. La CEDEAO n’a pas immédiatement répondu à une enquête d’Associated Press, bien que le bloc ait déclaré qu’il ne reconnaissait que les gouvernements démocratiques.

Le tribunal régional du bloc a également statué l’année dernière que les juntes n’avaient pas le pouvoir d’agir à la place des gouvernements élus au nom de leurs nations.

L’annonce de dimanche constitue le dernier rebondissement d’une série d’événements qui ont exacerbé les tensions politiques en Afrique de l’Ouest depuis qu’elle a connu c’est le dernier d’une série de coups d’État — au Niger — l’année dernière. Cela survient également alors que les trois nations ont formé une alliance de sécurité après rompre les liens militaires avec la France et d’autres pays européens et en se tournant vers la Russie pour obtenir son soutien.

La déclaration commune accuse la CEDEAO de ne pas avoir aidé ces trois pays à lutter contre les menaces « existentielles » comme le terrorisme – la raison communément invoquée par leurs armées pour destituer leurs gouvernements démocratiquement élus.

“Lorsque ces Etats ont décidé de prendre leur destin en main, elle (la CEDEAO) a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes”, note le communiqué.

Plutôt que d’améliorer leur situation, les juntes ont déclaré que les sanctions de la CEDEAO avaient « affaibli davantage des populations déjà meurtries par des années de violence ».

La réunion bâclée de la semaine dernière entre le Niger et la CEDEAO – qui a déclaré que sa délégation ne pouvait pas se rendre au Niger en raison d’un problème de vol – a été considérée par la junte nigérienne comme une opportunité de blâmer le bloc pour la façon dont il a répondu au coup d’État, selon Cheta Nwanze. , analyste au sein de la société de recherche géopolitique SBM Intelligence, basée à Lagos.

« Ce retrait ressemble à une influence encore plus décroissante des deux superpuissances traditionnelles d’Afrique de l’Ouest – la France et le Nigeria », a déclaré Nwanze.