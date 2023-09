Le Mali, le Niger et le Burkina Faso établissent une alliance de sécurité au Sahel | Nouvelles

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un pacte de défense mutuelle, les trois pays du Sahel visant à s’entraider contre d’éventuelles menaces de rébellion armée ou d’agression extérieure.

La charte, dite Alliance des États du Sahel, signée samedi oblige les signataires à s’entraider – y compris militairement – ​​en cas d’attaque contre l’un d’entre eux.

« Toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties », précise-t-il. Il oblige également les trois pays à œuvrer pour prévenir ou régler les rébellions armées.

« J’ai signé aujourd’hui avec les chefs d’État du Burkina Faso et du Niger la charte Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel, dans le but d’établir un cadre de défense collective et d’assistance mutuelle », a déclaré le chef militaire du Mali, Assimi Goita, lors de son X. compte de médias sociaux.

La région du Liptako-Gourma – où se rencontrent les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger – a été ravagée par la rébellion armée ces dernières années.

« Cette alliance sera une combinaison d’efforts militaires et économiques entre les trois pays », a déclaré le ministre malien de la Défense, Abdoulaye Diop, aux journalistes à Bamako, la capitale du Mali.

« Notre priorité est la lutte contre le terrorisme dans les trois pays. »

Une rébellion armée qui a éclaté dans le nord du Mali en 2012 s’est étendue au Niger et au Burkina Faso en 2015.

Rébellion armée dans la région du Sahel

Les trois États étaient membres de la force conjointe de l’alliance du G5 Sahel, soutenue par la France, avec le Tchad et la Mauritanie, lancée en 2017 pour lutter contre les groupes armés liés à Al-Qaïda et aux groupes EI (EI).

Ils ont subi des coups d’État depuis 2020, le plus récemment au Niger, où les soldats ont renversé en juillet le président Mohamed Bazoum, qui a coopéré avec l’Occident dans la lutte contre les groupes armés basés au Sahel.

Le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO a menacé d’intervenir militairement au Niger suite au coup d’État, mais le bloc régional a atténué sa rhétorique guerrière ces dernières semaines.

Le Mali et le Burkina Faso ont rapidement réagi en affirmant qu’une telle opération serait considérée comme une « déclaration de guerre » à leur encontre.

Les relations entre la France et les trois États se sont détériorées depuis les coups d’État.

La France a été contrainte de retirer ses troupes du Mali et du Burkina Faso et se trouve dans une impasse tendue avec l’armée qui a pris le pouvoir au Niger. Le Mali a également demandé à la mission de maintien de la paix de l’ONU, la MINUSMA, de quitter le pays.

Les dirigeants militaires du Niger ont demandé à la France de retirer ses troupes et son ambassadeur, la France ayant refusé de reconnaître la nouvelle autorité militaire.

Pendant ce temps, le Mali a connu une reprise des hostilités par des groupes armés majoritairement touaregs au cours de la semaine dernière, menaçant un accord de paix de 2015.