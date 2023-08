Le Mali et le Burkina Faso menacent de faire la guerre à cause de projets d’intervention militaire au Niger | Nouvelles du monde

Le Mali et le Burkina Faso ont averti d’autres pays d’Afrique de l’Ouest qu’une intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre eux.

Il vient après la garde présidentielle du Niger encerclé le palais de la capitale Niamey, détenu le président élu Mohamed Bazoum, et a annoncé un nouveau gouvernement militaire.

L’organisme régional ouest-africain – connu sous le nom de CEDEAO – a menacé de recourir à la force si les putschistes au Niger ne réinstallaient pas le président d’ici le week-end.

Mais le Mali et le Burkina Faso, tous deux dirigés par des gouvernements militaires, ont averti dans un communiqué conjoint qu’ils considéreraient toute intervention directe au Niger comme une « déclaration de guerre » contre eux.

Les deux pays – qui sont tous deux suspendus de la CEDEAO – ont également dénoncé les sanctions économiques de l’organisme régional contre le Niger comme « illégales, illégitimes et inhumaines » et ont refusé de les appliquer.

La CEDEAO a suspendu toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi que le gel des avoirs nigériens détenus dans les banques centrales régionales, à la suite du coup d’État militaire.

Le Niger – déjà l’un des pays les plus pauvres du monde – a également dû faire face à des réductions de l’aide étrangère des pays occidentaux à la suite du coup d’État militaire.

Pendant ce temps, la France et l’Italie ont annoncé leur intention d’évacuer leurs citoyens du Niger, les autorités parisiennes proposant également de rapatrier les ressortissants européens.

Le Mali et le Burkina Faso ont chacun subi deux coups d’État depuis 2020 et sont tous deux actuellement suspendus de la CEDEAO.

L’organisme régional a également imposé des sanctions contre les deux juntes au pouvoir, mais n’a jamais menacé de recourir à la force contre eux.

La Guinée, un autre pays sous régime militaire depuis 2021, a également partagé son soutien à la junte nigérienne et a exhorté la CEDEAO à « reprendre ses esprits ».

« Les mesures de sanctions prônées par la CEDEAO, y compris l’intervention militaire, sont une option qui ne serait pas une solution au problème actuel, mais conduirait à une catastrophe humaine dont les conséquences pourraient s’étendre au-delà des frontières du Niger », a déclaré Ibrahima Sory Bangoura, général de l’armée. brigade dans un communiqué du parti au pouvoir.

Il a ajouté que la Guinée n’appliquerait pas les sanctions.

Condamnation de l’Occident

M. Bazoum a été élu il y a deux ans lors du premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique du Niger depuis l’indépendance de la France – et était largement considéré comme un allié occidental et régional en Afrique de l’Ouest.

Dimanche, des manifestants antigouvernementaux ont défilé dans les rues de la capitale agitant des drapeaux russes et dénonçant la France.

Des manifestants à Niamey ont convergé vers l’ambassade de France et incendié ses portes, lapidé le bâtiment et brûlé les drapeaux du pays.

Image:

Mohamed Bazoum (R) photographié avec le leader tchadien Mahamat Idriss Deby (L). Photo : Mahamat Idriss Deby/Facebook





Le groupe de mercenaires russes Wagner opère déjà au Mali voisin et son patron Evgueni Prigojine a salué le coup comme une bonne nouvelle et offrit les services de ses combattants.

Le Kremlin a déclaré que la situation au Niger était « une source de grave préoccupation », le porte-parole Dmitri Peskov déclarant que la Russie avait appelé toutes les parties au coup d’État à faire preuve de retenue.

Le coup d’État au Niger a été largement condamné par les voisins et les partenaires internationaux, y compris le NOUSle Les Nations Uniesle Union européenne et France.

Ils ont tous refusé de reconnaître les nouveaux dirigeants et ont exigé le retour du président élu.

Image:

Les forces de sécurité nigériennes se préparent à disperser des manifestants pro-junte devant l’ambassade de France, à Niamey





Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a salué la détermination des dirigeants de la CEDEAO à « défendre l’ordre constitutionnel au Niger » après l’annonce des sanctions.

Il a également rejoint le bloc pour demander la libération immédiate de M. Bazoum et de sa famille.

Dimanche, l’un des meneurs du coup d’État militaire, le colonel Amadou Abdramane, a affirmé que le gouvernement renversé avait autorisé la France à mener des frappes pour libérer le président.

Il a allégué que le ministre des Affaires étrangères du Niger, agissant en tant que Premier ministre, avait signé l’arrêté permettant à la France d’agir.

La France – qui a gouverné le Niger en tant que colonie jusqu’en 1960 – compte 1 500 soldats dans le pays. Ils avaient mené des opérations conjointes avec son gouvernement, les manifestants semblant opposés à la présence de forces militaires étrangères dans leur pays.

L’armée actuellement au pouvoir a mis en garde les gouvernements étrangers contre toute tentative de libération de M. Bazoum, affirmant que cela entraînerait le chaos et l’effusion de sang.

Le ministère français des Affaires étrangères a refusé de confirmer ou d’infirmer cette autorisation, déclarant aux journalistes que la seule autorité qu’il reconnaît est celle de M. Bazoum.

L’aide au développement suspendue par la France

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde, recevant près de 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling) par an en aide publique au développement, selon la Banque mondiale.

C’est également un partenaire de sécurité de la France et des États-Unis, qui l’utilisent tous deux comme base pour combattre une insurrection islamiste dans la région élargie du Sahel, en Afrique occidentale et centrale.

Les experts en conflits disent que de tous les pays de la région, le Niger a le plus en jeu s’il se détourne de l’Occident, compte tenu des millions de dollars d’assistance militaire que la communauté internationale a versés.

Image:

Des manifestants pro-junte se sont rassemblés devant l’ambassade de France





La France a suspendu toute aide au développement et autres aides financières au Niger.

L’Elysée a déclaré dans un communiqué: « Quiconque attaque des ressortissants français, des militaires, des diplomates ou des intérêts français suscitera une réponse immédiate et sans compromis de la France. »

Au Royaume-Uni, le Foreign, Commonwealth and Development Office a déclaré dans un communiqué que la Grande-Bretagne « condamne dans les termes les plus fermes les tentatives visant à saper la démocratie, la paix et la stabilité au Niger ».